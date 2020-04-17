【政府工】郵政署聘會計文員　月薪14k　DSE五科合格可申請

郵政署現公開招聘會計文員，雖然此職位為非公務員職位，不過申請人只需在DSE考獲五科合格成績即合符資格申請，此職位申請截止日期為4月20日，有興趣人士可以把握機會。

受新型肺炎影響，本港經濟轉差，2019年12月至2020年2月的失業率是3.7%，按月升0.3個百分點，是九年來的高位。不少打工仔的生計大受影響，有人被停職、減薪，甚至被裁員。

想搵新工的打工仔，不妨留意一下郵政署現正招聘的會計文員職位，因為申請只需於DSE考獲五科合格即可申請，月薪為14,715元。

郵政署現正招聘的會計文員，DSE五科合格即可申請，月薪為14,715元，主要負責日常會計及存檔工作、統計及整理數據、協助整理月結報告等工作。（資料圖片）

郵政署現正招聘會計文員，主要職責是負責日常會計及存檔工作；統計及整理數據；協助整理月結報告；處理內部職員的查詢；履行一般文書職務；及執行其他由上司委派之工作。

郵政署會計文員職位及申請簡介（按圖了解）

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入職條件:

(1) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

(3) 具會計知識獲優先考慮；

(4) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word及Excel（同時熟悉PowerPoint及Access獲優先考慮）；

(5) 在取得上述學歷後有一年或以上的全職工作經驗（具會計工作經驗者獲優先考慮）；及

(6) 獨立、富責任感、勤奮好學而有禮，具良好溝通技巧及團隊精神。

此外，郵政署會計文員的工作地點在中環，每周工作五天或六天，合共48小時及視乎運作需要，或須於星期六、星期日和公眾假期當值。不過，實際工作地點及工作時段將由香港郵政按運作需要作出安排。

郵政署會計文員招聘詳情（按圖了解）：

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人工福利：

郵政署會計文員的月薪為14,715元，是非公務員職位，合約為期一年。完成合約後，且表現良好，可獲得約滿酬金。約滿酬金加上郵政署向強積金計劃作出的供款，相等於該合約期內所得底薪總額的10%。

要留意的是，獲聘者並非公務員，並不會享有獲調派、晉升或轉職至公務員職位的資格。

申請手續：

此職位的截止申請日期為4月20日，只接受郵寄和親身遞交申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站下載。

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