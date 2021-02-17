輪班工作攪亂了生理時鐘？　試用「定錨式睡眠」將休息時段分兩半

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-02-17 18:40

不少人因生理時鐘無法適應輪班工作，產生「輪班工作障礙」，深為睡眠障礙所苦。上班時精神不濟，因此警覺性降低，較容易造成意外事故。台灣成大醫院職業醫學部研究醫師魏玉亭建議，輪班勞工應調慢換班速度，並選擇逆時針方向換班模式，根據個人生理時鐘調整睡眠。

輪班工作唔到你揀，就更要關注健康！

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輪班工作障礙 身心都會出狀況

魏玉亭指出，罹患輪班工作障礙比率最高的是從事夜班工作者，達到14-32%，其次是換班式輪班的8-26%。因為無法適應輪班工作而產生「輪班工作障礙」的勞工，即使躺在床上有7-8小時的足夠時間，仍出現工作時間想睡覺，或該睡覺時卻睡不着、睡得淺、睡眠片段的情況。

有輪班工作障礙的病人，除了較常出現十二指腸潰瘍、肥胖症與心血管疾病外，還會有較差的記憶力、較高比例的憂鬱症和其他情緒障礙。

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排班制度改善症狀 逆時針式換班

魏玉亭強調，最好方法就是換回正常白班，相關症狀就會緩解；但如果無法不輪班，她建議暫時不要輪夜班；調慢換班的速度，1個月後再換另一種班別；從逆時針方向換班模式，從清早班換成中班，中班換夜班，夜班換清早班。

就生理時鐘而言，醫師也提醒，排班應考量員工的年齡和個人偏好，如習慣早睡早起者較能適應清早班，習慣晚睡晚起者較能適應夜班。如果可行，最好可以讓員工選擇適合自己的輪班時間。

輪班勞工健康睡 執行定錨式睡眠

至於輪班勞工要如何好好睡覺？魏玉亭建議，傍晚到深夜的前半夜，可使用光照治療，讓光線訊息可以影響下視丘，調整體內褪黑激素的分泌，調整生理時鐘延後；或早晨下班返家後戴上墨鏡、臥室拉上窗簾等方式，減少白天陽光照射。另外，輪夜班休假時，應盡量維持晚睡，收假後才能適應夜班作息。

針對如何處理失眠，醫師指出，白天入睡時，應使用眼罩、耳塞，拉上窗簾，緊閉隔音窗，室內溫度維持24至26℃；必要時，經醫師評估後，可適當使用安眠藥物或褪黑激素。至於休假期間，仍比照工作作息，或採取「定錨式睡眠」，把睡眠拆成「固定4小時」和「隨機4小時」。每天在固定時間睡4小時，維持生理節律；另外4小時睡眠，則視作息變化調整。

輪班無可避免 應視個人狀況調整

如果工作時有昏昏欲睡、恍神、注意力不集中的情形，建議工作前可以小睡 1小時，或是在工作4小時後，用餐與小睡1小時，都有助於減少工作期間「反應遲鈍」。魏玉亭指出，輪班工作已無可避免，輪班工作者應依據個人狀況加以調整，睡好睡飽，才有可能適應輪班作息，保持健康和生產力。

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