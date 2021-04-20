減肥｜想吃垃圾食物的衝動多了？　或與習慣半夜才享Me Time有關…

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-20 12:20

覺得減肥很辛苦，努力了這麼久卻一直沒瘦嗎？這有可能是您睡太少囉！新的研究發現，20多歲的健康男性，若每晚只睡5個小時，身體會變得不利於代謝脂肪，並進而容易囤積脂肪。也有相關研究指出，有愈來愈多人都有睡眠不足的情形。究竟睡眠有多重要呢？以下將介紹睡眠不足如何使人肥胖，以及對健康的影響。 文： 張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

睡眠不足會導致人肥胖的４個原因！（按圖了解）

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充足的睡眠對身體很重要

長久以來我們都把重心放在飲食和運動來維持健康和身材，往往忽略了，其實睡眠也是影響健康非常重要的一個環節。有充分的研究證實，充足的睡眠可以幫助增強免疫系統（Immune system），降低心血管疾病（Cardiovascular disease）及代謝疾病的風險。

睡眠不足的影響

專家們證實，工作壓力會影響我們的睡眠，且睡眠不足又會使我們的工作壓力更大。美國睡眠醫師莎儂‧馬克考（Shanon Makekau）則表示，睡眠不足會影響我們的思考和反應方式，例如：降低靈敏度和記憶力，也會影響我們的情緒。當長期缺乏休息時，發生意外的風險會上升，也會讓整體生活品質變差。

從身體上來說，可能會造成高血壓（Hypertension）、肥胖（Obesity）、糖尿病(Diabetes)和減弱免疫系統。心理健康方面，可能會導致焦慮症（Anxiety）、憂鬱症(Depression)、妄想症（Paranoia），甚至產生幻覺（Hallucinations）。若兒童睡眠不足，則會導致過動（Hyperactivity）。

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睡眠不足讓人變胖的4原因

1. 身體開始儲存脂質（Lipids，又稱脂肪）

根據美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）的研究表示，睡眠不足會讓人即使吃了高油脂的晚餐後，也不太會覺得飽。根據血脂研究期刊(Journal of Lipid Research)的研究，針對15名20多歲的健康男性受試者，讓他們每週有4天只睡5個小時，接着隔天補眠10個小時，來觀察他們的餐後血脂，及富含三酸甘油脂（Triglyceride）的脂蛋白（Lipoprotein）的上升情形，這些和動脈阻塞及脂肪斑塊（Plaque）的形成有關。研究結果發現，他們體內的脂質並沒有代謝消失，而是被身體儲存。

2. 皮質醇不利減重

睡眠不足會使皮質醇（Cortisol）上升，這種壓力荷爾蒙會讓身體為了有更多體力，更容易儲存能量。研究發現，節食者經過14天睡眠不足的情況下，即使攝取的卡路里不變，減脂的效率也會變得更差，且飯後也會有沒吃飽的感覺，體力也變得比較差。

3. 想吃垃圾食物的衝動

美國芝加哥大學（University of Chicago）的研究發現，睡眠不足的受試者在肚子餓時，選擇的零食脂肪含量是睡滿8小時的人的2倍。其他研究發現，睡眠不足會讓人不知不覺想吃下更多食物。

此外，綜觀過去眾多的研究，也發現缺乏睡眠的人，會更傾向於想吃高熱量、高碳水化合物的食物，並且難以克制想吃的慾望。

4. 胰島素靈敏性變差

芝加哥大學(University of Chicago)的研究員表示，睡眠不足不僅會使人精神不濟，新陳代謝的機能也會變得昏沉，儘管只有4天睡眠不足，胰島素的敏感程度就下降了30％以上。

當身體對胰島素(Insulin)的反應不正常時，身體就會無法處理血液中的脂肪，進而被存為身體的脂肪。所以，缺乏睡眠並不會讓我們變瘦，反而是阻礙新陳代謝，和增加體重。

每天睡7~9小時對健康是最理想的，不妨養成規律的睡覺時間，睡前不運動或喝含咖啡因的飲料，也避免使用有螢幕的電子產品，相信你會開始感受身體的改變喔！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：天天睡不到7小時～當心肥胖找上門】