香口膠吃得多會否對健康有害？　一文看清3大成分及添加物好壞

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-12 12:23

「唔該曬駱駝！」這句廣告台詞有勾起你的印象嗎？相信不少人都有看過這部廣告，但卻不知道「曬駱駝」到底是甚麼意思，只知道關於香口膠而已。說到香口膠，每個人吃香口膠的原因也不同；有人想提神、有些只是單純嘴饞，且無糖和有加糖的種類都各有擁護者。不論是出自哪種原因，你都應該瞭解吃進嘴裏的東西，究竟對我們的健康有甚麼樣的影響。本文將為你介紹香口膠的成分以及3種有爭議的添加物。 文：於承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

香口膠的成分是否對身體有害？（按圖看清！）

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香口膠的成分

雖然香口膠的品牌五花八門，但是絕大多數都含有橡膠、樹酯、碳酸鈣（又稱滑石粉）、棕櫚蠟、甜味劑等，除了甜味劑以外，其他成分都是為了使香口膠柔軟，並加強它的韌性，以免在咀嚼過程中輕易碎裂。而說到香口膠的甜味劑，有蔗糖、甜菜糖、糖醇這些天然甜味劑，或是阿斯巴甜（Aspartame）這類人工甜味劑。而上述所提的「曬駱駝」其實是木糖醇（Xylitol）的諧音，它是一種稱作糖醇的物質，可以從白樺樹、橡樹或是玉米等植物中提煉出來，本身不含糖分，但仍有熱量存在，雖然名稱聽起來很像化學調製而成，不過糖醇其實是從天然植物當中萃取而成。

3個香口膠爭議性添加物

1. 抗氧化劑

除了上述所列的成分外，香口膠還有一個爭議性頗高的添加物，那就是抗氧化劑，二丁基羥基甲苯（BHT）以及丁基羥基甲氧苯（BHA），由於他們可以降低食物的氧化還原反應，所以通常當作防腐劑使用。雖然抗氧化在我們的印象中，可能會連結到保養品，對於延緩肌膚老化有所幫助，但是這裏提到的BHT和BHA卻有致癌的爭議，不過基於大部分都是以動物實驗為主，對於人體的影響仍沒有確切的定論。

根據美國食品藥物管理局（FDA）的規範，在食物中添加BHA的上限是0.02%；台灣方面，衛生福利部也准許添加BHA和BHT於香口膠當中，但用量不得超過0.75g/kg。雖然美國衛生及公共服務部（HHS）將其定調為「可能的致癌物」，但是BHA在符合規範的劑量下，仍屬於合法的添加物；而BHT的情形其實也相差不遠，在合法的劑量下仍被准許添加於部分食物內，不過也由於它們的致癌爭議性，有部分廠商也開始自主規範不在產品添加BHT或BHA。

2. 二氧化鈦（Titanium Dioxide）

它在食品添加物上，屬於着色劑的一種，如果你有吃過白色的香口膠，那它的添加物內很可能含有二氧化鈦。有趣的是，它也被添加在油漆當中，以及因為其反射紫外線的功效，而加入防曬用品內，某些美白保養品也可以見到它的蹤跡。關於二氧化鈦研究跟抗氧化劑一樣，仍存在爭議性，部分動物實驗中發現高濃度的二氧化鈦，可能會導致中樞神經和器官損傷。目前禁用二氧化鈦的國家只有法國，台灣仍將其列為合法的食品添加物。

3. 阿斯巴甜

身為人工甜味劑的阿斯巴甜，除了被用作香口膠的添加物外，也被使用於飲料以及為糖尿病（Diabetes）患者所設計的代餐，由於其本身不含有任何熱量，對於想吃甜食，但又不想獲得熱量的人而言是最佳選擇，但關於阿斯巴甜的研究仍有提高肥胖、糖尿病和心臟病（Heart disease）罹患機率的說法，在現今的研究情況下，阿斯巴甜對人體所造成的危害，仍須打上問號。

美國食品藥物管理局（FDA）將阿斯巴甜的每日攝取含量，訂為每人每公斤體重不超過50克，舉例來說：70公斤的成人，每日阿斯巴甜攝取含量，以3500克為上限；你當然可以因為有疑慮，而選擇不碰含有阿斯巴甜的產品，反之，只要不超過阿斯巴甜的每日攝取含量限制，對人體的基本不會有太大的影響。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：芬芳好口氣？3爭議性口香糖添加物】

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