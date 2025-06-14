英女子靠5招月慳16k！去超市、煲劇都「有策略」生活不用死慳爛慳

英國倫敦一名年輕女子本來每個月都入不敷出，每個月都「存款見底」，於是她想出一連串簡單的「節流妙招」，每個月為家庭花銷成功省下1,500英鎊（約港幣1萬6千元）。



據《鏡報》（Mirror）報道，30歲的彭妮亞（Pernia Rogers）是一名會計師。雖然自己是會計師，但她每個月的開銷總是只能剛好打平，讓她過去都只能當個月光族，無法存錢。為了改變現況，她決定徹底改變消費心態，而她做出的幾個改變，也為她每個月省下大筆金錢。

更精明地消費，不影響生活質素下省下更多錢，有誰不想呢？（按圖了解）



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彭妮亞的慳錢策略包含：

1. 降低手機資費

之前她每個月電話費要42英鎊（約港幣450元），現在改成16英鎊（約港幣170元），大幅減少開支。她建議，在決定購買新手機或申請新資費時，要多比價再決定。而且她認為買手機最好是存好錢再買，不要分期，「也不要每年都換新iPhone」。

2. 節省水電費

降低家庭生活成本就從水電開始，彭妮亞採取了一些簡單的技巧，比如不使用電子設備時，尤其是在夜間，要關掉電源。用較低溫度來洗滿滿一桶衣物效果奇佳，晾乾也同樣有效。根據季節打開或關閉窗簾以及門，以保持室內溫暖，防止寒冷。淋浴時間更短，且比泡澡省水。光是這些技巧，就讓她每月就能節省約30英鎊（約港幣320元）的水電費。

3. 日常購物自煮

彭妮亞說，超市的設計就是會吸引人消費，因此她建議購物時先備好購物清單，避免亂買。她購買的食材都是一次大量煮好存放在冷凍庫，這麼做可以減少外食花費，每月省下近230英鎊（約港幣2,450元）。

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4. 少用訂閱服務

她檢視較少用的串流服務，跟丈夫一起用家庭方案，每個月省下84.94英鎊（約港幣900元）。她建議在使用串流平台時，使用有廣告的低價方案，或等到影集全部出完再訂閱、一口氣看完就取消。

5. 不上健身房

她認為健身房會費貴，也常會因各種原因不去，所以選擇在家裏自主訓練，或是到戶外跑步。她覺得健身房會員費省下的錢，或許可以拿去買簡易設備，也能維持運動習慣，且還能慳錢。

彭妮亞靠着以上幾點，每個月為家庭花銷成功省下1,500英鎊。現在，彭妮亞不但改善了自己的財務，也透過社交平台、線上課程等幫其他人理財。她強調，管理財務並不是要人完全不花錢，只是要把錢花在刀口上。

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