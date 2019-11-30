【減肥】無需節食、計算卡路里　即睇「16:8斷食法」飲食建議

職場
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不少人因為工作忙碌，減肥方法都會以節食為主。

但近年流行一種名為「16：8飲食法」的斷食法，方法就是在一日24小時內，16小時不進食，其餘8小時就可以正常進食，不用節食，這一點吸引不少打工仔／OL躍躍欲試。

荷里活影星 Hugh Jackman(圖）、Jennifer Aniston，也以「16：8飲食法」維持健美體態。（GettyImages）

3個月減重3%降血壓

近年「16：8飲食法」大受歡迎，荷里活影星 Hugh Jackman、Jennifer Aniston，也以此維持健美體態。據美國伊利諾伊大學研究顯示，一群肥胖人士經過12星期的「16：8飲食法」後，體重成功減去3%，血壓亦有降低。

▼▼▼「16：8飲食法」當中有何細節需注意？按圖放大看看吧▼▼▼

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先問醫生意見

在16小時的斷食內，大家可多喝水，或無添加糖的茶及咖啡補充水份，減低飢餓感。有些人在斷食時，或會不適，出現飢餓、無力、暈眩。不過，當大家適應後，情況也會消失。

為確保安全，開始前，大家宜諮詢家庭醫生。如過去有飲食失調、血壓過低，更應該加倍小心。

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

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