【MPF】比較供款方式、轉移速度　6準則分析強積金受託人服務水平

要選擇適合的MPF（強積金）計劃，除可從基金選擇、回報表現及基金收費等方面作比較外，計劃受託人的服務水平亦是其中一項重要的考慮因素。 MPF專家梁世傑是次便分享分析計劃受託人服務水平的6大準則，方便打工仔選擇適合自己的一位。 文：梁世傑

以下按積金局的「受託人服務比較平台」的分類，討論一下強積金計劃受託人的服務內容，看看成份基金的收費是否物有所值。

比較強積金計劃受託人服務的6大準則（按圖了解）

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1. 登記強積金計劃的速度

接觸強積金的第一步就是登記參加強積金計劃，尤其是僱主方面，須按法例要求依時供款，所以僱主想要儘快為新僱員開立供款賬戶的話，便要選擇能提供最短登記時間的強積金計劃。如果計劃能提供便利的登記工具，例如網站傳真及指定投遞點，更可方便登記手續。

此外，受託人收妥登記文件至完成登記的時間愈快愈好。現時業界的最佳水平能於一兩天內完成，但仍然有部份計劃需時七天，大家宜仔細比較。

另外，整合個人賬戶及開設可扣稅自願性供款賬戶都需要登記，如果計劃有提供電子登記工具的話，大家應該儘量使用，便可以以最快速度完成登記。

2. 強積金供款的方式

登記完之後便是供款。供款對僱主的行政工序有很大負擔，尤其對於小企、微企，與及人員流動性大的零售業、建造業及飲食業僱主，如果計劃有提供電子供款工具及不同渠道的繳交供款方法，便可以大大減輕相關的行政工作。

此外，個人特別自願性供款與及可扣稅自願性供款，都需要僱員自己操作，若果計劃能提供支票、電子支票、自動轉賬、直接入賬、繳費靈等多元供款渠道，便能讓供款人有更多選擇。

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3. 更改投資分配的做法

管理強積金資產不少得定期檢討及改變投資分配，尤其是執行高回報目標的投資策略，更改基金資產分配會比較頻密。現時各計劃都有提供網上分配服務，當中細節的分野在於分配時是重組整體資產，抑或只調動個別基金。

4. 轉移強積金權益的速度

強積金半自由行（即僱員自選安排）以及整合個人帳戶，甚至轉移可扣稅自願性供款賬戶時，往往需要將強積金資產於不同計劃之間轉移，當中的考慮關鍵是各計劃轉移所需的時間。

新受託人收到成員指示後，會向原受託人提交轉移資料，經過原受託人贖回資產，向新受託人轉移，再到新受託人認購基金為止，過程需時接近二十個工作天。因此，選擇轉移時間愈短的計劃，「投資真空期」便愈短，強積金資產便能更快重新進入投資市場。

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5. 提取強積金的收費

當65歲退休後或滿足提早領取強積金的情況下，計劃成員可選擇整筆提取或者分期提取。一般提取金錢需時十個工作天以上，而分期提取於一部份計劃是免費及不限次數，但有些計劃則限制了免費提取的次數，例如4次或12次，超出次數則收取$100費用。小數怕長計，退休後希望繼續運用強積金基金投資者，應考慮不限次數免費提取以及需時較短的強積金計劃。

6. 客戶服務

客戶服務是指計劃與成員的日常溝通，包括透過成員權益報表、賬戶概要、基金便覽等方式，不同計劃有不同的報告週期，選擇時當然是愈密愈好，而且發放方式以互聯網為佳，郵寄既不環保又難保存。

此外，一般計劃受託人都有客戶服務中心、熱線、互動話音系統、傳真號碼、互聯網等作為查詢及聯絡途徑，有些更有電郵、銀行各區分行及櫃員機作為溝通媒界。較好的計劃能提供較長辦公時間及於星期六辦公，讓打工仔於下班或星期六可以查詢有關強積金的事宜。

另外，優秀的強積金計劃更會提供定期講座及定期通訊給僱主及成員，亦會提供電子提示服務，通知供款及結餘狀況。手機應用程式當然不少得，可是現時仍然有不少強積金計劃沒有專用手機App供計劃成員使用。

結論

強積金計劃受託人的收費包含了提供以上服務，大家選擇計劃時，不要單單看投資回報，亦要比較各計劃的服務水平，積金局的網站（見此）有一個匯總表，供大眾對比參考，做個精明的消費者。

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