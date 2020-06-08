【心理健康】總是比不上別人？　5大特徵代表生活只是偽幸福

雖然生活還稱得上衣食無虞，細數令人開心的事也不少，在工作上表現得積極向上，在朋友們面前是位活潑的開心果，但是回到家中獨自一人時卻常常感到空虛、寂寞，如果你出現以下幾種特徵的話，或許代表正過著「偽幸福」的生活，記得找時間重新正視自己的目標，並與信任的家人好友一起找到癥結點、確定努力的方向，才能獲得真正的滿足。

5個特徵顯示你過著「偽幸福」生活（按圖放大看清！）

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1. 與朋友散會後瞬間襲來孤獨感

在聚會上開心得有說有笑，真正的幸福應該是在回家後滿懷著這份與朋友相聚的喜悅睡著，而你卻是在獨自一人時莫名倍感孤獨與空虛，有時甚至覺得世界上沒有一個人懂我，有種被拋棄的感覺。

2. 把別人開心看得比自己開心重要

因為有著細膩的心思與貼心的特質，所以總是特別在意別人的想法，希望身邊的人能幸福，常常想辦法讓別人開心，卻忽略自己真正的感覺。

3. 總是覺得自己比不上別人

有時候你會發現，私下突然莫名不開心的原因，正是因為自己默默地在和別人比較，看到別人的好，你是真心的為他們開心、祝福，但是內心其實正責備自己為什麼這麼差，眼裡往往只看得見自己的不好，擋不住自卑的心態。

4. 習慣「幸福」給別人看

習慣把自己的表面呈現得很「幸福」，在別人面前保持著樂觀向上、心靈飽滿的形象，喜歡在平台上和朋友們分享看似充足的生活，想讓別人也有羨慕自己的時候，也想讓親朋好友永遠不用擔心自己，把塑造出的「幸福」給別人看，卻習慣把負面的自己隱藏起來，有時甚至覺得自己真的像戴著面具一樣。

5. 無法確定自己真正想要的

覺得內心的空虛可以用物質去補足，但是想要的東西卻往往是「別人想要的」、「別人說好看的」、「買了看起來很厲害的」，忽略了自己真正想要的或許不是這些東西，而是某個值得去努力追求的目標。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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