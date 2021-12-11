繳還貸款須知｜越早還款利息反越高？了解78法則　計算怎還最慳息

私人貸款可以助人應付一時之需，當手上現金流充裕時，有些人就想提早把貸款清還以免夜長夢多，也節省利息支出，不過伴隨的提前清還費用，那究竟提早還款是否有着數？提前多久才可以慳到息？本文為大家一一解構。



甚麼是「78法則」？

要了解提早還款有沒有節省到利息，首先要懂得借貸機構利息的計算方法。在分期還款上一般銀行及財務機構不是平均分配每期還款額中本金及利息的比例，而是採用「78法則」。

以12個月還款期為例，每期還款金額相同，而利息會是分為78份，這來自把還款期數相加12 + 11 + 10 +…3 + 2 + 1 = 78。第一期還款中的利息支出就會按總利息12/78分攤，第二期還款的利息支出就總利息11/78分攤，如此類推。

按此方法，雖然每期還款金額相同，但是在初期的還款中，利息所佔比例會較多，本金較少，而愈到後期的還款，利息所佔的比例會遞減。

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清楚78法則可以準確計算未清還的貸款中，有多少是本金，有多少是利息。同時可以觀察出如想提早還款節省利息，那愈早清還愈能節省利息，不然去到還款期數不多時，有機會出現提前清還費用高於可節省利息的情況。

78 法則的原理適用於不同時間長短的貸款期。例如24 個月的貸款，總利息就會攤分為300份 (24 + 23 + 22 + 21 + 20 …+ 1 = 300)，第一期還款中的利息支出就會按總利息24/300分攤；36個月的貸款就是分為666份，第一期還款中的利息支出就會按總利息36/666分攤。再長的貸款期可以用數學公式：(首項+尾項)/2 X項數，計算出總利息分數。

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提早還款是否更着數？

知道怎樣計算利息後，然後要了解提前還款費用，常見是會收取原貸款額的4%至1%，我們假設貸款額為HK$210,000，而提前還款費用設定為原貸款額的3%，那就是HK$6,300，那只要餘下期數的利息支出多於HK$6,300，那就可以達到節省利息的目的。

以貸款額為HK$210,000，分12個月還款，年利率6厘，總利息支出是HK$12,600，每月還款額為HK$18,550，總利息攤分為78份（12 + 11 + 10 +…3 + 2 + 1 = 78），第一期攤分總利息支出為HK$12,600 X 12 /78 = HK$1938.46，如此類推。

（Planto授權使用）

從上表可見，若在第5期前提早清還貸款，可節省餘下幾期的利息，即HK$4,523.08，若提前清還費用是HK$6,300，那提早還款並不能節省金錢，反而要額外多付HK1,776.92（6,300 – 4,523.08 ），如想節省金錢，則要在第3期到期還款前提前清還整筆貸款。

雖然知道了公式，但是如有意提早清還分期貸款，最好還是應先聯絡貸款機構查詢提前清還費用及可節省利息，因不同貸款機構會使用不同方法計算提早清還費用，借貸人可先作比較後才決定是否提早還款，這樣才能成為精明的理財達人。

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