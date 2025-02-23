已財務自由仍重返職場？他們放棄退休　只因「夠使」並不代表快樂

最近，FIRE運動（財務自由，提前退休）鼻祖，46歲的美國人Sam Dogen，宣佈在提前退休12年後，重返職場。



編輯：宋 爽 責編：陳子文（一条）

2012年，FIRE運動發起者Sam Dogen以超過2000萬人民幣的淨資產退休，近期他重返職場有三點原因：資產受到重創；懷念工作氛圍；經濟狀況無法支持孩子讀大學。（一条授權使用）

幾年前，「一条」曾對話過中國第一批FIRE的人，他們降低物慾，過極簡生活，快速攢夠每年生活開支的25倍，以4%的理財收益承擔生活支出，實現財務自由，提前退休。

然而，他們中的許多人發現，FIRE後的生活並不如預期中的美好：全球經濟的不穩定性，導致4%的理財收益率很難達到；通貨膨脹，生活成本上升；難以保持低物慾、過極簡生活；不工作，無法創造價值的虛無感；家人、社會的質疑；突如其來的家庭變故……

「一条」聯繫了3位結束FIRE、重新回去上班的人：經濟下行環境下，追求生活穩定性的父親，35歲時考公上岸；95後女孩旅居泰國，因一場車禍，花光所有積蓄；在廣州有3套房，零經濟壓力的中產，因懷念工作帶來的價值感，入職初創公司。

聽聽他們的故事。

01 普通人的幸福感，來自穩定

公子京，35歲，天津，FIRE 3年，考公「上岸」近半年

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如果當下直接給你100萬，或者連續20年，每個月給你3000元，總計72萬，你會選擇哪一個？

很多人第一反應可能是100萬，但其實選擇後者，帶來的幸福感是更高的。如果你有100萬，你可能不知道怎麼理財；而選擇每個月3000元，雖然總的金額少了很多，但能夠有穩定的現金流，帶來的踏實感是遠大於本金的。

這就涉及到一個很核心的命題，普通人的幸福感來自 —— 穩定性。正是因為追求這種穩定性，我在FIRE 3年後，選擇了重回職場。

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我是在2020年2月，疫情剛剛開始的時候退休的。當時我已經在房地產行業工作了9年，工作很忙碌，年薪有30萬。但有了孩子後，我漸漸意識到「家庭」才是我最想要為之付出的，於是在存夠了200萬後，我就辭職退休了。

最初妻子有些擔心，但我和她算了一筆賬，拿這200萬去投資，加上我做自媒體的收入和妻子的上班收入，應該可以覆蓋支出。就算完全沒有收入，本金也能堅持3年，最後她也支持了我的想法。

退休的第一年，我的幸福感爆棚。

我有很多時間去研究自己感興趣的投資領域。每天早起，讀書或者冥想，然後一整天寫文章、研究。我很積極地運營着投資相關的公眾號和社群。當時股市行情好，我的投資收益頗豐，盈利最好的時候有150萬。

在生活上，女兒有保姆看着，不用我操心太多。外國旅行因為疫情沒去成，但國內去了趟三亞，玩得很投入沉浸，是上班時少有的感受。

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但第二年後，狀況就變得曲折了。

一是股市行情不太好，我的本金雖然沒有虧進去，但盈利所剩無幾。我的孩子現在上一年級。天津這邊，公立學校競爭太激烈，私立學校收費又比較高。我們不打算催谷孩子，但孩子未來的教育方面，我們也要保留一些資金，否則心裏不踏實。

最重要的是，沒有穩定的現金流（現金流：穩定且持續性的收入和支出）後，我的內心很焦慮。尤其是在三年疫情後，我對穩定性更加渴望了，我覺得這是家庭打底的東西，我必須要在這個的基礎上，再去追求其他的。

出於對金融業的熱愛，我先是在2023年去券商工作過。但去了之後我發現，我們這種非科班出身的，只能做偏銷售方向的工作，和我比較感興趣的研究工作偏差很大。再加上券商這個行業也是在下行，沒有之前那麼光鮮、穩定了，我只待了半年就離開了。

我的妻子是在體制內工作的。我從券商離職後，她強烈推薦去體制內試試，因為不僅現金流穩定，工作壓力也小，如果有餘力，我依舊可以繼續做想做的事情。當時我正好35歲，再不考公（務員）年齡就超了。於是在2023年年底，我就開始準備考公了。

考公過程很順利，考試內容對我不算難，崗位競爭也不太激烈，我對自己很有信心。現在我和妻子在同一個地方工作，我做的是一些體制內的基礎工作，比較輕鬆，不用加班。離家很近，算是「500米工作圈」。工資雖然不算太高，但「性價比」挺高的。

重回職場後，我也完全沒有感到任何不適應或者與社會脱節，因為在FIRE期間，我很積極地在與社會接觸，實現自我的社會價值。

我對現在的生活狀態很滿意。積蓄方面，和剛FIRE的時候差不多；有穩定的現金流，我也繼續在研究投資，通過喜歡的事情去增加收入；今年年初我打算重新開始更新停更很久的公眾號，不為變現，只為喜歡；同時我有很多時間去享受家庭生活。等到十幾年後我的孩子上了大學之後，沒有甚麼新的花銷了，我可能會做下一步的選擇。

其實直到現在，我都覺得自己依舊是FIRE的一員。因為我對FIRE的定義從始至終都沒有變過，並非躺平不上班了，而是有主動的選擇，去做喜歡的事情，如果做這些事情還有錢賺，那就是非常好的一種狀態了。我現在的選擇是我主動做的，並且讓我感到很輕鬆，很從容。

02 窮FIRE，抗風險能力幾乎為零

Joey，27歲，上海，FIRE 1 年，重回職場1年

我從小就是比較叛逆的類型。大學時在美國名牌大學讀計算機專業，周圍的中國同學都想畢業後找個高薪工作，儘快把學費賺回本。只有我一個人想去過「流浪」的生活，背個登山包，穿得破破爛爛的，到全球各地去旅居。

我的家庭條件本身還不錯。但為了供我讀大學，家裏賣了兩套房子中的一套，所剩存款不多。所以畢業後，當我告訴父母，我不打算工作，想直接去環球窮遊時，他們立即表示反對。在他們心中，我人生最好的路徑是找一份類似教師、公務員的穩定工作，每年放假時出去旅遊一兩趟，就夠了。

父母不支持我，我完全可以理解。我決定自己存錢，早日實現夢想。那時我經常逛豆瓣「窮FIRE小組」，發現很多月薪5000，只存了10萬的人都提前退休了，我就在想，我是不是也可以這樣？

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我當時最想去旅居的地方是泰國清邁。我算了一筆賬，如果要住一年，可以找一家語言學校辦語言簽證，學費加簽證費大概1萬人民幣，每個月省一點，生活成本不到5000。一年下來，所有成本加在一起，七八萬就夠了。為了保障旅居計劃的可持續性，我決定先存10萬，旅居期間也計劃做一些兼職。

存錢的第一步，我權衡了多家公司，最終找了家遊戲公司工作。雖然累，但是應屆生就能拿到20萬左右的年薪，滿足我快速攢錢的需求。那些日子可以說是天昏地暗，別說996了，幾乎是每天都在工作。但我想象着清邁的熱帶雨林、陽光，也就咬咬牙堅持了下來。

2022年底，工作接近2年後，我終於存夠了10萬。我立即就辭職了，很快辦好了手續，直接飛到了清邁。

剛到清邁的半年，我覺得我一輩子都沒有這麼開心過！語言學校不管出勤率，我很少去。我每天睡到自然醒，找個咖啡廳吃早午飯，下午就是閒逛，或者去做瑜伽、冥想、戶外運動，晚上騎着電單車在路上飛馳。我還去報了半個月的禪修課程，每天打坐，唱誦，感覺身心都得到了淨化。

我大學時就開始自學攝影了。旅居時，我偶爾去幫中國遊客旅拍，這份兼職很輕鬆，每個月有兩三千塊收入。當時很多顧客聽說了我的旅居生活，都很敬佩我，說他們沒有這樣的勇氣。

現在回想起來，那時我陷入了一種深深的錯覺之中：我覺得和同齡人相比，自己太浪漫、太勇敢、太特別了，別人都在為生存、金錢掙扎着，只有我這麼年輕就找到了人生的方向，我甚至有點看不起他們。

但過了幾個月後，我逐漸感覺太無聊了，這樣的生活沒有任何進步和冒險的空間，到底是為了甚麼？當時清邁有很多來自歐美的中年人，和我過着類似的生活，在他們身上我彷彿看到了自己未來的樣子。難道我接下來幾十年也要一直這樣生活嗎？

同時，由於不工作，我的作息變得一塌糊塗，常常天亮才入睡，完全失去了秩序感。我覺得挺恐怖的，當時就動了要繼續回來工作的念頭。

但真正讓我下定決心的，是一次小車禍。一個晚上，我騎電單車不小心撞到了樹上，被送到醫院，大大小小做了幾個檢查後，發現右腳腳背骨折。沒想到醫生沒給任何醫囑，沒打石膏，沒開護具，就讓我在家靜養。一個月後，我的腳背還是沒有任何癒合的跡象，我換了一家醫院治療，醫生看到我的時候都很震驚，立即給了新的治療方案。

骨折癒合一共耗時兩個多月，花了3萬多塊，我沒買保險，不能報銷，花光了所有積蓄。休養階段，我無法去做旅拍工作，完全沒有收入。最難熬的是，獨自一人在異國他鄉，沒有人在身邊照顧我，我怕父母擔心，也不敢跟他們說，我的生活特別不方便，經常感到孤獨。

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我覺得窮FIRE最大的問題，是你完全沒有抗風險能力。你不僅需要保證父母已經有足夠的錢養老，不需要依靠你，也要保證自己不生病、不出意外，這怎麼可能呢？

很多窮FIRE的都是年輕人，他們對未來的規劃不夠清晰，過了幾年後可能想要買房、結婚生子，到那個時候再開始重新找工作、存錢，可能就有點困難了。

骨折恢復好後，我又回國，找了一份新的工作。與第一份工作不同，這次我選擇了一家相對清閒的遊戲公司，同事基本都是95後，每天上班很開心。

我現在依舊想FIRE，但不是之前那種生活非常侷促的窮FIRE，而是希望慢慢賺錢，真正能夠財富自由，攢到足夠養老的錢，才考慮提前退休。因為不急着攢錢，我抱着一種「不喜歡就跑」的心態，對不合理的任務、加班直接說不，實現了生活和工作平衡，我挺喜歡這種狀態的。

03 廣州3套房，依舊心慌

梁先生，51歲，東莞，FIRE 2年，重回職場2年

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我從年輕的時候就開始接觸FIRE理念了。大學畢業後，我在一家韓國外企工作，有個香港同事和我關係很好，他說香港人好多都是不結婚不生小孩，到了45歲就可以享受生活。當時我也看到很多傳統的父母，養孩子挺苦的，也不見得有甚麼回報。

受到這些影響，我漸漸決定不婚不育，並且早早就開始攢錢、買房，實現了財富自由。46歲時我提前退休了，很多人FIRE都是30幾歲就退休，但我很喜歡自己的工作，所以就又多工作了幾年。

FIRE期間，我的被動收入主要來源是理財產品和3套廣州房產的租金，經濟上完全沒有壓力。那時我覺得FIRE中最重要的就是「錢」，只要錢解決了，一切都好說。

但兩三個月後，我發現心裏越來越慌。我反覆看我的存摺，吃喝拉撒的錢有了，買機票可以，住五星級酒店也可以，沒出經濟狀況，可我為甚麼還是心慌？

後來我才意識到，我是精神上出了問題。我精神沒有依靠，沒有生命的支點。以前生命的支點是工作，每天上班老闆給我佈置任務，現在我要自己安排，我不知道活着是為了甚麼。

我身邊FIRE的朋友也有同樣的問題。我有個師弟，他有幾千萬的身家，比我早兩三年就FIRE了。有一天他跟我說，我現在好煩，全世界跑遍了，但每天早上醒來都沒人跟我打電話，我都不知道幹甚麼。他這句話又加深了我的恐慌，我甚至都不想見他，怕他給我心理負擔。

為了緩解內心的空虛，我開始在全國各個省旅遊。我喜歡住青年旅社，不但便宜，還有很多優秀的年輕人，我從他們身上學到了很多東西：有個南京的年輕人，教我玩德州撲克；在重慶的青旅，一位人民大學在讀的研究生，教我怎麼下載電子書，我瘋狂地看電子書，哲學、宗教、文學、經濟學的都讀；和95後、00後玩狼人殺，2點都不想睡覺……

我還越來越多地和大自然接觸：學習養花、種菜，在家養小狗，到大自然和植物、動物親密接觸。大自然有療癒的作用，尤其對於退休的獨行者。

漸漸的，我感覺自己找到了80%生命的支點，那就是要持續地去閲讀，持續地去解鎖一些新技能，反覆去創造，去獲得新的感悟。比如疫情期間餐廳關門了，我學會了用空氣炸鍋做飯，用咖啡機做咖啡，每個月都有一些新進展，這些讓我很有成就感。

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同時，我也依舊非常懷念工作時被人需要的價值感。但那時我覺得，我都快50歲了，高不成低不就的，肯定找不到工作。同時我自己也對工作有一定的要求，第一不能工資太低，第二不能太累，如果沒有完美符合我標準的，我也不想委曲求全。

兩年前的春節，我偶然上了一下招聘網站，大概七八年都沒有登錄了。我沒有做任何修改，也沒有查看任何招聘訊息，但因為有登錄痕跡，獵頭可以看到，到了年初八，一上班就有人打電話給我。

最開始我還以為是騙子公司，沒接電話，但對方堅持不懈一直打過來。我接了後聊了聊，覺得這份工作不一定合適我，但也可以試試了解一下，沒想到一試，還真的挺滿意的。

我現在工作的地方，是清華大學在東莞辦的一家初創科研企業。我覺得這種公司，特別適合我們這種中年人。

一來，大部分同事年齡都比較大，有的大學教授都65歲了。我50歲，他們還叫我小梁，我完全不覺得自己老。在東莞這種二線城市，企業其實是很渴望人才的，但在當地很難招到合適的人，就會更加願意接受年紀大一點的人。

二來，同事基本都是名牌大學的博士，大家文化層次比較深。

再者，它畢竟是初創公司，工作節奏和氣氛都很不錯。我FIRE前的工作，年薪大概是40萬左右，現在降低了一些，28萬。但對應的，工作量也少了很多，連之前的1/2都不到。我每周末都可以回一趟廣州，也經常多請一兩天假，到隔壁廣西、湖南、江西去轉一轉。

FIRE回來上班後，我發現自己的工作心態和職業規劃完全變了。以前我會希望不斷地往前進，但現在想想，每個人都有天花板，可以原地踏步，只要公司滿意，你也滿意就行了；以前我總是希望年年都加工資，但現在我無所謂了，只要夠用就行。但不管怎樣，我的職業操守、專業性、做事態度還是保持的，索取的少一些，奉獻的多一些，這樣我會更開心。

我現在是「兩可」的狀態，心情很放鬆，可以繼續工作，也可以隨時停下來去退休，只不過是快慢的問題。我也會和一些後輩半開玩笑說，我年齡比較大，你們趕緊學會，我教會你們就要去旅行了。

雖然回來上班了，但我非常感謝在兩年FIRE期間找到了生命支點。因為你總有一天是要退休的，不管是50、60、70歲，最晚最晚，李嘉誠95歲也退休了，每個人都需要有一個人生的方向，你不能把希望寄託在把孩子培養成高材生，我在公司裏能夠升官，我業績創造多少，還得要有一個精神上的追求。

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