人家成功不代表你照跟就行！芸芸「職場金句」唯獨這句永遠適用

我們自小都聽到很多做人做事的金句，但若果你盡信而不加以變通的話，便很容易碰壁。今天半宅職薯就和大家分享職場金句的實境應用。



「有信心未必會贏，無信心一定會輸」

這句說話彷彿放諸四海皆準。對的，有信心是好，但適當的無信心，其實也是溝通方式的一種。

例如，老細問：「剛剛給你的新工作，你有信心一個人在限期內完成嗎？」

如果你對自己懷疑但裝作滿有自信的回答：「無問題，我一定會做到你非常滿意！」

老細聽了一定不會再安排其他人幫你。但當實際上你不能完成工作的時候，老細便失去緩衝，大失預算，那時候一定會狠狠地怪罪你。

所以你應該以有保留的聲線說：「我一定會盡力去做，至於工作的進度，我希望老細也不時給一些意見。」

老細聽到你有保留的語氣，自然會叫多一位同事去幫你。

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「先敬羅衣後敬人」

這是上一個時代的常用句。

話說職場新鮮人小薯A在辦公室工作，剛剛上任的他穿短褲上班，被上司責怪太隨便。

於是他想起爸爸媽媽說「先敬羅衣後敬人」，在第二天穿着全身光鮮西裝加老闆大褸上班。結果喧賓奪主，上司心中覺得他不懂做人。

「伸手不打笑面人」

我們自小被教導要對人面帶微笑，正所謂「伸手不打笑面人」，常露笑臉總有好處。

但如果你的工作是殯儀業、的律師、負責進入火場救人的消防員、負責現場急救的救護員，在工作時露出笑臉，必然會招致很多誤會甚至投訴。

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「做人做事要主動」

「主動」在大多數情況下都是好的，例如：主動向上司爭取更多責任；主動提出建議；主動接觸客戶。

但若果你老細帶你參加一次重要的商業談判，卻不知道老細打算扮演一個「不情願賣家」去托高價錢，而你卻主動向談判的另一方揭出老細的的底牌，那麼在這次談判中，便十分吃虧了。

結語

說到這裏，其實所有事情的重點在於情景（Context），即是「在適當的時候做適當的事情」。一成不變，只會令自己處處碰壁。

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