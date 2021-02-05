升職｜修讀EMBA為學位更為人脈？　決心在職進修前要思考5個問題

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-05 07:30

想讀 EMBA，到真正送出備審資料，可能已時隔好幾年，這中間最大的阻礙不外乎是：工作過於忙碌，擠不出上課時間。然而，心理因素可能是最難跨出的一步，我們整理出 5 個提問，希望有助於你踏上報考最後一里路。

在職進修不能不知道的5件事！（按圖了解更多！）

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Q1：我的工作時間，能配合上課時程嗎？

A： 基本上為了符合市場需求，EMBA 上課時間的設定，都是讓學員能夠安排工作行程。每間學校的上課時間都有所不同，有些會區分平日班、假日班，有些則是集中上課時間，每月連續幾天授課，或是移地參訪或教學。

不過，讀 EMBA 花費最多時間的部分不是上課時間，也不是準備報告，而是與同學交流。有些新生可能會想抓住每個交流機會，但 EMBA 的社團連結通常會延續至畢業後，可以不用急於一時，選擇一至兩個真正喜歡的參加，建立起更深的情誼。

Q2：報考 EMBA 前，需要事先告知上司嗎？

A： 雖然上課時間多半已是下班時間，不至於影響工作，但事先告知上司、打過照面，不僅能放心讀書，更有可能獲得公司支持。

有些公司會鼓勵員工進修、投資自己，但如果跟老闆溝通時，一併提出未來計畫，更能獲得有效幫助。舉例來說，可以從「為公司加值」的角度出發，說服上司讀 EMBA 可能會對公司有哪些貢獻；或是主動消除上司對工作績效打折扣的疑慮，提出可能的應對方法。有些企業可能會補助學費或是多提供一些特休，讓你不會工作、求學兩頭燒。

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Q3：挑選學校時，我該考量甚麼？

A： 每間 EMBA 的畢業學分數不一定相同，但由於讀的是碩士學位，都必須撰寫論文或繳交強調實務應用的技術報告。

上台報告、口試，或許對上班族或主管階級來說，已是家常便飯。但老實說，還是有其壓力。因為你不像過去是全職學生有從容的時間準備，所以學校通常會延長修習年限，讓學員可以較彈性、自由地分配時間。不過既然已決定報考 EMBA，就必須為自己設定目標，即使不能在時限內完成學位，也要盡力做到學校對課業的要求或自己的目標。

Q4：讀 EMBA 最大的好處是？

A： 會將讀 EMBA 納入人生或職涯規畫的人，基本上都想挑戰自我、希望自己更好。一般來說，取得學位、如何融會貫通理論與實務、與其他產業菁英交流等都是讀完 EMBA 會獲得的成長，但有些成長並非立即可見。

以「學員交流」為例，短期收穫是，與教授、各界菁英在課堂上對特定企業案例交換意見，能跳脫以往的框架思考，從中得到新觀點、想法。拉長時間看，這些情誼的建立並非奠基於工作，能更深入交流，日後如果有任何問題都可詢問彼此意見，也可能促成跨產業合作的機會。

Q5：取得 EMBA 學位，升遷、創業更容易？

A： 綜觀許多學校的統計，讀完 EMBA 的人可能會發生幾種轉變：組織內的平行或垂直調動、跨組織轉換跑道，也可能被挖角，或是創業，但這些結果不能完全歸功於 EMBA。

不是你去讀了 EMBA 才獲得升遷機會，而是原本就受重視，EMBA 只是畫龍點睛。

台灣政大 EMBA 執行長黃國峯點出一般人對 EMBA 的迷思，EMBA 最主要的功能是創造一個平台，讓經理人、企業家們可以互相交流、建立關係，希望在未來的工作與生活中，能為彼此帶來成長。

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