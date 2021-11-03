越是固執　越顯得你工作沒本事？　常鑽牛角尖的人欠的不僅是自信

撰文：萬里機構
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編按：與上司、同事有意見不合時，你會是表現得「固執」的一方嗎？有些人覺得「堅持」是一種積極表現，但在另一角度來看，它亦會放大你在工作上的短處，因此才不願改變。以下節錄自《極簡日常心理學》一書的內容，就教你怎樣面對「固執」這心態。
文：韋志中、余曉潔

迷思31
愈沒本事的人愈固執嗎

為甚麼愈沒本事的人愈固執呢？這裏的關鍵詞是「沒本事」。我們理解的沒本事，說的就是自己掌握的能力、技術、資源比較少，然後取得的成果和成就也比較少。

但這裏的成就是比較少，並不是沒有成就，每個人總會有自己的價值，也總是會有體現自己價值的地方。那些固執的人往往固守在一個觀念上，這個觀念就是他們一直堅守的且認為是正確的價值觀，或者是自認為正確的邏輯、道理、處事原則以及規律等。總之，固執的人想要堅守在一個觀點上，這或許也能間接地反映出他們沒有持有更多的觀點。

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一、固執的人創造性不強，自信不夠

換個角度來看，那些固執的人，其創造性往往都不是很強。如果他們有很多的想法、思維和邏輯，如果他們一直在學習和更新自己的知識庫，可能就不會幾十年如一日地一直堅守着一種觀點。

另外，固執的人往往還對自己不太自信。如果他們對自己自信，就可以放棄原本堅守的這種解決問題的固執方法，然後勇敢地去追求新的可能性，且相信自己有新的可能性。但固執的人不自信，沒有勇氣跳出固有的思維舒適圈。

讓他們產生自信

對於那些固執的人，讓他們放棄現有的觀念是比較難的。首先要讓他們產生自信，產生勇氣，提升他們的心理資本，一般情況下，很多人對待固執的人的方式就是一味地否定和打擊，甚至會鄙視那些固執的人，把自己擺在固執的人的對立面。殊不知我們愈是持有這樣的態度，那些固執的人就會愈堅守他們本就持有的固執思維。

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我們應該做的是要幫助固執的人提升他們的心理資本，讓他們覺得自己有希望擺脫固有的觀念，這樣就可以得到新的自由觀念，可能就會和我們討論跳出固執圈子的方法，還會嘗試站在我們的立場上去看問題。

讓他們產生勇氣

固執的人是勇氣和自信不夠，也是不願意放棄本來觀念的人，他們如果一直堅守着一種解決問題的方式，便沒有更多的發展可能性，或者他們本就不相信會有更多的發展可能性。

在考量自己有沒有足夠的勇氣時，你可以問自己這樣幾個問題：你敢和過去不同嗎？你敢和別人不同嗎？你敢去面對走少數人走過的路之後的結果嗎？如果你勇氣不夠，即使有想法，那麼在實施的過程中也會猶豫不決、唯唯諾諾。

固執的人其實也有他自己的想法，但是可能只是因為勇氣不夠，所以他們難以超越自己，也難以走出自己的圈子和固有的模式，難以形成自己獨特的風格，難以創造出新的作品。

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「我就不可能有巨大的發展，不可能創造更好的物質和精神方面的價值」，於是到最後就會變成眾人眼中的沒本事的人了。所以沒本事才固執，固執才沒本事，這兩者之間是一種互為因果的關係。相對來說，有本事的人，他們可能就不會那麼斤斤計較，也可能不會那麼得理不饒人，他們眼界高、格局大，會在自己的一方天地中提高個人能力，進而去創造屬自己的事業。

二、固執的人容易演化成偏執型人格障礙

過於固執而導致難以適應正常生活的人，到最後也許會演變成一種心理疾病。在邊緣性人格的類型中，有一種叫作偏執型人格障礙。偏執型人格障礙，其實就是固執的人發展到最後的一種病態的症狀。但有少數人其實是具有偏執型人格障礙的，或者說他們還沒有發展到病態的程度，但是如果他們內心的焦慮和不自信沒有得到緩解，固執就可能演變成偏執，或者日後遇到一些突發的刺激性事件，便會有可能發展成偏執型人格障礙的人。

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引導他們跳出固執的思維和生活圈子

我們首先要理解那種固執的人的狀況，不要去傷害和刺激他們，如果有時間和精力，可以盡量引導他們跳出固執的思維和生活圈子。固執的人並不是天生就是這樣的，他們是在心理發育和心理成長的過程中，沒有得到更自信的發展所造成的。很多時候他們空有創造的思維卻遲遲不行動，上面所說的惡性循環可能會讓他們在旁人眼中成為沒本事的人。

給予他們及時和真心的鼓勵

如果他們是我們的家人，那麼我們就要給他們及時的、真心的鼓勵，讓他們有勇氣嘗試去做一些不同以往的事情。或者嘗試站在他們的立場上為他們考慮，要讓他們有安全感，這樣，他們可能就自然而然地開始接受新事物，不斷地開始更新自己的思想了。

對孩子的教育，尤其要有這樣的傾向和重點，要讓孩子相信無論發生甚麼事情（生命受到威脅或者歷經危險的情況以及違反法律的事情除外），他們都要勇於面對，如果孩子按照這個方向走下去，其個性就會是開放的、創新的、勇敢的和自信的。

所以請給固執的人一些寬容、一些接納，用科學的方式、愛的方式去幫助他們，讓他們走出原來的固執。

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《極簡日常心理學》（萬里機構授權使用）

書名：《極簡日常心理學》

作者：韋志中
國家心理督導師。從事心理諮詢與心理教育工作20多年，出版心理學著作30多本。

作者：余曉潔
國家二級心理諮詢師、心理治療師、社工。她從事心理學社會應用與服務工作10多年，致力於大眾心理健康教育與諮詢、心理科普與本會團體心理諮詢專業人才培養。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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