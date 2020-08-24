被人討厭時便懷疑自己？　一個練習可避免被情緒綁架｜自我管理

心態決定高度，職場世界有很多是非與對喜惡是不由自己控制的，能控制的，就只有自己的情緒與抗壓心態。比起不斷的自我猜疑或埋怨憤怒，EQ高的打工仔應從另一角度思考，好讓自己的思緒及行為不會隨當下的情緒走。 撰文：存乎一心

你發現別人討厭你的時候，會有什麼反應？

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（1）如果你是一個沒有自信的人

可能你會開始去分析自己哪裡不好？怎麼辦才好？ 標準都在自己的身上，沮喪失落的情緒就會被觸發，聚焦在自己。

（2）如果你還算自信

你可能會嗤之以鼻，在腦中說：這是什麼玩意！但是被討厭還是無法忍受，也觸發了討厭對方的情緒、對抗的情緒，聚焦在別人。

（3）如果你是一個成熟的人

你不會因為被討厭而沮喪失落；也不會被激怒而開始對抗。 別人討厭我是他的事，為什麼我的情緒要被他影響？

是的，情緒操之在別人，自己無法控制？ 很奇怪吧？卻也很正常，因為如果我們的意識訂了很多的標準，那外境一定會來觸發，你的情緒就被外境帶走，是不是這樣？

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如果你不希望如此，就要有情緒的覺知，每當情緒升起，馬上察覺，馬上知道是什麼標準引起的，然後去調整那個標準。這樣長期的練習，覺知會很快出現，出現情緒問題的狀況就會減少，慢慢的的沒有。

情緒覺知的練習：

情緒發生 → 覺知 → 找出觸發情緒的標準是什麼？ → 調整標準 → 不被情緒綁架

一個人的情緒惡化，不會是單一事件造成的，都是慢慢累積出來的。這裏不滿意，那裡不滿，右邊與人爭執，左邊被人暗算，負面情緒會像滾雪球一樣，越滾越大，所以我們必須有覺知，不要讓情緒累積，發現自己“被”情緒了，要有覺知去處理，越滾越大就越難處理。

人跟人之間的關係惡化也是一樣的道理，不會是單一事件，也是累積出來的，越看對方就越不順眼，一直累積。

人一定有情緒，也一直活在情緒中，覺知情緒的目的就是不要被情緒綁架了，整個被帶走。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：存乎一心，原文：覺知情緒的練習】

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