減肥｜日走萬步仍未能搣甩脂肪？原來要「這樣行」20分鐘才見效

「走路」是一種最常見的運動方式，為了維持身體健康，「每天走一萬步」的說法普遍流傳。然而最近卻有日本媒體指出，其實想要靠走路養生，不是光走一萬步就好。



根據日本媒體《halmek web》報道，持續走路是有著能提高心肺能力、維持血壓安定的有氧運動，還能夠燃燒脂肪、改善血糖和血脂、調整自律神經、降低痴呆風險等等功效。因此在過去，經常有人提倡「每天健走一萬步」，就能讓身體健康的觀念。

然而報道卻指出，實際上這個一萬步，並非唯一的準則。東京都健康長壽醫療中心研究所的醫學博士青栁幸利曾花費20年，調查五千位65歲以上的高齡人士，研究運動量和患病間的關連性。結果推斷出來，發現平均一天走八千步，其中20分鐘以快走的形式進行，最能夠維持健康。

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日本政府也曾提倡「千步快走」，認為花費約10分鐘快走，能夠增進身體健康。此外，他們還訂出「健康日本21」計畫，訂立未來每個性別與年齡層應該到達的目標步數，希望藉此讓國民養成走路維持健康的習慣。

另外，有些人或許擔心走路會造成腰和膝蓋的負擔。但其實走路比起慢跑，對關節的負擔相對較少，而且適當的走路，還能夠給予骨頭一定程度的刺激，對上年紀的人而言，還能夠預防骨質疏鬆症。重點是配合自己的狀態，以疲勞感不會殘留到隔天為基準，就能慢慢打造健康的身體。

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