憂鬱症｜冬天為何更嗜甜？結合工作壓力　小心加劇炎症及心理不適

用吃甜點、喝飲料紓緩連日工作的壓力？小心攝取過量，心情也會受影響！根據2019年10月發表於《醫學假說期刊》的研究指出，冬季憂鬱症症狀可能促使人們想吃更多的甜食，而攝取過量的糖分更易引發憂鬱症風險。台北長庚醫院精神科主治醫生劉嘉逸表示，憂鬱症患者如腦內血清素功能失調，短暫攝取糖類，雖初期可改善，但長期高量攝取會導致腦發炎，影響情緒。



攝取過量的糖 引發與憂鬱症有關的代謝

該研究由美國堪薩斯大學學者進行，分析幾項大型流行病學研究的數據。結果發現，攝取過量的糖分會引發與憂鬱症有關的代謝、發炎的身體反應。研究者表示，冬季因為減少陽光照射而打亂晝夜節律、影響睡眠，全美有5~10%的人口可能產生憂鬱症，而引發冬季憂鬱症的共同特徵是想攝取更多的糖分。

研究者指出，因為糖份一開始會讓人振奮情緒，讓患者更想尋求，但大量攝取會造成情緒不穩、炎症加劇，也會讓體重增加；其中的「炎症」正是飲食中的糖與心理健康與憂鬱症相關的重要生理作用。另外，我們身體擁有超過10兆個微生物，許多寄生微生物都依靠添加的糖份而茁壯，產生化學物質，使大腦處於焦慮、壓力及沮喪的狀態。

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台北長庚醫院精神科主治醫生劉嘉逸說明，上述研究提到兩個重點，憂鬱症患者如腦內血清素功能失調，短暫攝取糖類的確可促使血清素上升，對於初期是可改善的，但長期高量攝取，將會導致腦類發炎的現象，而影響情緒。冬季憂鬱症與日照長短有關聯，通常在高緯度、晝短夜長的地區較常發生。

醫師提到，近期雖有明顯氣溫改變，但台灣為亞熱帶國家，罹患冬季憂鬱症的個案較少，他表示預防憂鬱除了多運動外，吃對食物也能改善情緒，建議不食用會造成三高的飲食如高糖、高脂或高鹽等，以含有omega-3的魚類、高纖維、植物性食物等為主，在生活中均衡飲食也能發揮一定的作用。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，中秋過後日照漸減少，若有失眠現象，加上攝取大量的糖分，容易形成威脅心理健康的「完美風暴」。從上述研究指出，糖分的作用會促發體內發炎，而發炎的賀爾蒙會直接將大腦推向嚴重的憂鬱狀態。糖分不僅存在於糖果或甜品，食物中也多含有蔗糖或果糖，若能減少糖、減少發炎機會，就可以降低憂鬱症發作的機率。

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憂鬱患者分段漸進式減糖 降低憂鬱

葉雅馨說，飲食上攝取糖份是一種習慣，原本嗜好甜食、飲料、喝咖啡或手搖杯加糖等，突然嚴格減糖，或不吃糖，反而無法持久執行，她建議採分段漸進式減少糖分的攝取，從吃的頻率或量遞減，例如總是三餐來個飯後甜點，調整其中一餐食用；天天享用則減少至兩到三天吃一次；一杯珍珠奶茶則減為七分或半杯，蛋糕切一半或選小的杯子蛋糕…等。挑選低GI的水果像蘋果、石榴、奇異果…，循序漸進地減糖。

葉雅馨提醒，冬季憂鬱症相對於其他類型的憂鬱症是較容易預防的，如果在前一季曾經被診斷出有憂鬱症，當這個季節來臨前就是需要警覺，檢視你的家庭、工作、人際關係等環節，是否有過多的壓力源，及有無適當的因應方案及紓壓方法。日照也許是沒有辦法改變的，但是睡眠及糖分的攝取可以重新調整或建立好的習慣。她提醒如發現周圍親友有疑似憂鬱症症狀，可先請他填寫量表檢視狀態，若依然無法紓解負面情緒，則需考慮尋求專業協助。

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