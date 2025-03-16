退休金將「自己用」不全留給子女！嬰兒潮世代父母「變心」有原因

史上最大規模的「財富轉移潮」（Great Wealth Transfer），可能要更晚才會到來！



近年來不少專家預測，嬰兒潮世代將轉移財富給下一代，預估規模高達 124 兆美元（約963兆元港幣），但最新調查顯示，這場財富繼承潮可能遠比預期來得緩慢，因為許多嬰兒潮世代選擇在有生之年自行使用財富產，而非主動傳承給子女。

瑞銀（UBS）2024 年全球財富報告顯示，嬰兒潮世代目前擁有約 83.5 兆美元（約641兆元港幣）的財富，其中約 17 兆美元（約132兆元港幣）為房產淨值，佔 2024 全美房產淨值的一半。足見此批「財富轉移潮」的規模，將對整體金融市場產生不小影響。

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比起把財產傳承給子女，越來越多人選擇「自己花」！為甚麼？

根據美國券商嘉信理財（Charles Schwab）調查，在擁有至少 100 萬美元（約新台幣 3300 萬）可投資資產的高資產族群中，高達 45% 的嬰兒潮世代表示，想在有生之年享受自己的財富。

相比之下，僅 11% 的 X 世代和 15% 的千禧世代持有相同觀點。這顯示出， 嬰兒潮世代對財富的規劃方式與傳統世代觀念不同，他們不再將「存錢給子女」視為首要任務，而是更傾向於用自己的財富提升生活品質。

背後原因，能從美國房貸機構房地美（Freddie Mac）的調查窺探一二。根據調查，雖然有 3/4 的嬰兒潮世代，仍有意將房產或房產出售後的收益留給子女，但高額的醫療支出、壽命延長等因素，使得財富傳承的時間點變得更加不確定。

根據美國衛生及公共服務部（HHS）資料，70% 的 65 歲以上美國人未來將需要長期照護，而這筆費用可能極為昂貴。

以 2024 年數據來看，聘請居家看護的費用每月超過 4000 美元（約3萬1千元港幣），而私人療養院的費用更高達 1 萬美元（約7萬8千元港幣）。隨着嬰兒潮世代邁入老年，這些費用可能影響他們能夠留給子女多少財產。

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父母把財產守更緊，但子女仍有所期待！催生了「繼承隔閡」問題

此外，許多嬰兒潮世代也擔憂自己的退休資金不足，導致他們更謹慎管理資產，減少過早釋出財富。

根據 2022 年美國《消費者財務調查》（Survey of Consumer Finances），65～74 歲美國家庭中，擁有退休帳戶的家庭平均存款約 20 萬美元（約新台幣 660 萬），但 大約一半的家庭根本沒有退休帳戶，使得許多嬰兒潮世代傾向於保留財產，確保自身未來的財務安全。

這也導致「繼承隔閡」（Inheritance Gap）的問題。根據美國金融機構西北相互（Northwestern Mutual）2024 年研究， 38% 的 Z 世代和 32% 的千禧世代預期會獲得父母的遺產，但只有 22% 的嬰兒潮世代計畫留下遺產給子女 。

更值得注意的是，僅 11% 的嬰兒潮世代將「留給子女的財富」列為首要財務目標，與年輕世代對繼承遺產的期待形成明顯對比。

嬰兒潮世代的財富選擇，改變了傳統的財富傳承模式，他們不再將「留給子女」視為財務規劃的核心，而是將重點放在個人享受、退休規劃與醫療保障上。這意味着年輕世代，不能再將父母的財富視為理所當然的安全網，而要更積極地規劃自己的財務。

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