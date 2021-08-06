升職｜誰來教我做主管？　首3年最難捱先要接受「不確定」是常態

台灣《經理人月刊》在 2020 年 12 月 7 日至2021 年 1 月 13 日期間，調查了 1452 位新手主管，發現升職不到一年、1至3 年、3 年以上的管理者，最苦惱的事不太一樣。



若你也是剛升職為主管，也許你也有這些煩惱…（點擊下圖了解更多）

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升成管理職 1至3 年的新手主管，在煩甚麼？

對第一次當主管的人來說，有 63% 的人苦於處理陌生問題。遇到的每一件事都很「未知」，你得不斷做從前沒做過的事，像是開除某個不適任的員工，該做甚麼準備？老闆要你選一位專案負責人，該提拔誰？等等。

這些問題不會有人告訴你該怎麼做，更不會有教戰手冊。其中，近 6 成的人面對部屬捧着一堆問題來問自己，指望獲得正確答案，卻只能呆愣原地。

《甚麼都不教的主管才厲害》指出，初任主管的第一年，你將生活在一連串的挫折中，甚至會懷疑自己沒有領導才能，不適合擔任主管，這些都很正常。

度過頭一年的兵荒馬亂，調整好心態，好不容易有些經驗，或者說習慣面對未知帶來的恐懼。接下來頭大的問題則是跨部門合作，49% 的新手主管在升任 1至3 年時，深陷橫向溝通的泥淖。

《橫向領導：不是主管，如何帶人成事？》解釋，新手主管因為沒有足夠的權力或權限，一方面無法有底氣和其他部門斡旋，一方面擔憂任務失敗讓老闆失望，導致溝通不暢通。

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而擔任主管職 3 年以上的人，多半已獲得上頭信任，老闆也願意委以重任，因此，向上溝通的問題隨之增加。調查顯示，超過 60% 的人聽不懂老闆是否話中有話，或是害怕誤觸老闆地雷，索性放棄發言或爭取權益。

Facebook前產品設計副總裁卓茱莉（Julie Zhuo）升上小主管後，第一次和直屬部屬面談的經驗糟透了。當卓茱莉踏進會議室，看見部屬臉上的表情，彷彿一個被迫參加小 10 歲妹妹慶生會的厭世青少年。

前一天彼此還是同事，今天卓茱莉就變成他的上司。對方的心聲明白寫在臉上：你憑甚麼成為我的主管？

卓茱莉在《當上主管後，難道只能默默崩潰？》坦言，「比起設計使用者介面，管理大家如何一起工作，完全是另一個世界的事。頭幾個月，每件事都是新的，我感到很不自在，根本不知道該怎麼做。」

雲朗觀光集團總經理盛治仁在《燃起主管魂》也提到相同的感受，專業表現突出的人，容易被晉升為主管，但是， 做好專業工作和擔任管理職，是兩碼子事。 升上主管的第一天起，你得思考自己的決定是否正確？是不是對下屬太嚴厲？哪種方法最能協助部屬？各種負面情緒，不安、害怕、疑惑藏在心中。同樣感到心累的你，並不孤單。

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新手主管帶人好難？升遷前，先轉換工作認知

雖然不同年資的主管，面臨的挑戰都不同，卻有一個共同的難題：帶人。近 7 成主管認為，部屬怎麼教都教不會、說也說不聽，就算掏心掏肺、費盡口舌，還可能落得惹人嫌的下場。

為甚麼帶人這麼難？《從新主管到頂尖主管》揭示，新主管的推論是：「老闆因為我的能力與成就，才讓我坐上這個位子，他們一定期望我沿用過去的方法。」因此，獲得升遷後，下意識希望團隊按照自己的規則走，只懂得用主管權威「要求」部屬。

事實上，帶團隊不能只倚仗威權，更重要的是交際手腕，運用自己的影響力，「引導」部屬達成共識。現實來說，升職之後，你遇到的各種複雜問題，大部分不能僅根據數據或分析找到正解，決策時常牽扯到他人的意見、誰和誰的關係等等。

如同暢銷書作家賽門．西奈克（Simon Sinek）在《最後吃，才是真領導》寫道，「優秀的領導者會避開鎂光燈，將時間和精力用在重要的事，保護自己帶領的人。」一個管理者如果不懂如何影響他人，就沒辦法帶領團隊拿出有效的成果； 主管絕大部分的工作，並非工作本身，而是召集一群願意追隨自己的人，一起把工作做好。

換句話說，你得從做事的一般職員，調整成監督目標、培育團隊的領導者。當上主管的第一件事，就是要轉換你對工作任務的認知，做好拋開過去工作習慣的準備。

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未知、不確定是常態，練習在變動中找最佳解

那麼，主管抱持甚麼心態才是對的？台灣中央大學人力資源管理所副教授林文政在《當主管要知道的第一件事》直指，所謂的領導，包含領導者、被領導者、環境、任務4個元素，是一交互作用的動態過程。管理，沒有標準答案；好的領導者應根據不同情境調整決策，找出最有利的管理方式。

林文政以三國時代的曹操為例，曹操在官渡大戰大敗袁紹，下令誅殺敵軍。清理戰場時，將士搜出一批曹營內鬼與袁紹私通的書信，臣子建議整肅內部，曹操連看都不看，就將書信丟入火堆裏。

對投降的敵人殘忍，卻對背叛自己的夥伴寬容，曹操的標準是甚麼？林文政分析，曹操判斷，袁紹再叛的機會高，因此採取殘酷而非懷柔的策略；反觀軍隊內部的信心有待重建，此時貿然降罪反而使人心浮動，引起更大規模的反叛。

隨機應變聽起來容易，卻也意味你將面臨無止盡的挑戰，你別無他法，只能在短時間內大量學習，但請放心，多數的領導者都是這樣走過來的。

你要適應、理解在自己的工作中，未知多過已知，不確定是常態。只要能克服必須重新學習的不安，戰勝懷疑自己無法勝任的恐懼，直到有一天，部屬發自內心說，「能在你手下工作真好」「真慶幸你是我的主管」「你成就今日的我」，你就是位成功的領導者了。

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新手主管大調查

Q1. 當主管工時長、常加班？



8 成以上升職者會加班，33% 的人每周工時 50 小時。

Q2. 不論年資，最頭痛的問題都是帶人。



60% 以上主管覺得部屬難搞，教不會或不願調整。

Q3. 剛生主管最大挑戰：解決沒有把握的事。



63% 擔心碰上緊急、沒遇過的事件，55% 部屬仰賴主管提供建議，但主管也不知道正確解答。

Q4. 擔任主管 1至3 年的兩大困擾：跨部門溝通和打考績。



49% 苦惱如何順暢調度人力、協調跨部門合作，49% 不知道如何打考核、訂部屬與團隊的目標。

Q5. 任職 3 年以上主管的難題：老闆心思好難猜！



62% 認為老闆可能話中有話，不曉得如何達到老闆的要求；59% 團隊人數多、任務複雜，不曉得如何分配任務。

【本文獲「經理人」授權轉載。】