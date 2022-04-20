肩頸痛｜椅子過低苦了兩個膊頭？按壓兩個穴位　紓緩在家工作不適

在家上班最喜歡盤腿、翹腳坐，小心肩頸痠痛找上門！疫情雖趨緩但不可鬆懈，多數企業仍持續推行居家上班，對此，大部分打工仔家中其實沒有適當的辦公環境，進而容易造成長時間坐姿不良。來自台灣的楊宗翰中醫師呼籲，與其等到肩頸痠痛才去按摩推拿，打工仔更應從源頭改善不良姿勢，更能有效解決問題。



不只肩頸 姿勢不良引發病症多

如何改善坐姿？桌椅的高度非常重要，必須調整到適合自己身高的狀態，若是椅子太高、桌子太低，就很可能會有駝背的情形，駝背會拉緊下背、腰等等肌群，這些肌群長期呈現緊蹦狀態則容易閃到腰，更嚴重可能會產生椎間盤突出、骨刺生成等問題；相反而言，若是椅子太低而桌子太高，則可能因過度聳肩而造成肩頸僵硬情況。

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楊宗翰中醫師表示，肩頸不適若未即時改善，也會因長期拉扯到頸部、頭後部的筋膜，而造成偏頭痛、頭暈等症狀。另外，頸部肌肉長期緊蹦也會壓迫到神經，因此也有人會出現手部麻木的現象。

不便外出就醫 兩穴位有效改善肩頸痛症!

因應疫情影響，大部分人不敢隨便外出就醫，楊宗翰中醫師也分享兩個穴位，讓大家在家即可簡易舒緩肩頸不適。

(一) 曲池穴

位於肘部，將手肘彎曲後，延著手肘往內側找會有一凹陷處，輕壓會有痠脹感。曲池穴屬大腸經，經絡走向沿着手臂連到肩膀上緣，可協助清風解熱、幫助血液循環。

(二) 後溪穴

握拳後，小指關節末端橫紋處，輕壓也會有痠脹感。後膝穴屬小腸經，持續按摩可改善頸椎、腰部等部位痛症。

大家在按摩穴位的同時，也可同時做些頭部伸展，協助放鬆肌肉。楊宗翰中醫師強調，有些民眾伸展時喜歡360度轉動頭部，此動作可能磨損頸椎關節接觸面，長期下來會加速發炎狀況，更容易造成骨刺生成，做定向伸展即可。

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急性疼痛期 應避免按摩等類外力刺激

若民眾痛症部位併含紅、腫、熱、痛狀況，則可能是急性疼痛期，此時刺激患部反而容易拉長組織發炎期。楊宗翰中醫師建議，民眾可改以痠痛貼部取代外力刺激，包含按摩、推拿、使用筋膜槍等等都應先避免。

痠痛貼部持續敷用2-3天，待症狀緩和後再搭配針灸、或是活血化瘀的中藥，像是桂枝、雞血藤、川芎、當歸等等，可增強血液循環，幫助組織的修復與緩解肌肉緊蹦的狀態。

楊宗翰中醫師說，面對姿勢不良造成的肩頸痠痛，醫生僅能協助治標，民眾需花時間改善姿勢與作息，才能真正改善問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】