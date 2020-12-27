沒事做會內疚？無視別人勸告？　工作成癮者最苦在於痛苦不自知

網路上有這麼一個心理測驗：當工作疲倦時，你會想吃哪一個零食？開心果、口香糖還是糖果呢？選擇開心果的人，意味着你喜歡過着淡泊名利，與世無爭的生活；選擇口香糖的人，做事則偏按部就班型，會一步步地去完成工作；而選擇糖果的人性格上較為積極，企圖心也比較強，是典型的工作狂形象。

工作成癮心態如何調整：（按圖了解）

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不知道你測出來的結果準不準呢？雖然說心理測驗僅供參考，但如果你是選擇糖果的話，仍可以給自己一個警訊。實際上，根據美國精神科治療師Bryan Robinson表示，工作狂不是由工作時間長短來定義，而是依據自己內心的想法來斷定。舉例來說，有些人明明在假期當中休息，仍會想着上班要處理的事，這樣的現象可能就是工作成癮，生活品質恐會明顯降低。

為此，挪威卑爾根大學心理學院與其他團隊便開發出一款「卑爾根工作成癮量表（Bergen Work Addiction Scale）」，讀者可以試着讀出以下7個句子，並以自身情況來評為從不、很少、有時、經常或總是，藉此了解自己工作成癮的程度為何。

1. 你會思考如何騰出更多時間來工作。 2. 你實際工作的時間遠超過預期。 3. 你為了減少內疚﹑焦慮和抑鬱的感覺而工作。 4. 別人曾建議你減少工作量，但你並沒有理會。 5. 如果不准你工作，你會感到有壓力。 6. 比起工作，興趣、休閒活動或運動的重要性較低。 7. 你的工作量超出負荷，使你的健康產生負面影響。

卑爾根工作成癮量表反映出成癮的7個核心要素，也就是凸顯性﹑耐受性﹑心情調節﹑復發﹑戒斷﹑衝突以及問題。如果以上的句子，其中有至少4個你選擇了「經常」或「總是」回答的話，你很有可能是工作狂，並且已經對個人生活和健康造成負面的效果。

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投入工作並非壞事，但成為心理困擾和影響到生理狀況時，就是時候正視問題了。提醒工作成癮的讀者，除了可以求助專業人士，也可以透過以下的方式嘗試調整。

1.假日多與朋友相處

或許在以往的假日，你仍然會不時打開手提電腦，查看電子郵件或工作進度，甚至會傳訊息給同事交代事情，根本沒有花心思過私人生活。有多久沒有全心全意地與伴侶相處呢？又有多久沒有約朋友出去吃飯了呢？試着為伴侶或朋友安排一場約會和聚會，好好在假日中修補你久未經營的關係，進而釋放長期累積給自己的心理壓力。

2. 安排旅行或培養興趣

別讓工作耽誤你的家庭生活。下班時間，就請不要再煩惱工作的問題，回家與家人互動和相處，在餐桌上聊一天所發生的事，或是共同安排一場小旅行。另外，下班後的時間也可以培養新的興趣，提起對其他事物的好奇心，並藉此練習放鬆，重新找回生活，重新找回自己。

3. 給自己放一個長假

研究發現，休長假對舒緩工作成癮的症狀有正面效果。通常，工作狂休假會產生不安與焦慮感，因此建議安排一個長假，但是絕不能浪費在暴飲暴食和狂睡這些事上，以免讓身體更加疲勞。在這個長假，你可以閱讀書籍、去看一直想看的展覽、登山健行或是嘗試露營，有計畫和目標的休息。而這樣的目的是能在休假中注入快樂的回憶，讓你重新思考自己的理想生活。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】