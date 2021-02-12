減肥計劃新春期間被受考驗？　勉強自己戒口不如記熟這5大法則！

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-12 10:30

「新年吃年糕，身上多脂肪」嗯…怎麼覺得是很容易理解又悲哀的事實呢？那麼，多年前瘦了6公斤，而且沒復胖的我可以斷言：吃太多時就要立刻減肥。這可說是瘦身成功的不二法門。覺得年末的大掃除很辛苦的妳！如果和清除灰塵一樣，累積很久才減肥的話，一定會很辛苦的喔！

和自己的身體好好對話吧！（點擊下圖了解更多！）

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首先先了解新年的食物是如何讓人發胖的

舉例來說，像是年菜。「年菜」其中蘊含着許多的由來和意義，為甚麼要連續三天吃年菜，據說是因為不想打擾至家中作客的神明，所以才盡量不要在廚房料理食物。因此為了使年菜可以放置多天，其中含有很高的鹽分和糖分。雖然吃年菜會帶來好運，但卻是瘦身的大敵。然後還有碳水化合物的蕎麥和年糕，新年參拜時必吃和必喝的紅豆湯與甘酒。這樣子當然會胖嘛！

必須要有我胖了的危機意識

每天吃着美味的食物和黏在暖桌裏，吃完就睡、睡完就吃。一想到冬天不就是這樣嗎？這也是沒辦法的事啊？ 然後就裝作看不見自己每年逐漸變形的身材，發現到的時候，自己已經比年輕時胖了10公斤了。啊～好可怕！剛在文章中也提到，吃太多了時候必須立刻減肥。這也是瘦身的不二法門。首先就開始量一下體重和腰圍吧！不是從明天，而是從今天開始，先看清楚是時候立刻採取行動。

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意識到自己一定會做的習慣及前三名常吃的食物

想着來減肥吧！而常常採取的行動是：想跟着現在流行的減肥法，還有每天來跑步！但這些只是無理的妄想罷了！減肥是不持之以恆就沒有效果的。脂肪會一直增加是來自於自己生活的壞習慣。好好思考為甚麼自己會變胖？為甚麼無法成功瘦身呢。不要想着先要開始做甚麼，而是開始不做甚麼，才是減肥的捷徑。

讓自己意識到正在減肥，還有相關小知識很重要

知道了自己變胖的原因之後，之後便是要讓頭腦也知道這件事。「今天開始一定要做○○！ 絕對不吃○○！」但如果沒照做的話，就會開始責備自己，然後漸漸地討厭做那些事吧？ 無論如何，一定要避免因為壓力大而暴飲暴食、感到挫折（雖然我有好幾次經驗了……）。

所以，不要想着「絕對」，而是「沒辦法的話，至少就這個吧」，才是最重要的。舉例來說，如果自己現在必須少攝取糖分，但是眼前有個冬甩，想吃到不行的時候，不要想着自己只有吃或不吃兩種選擇，而是暫時靜下心，冷靜思考一下吧！「現在能滿足自己的慾望的東西當中，最能夠替代冬甩的是甚麼呢？」。像是如果吃沙律的話，不管吃多少都不會滿足，但吃兩、三片鹹餅乾的話，不就可以順利撐過去了嗎？意思就是，比起失去理智吃下冬甩，這次選擇吃鹹餅乾還比較健康的另一種思考方式。為了能在任何場合及情況下活用這個絕招，事先先調查好食物的熱量和其中含有的糖份，增加「吃了也沒關係！我的最愛食物清單」是很重要的。根據正確的知識，增加清單中的食物種類，就能夠度過「吃着喜歡的食物卻不會發胖的一天」。

變胖花的時間和減下來的時間相同

減肥就是不持之以恆就沒意義，瘦身成功後要努力維持。如果總是用應付的方式，之後一定會後悔莫及（也就是會復胖！）。

所以盡量改掉壞習慣，還有改變自己對於食物的喜好，才是有效率的瘦身方式。雖然儘速開始減肥是很重要的，但就算着急着開始，人也無法這麼快瘦下來的。變瘦所花的時間應該是和變胖所花的時間相同比較好。要不要藉着這個機會，下定決心重新省視自己的生活習慣呢？

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