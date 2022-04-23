減壓｜受苦才能快樂？並非在自虐　心態與吃辣、看恐怖片相似

討厭痛苦，喜歡快樂，夢想中的生活是享樂度日？心理學家保羅．布魯姆（Paul Bloom）指出，即使這樣的夢想成真，你也不一定能幸福。從演化心理學的觀點詮釋，人類其實不是全然為了快樂而生的，在一些情況下甚至必須尋求受苦，因為「正確的痛苦是快樂的基礎，能幫你實現目標，帶來幸福人生。」



布魯姆是美國耶魯大學（Yale University）心理學教授，也是線上學習平台Coursera最熱門的課堂講師之一，選課人數超過70萬人次。他上一本著作《失控的同理心》講述缺乏同理心的人，決策可能更高尚，因為同理心帶有情緒，決策會偏向「個人」，比如為了救人而闖紅燈，卻忽略交通規則是為了維護「眾人」的利益。

布魯姆的新書《甜蜜點》（暫譯，英文書名為《The Sweet Spot》）一樣違反直覺，安逸的日子久了會失去樂趣，唯有在受苦和快樂間尋求平衡，才能體驗到真正的快樂。

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無法克制吃辣、看恐怖片？因為受苦後的快樂更驚豔

根據布魯姆的研究，人們願意主動受的苦分為兩種，一種稱為良性受虐（benign masochism），像是吃辛辣食物、看恐怖電影，聽悲傷音樂，痛苦本身就能帶來快樂；另一種，則是帶有意義的苦，像是爬山、養育孩子。

布魯姆解釋，良性受虐的原理是一種「補償」，可以是用快樂撫平痛苦，或用痛苦醞釀快樂。曾有一項研究以手機 App 追蹤 2 萬 8000 位受試者一個月內的情緒，結果發現，當人不開心時，像是剛處理完貓砂，會傾向做一些令自己快樂的事，比如出門找朋友；遇到好事，譬如發票中獎，也會刻意做一點家事，讓自己「受苦」。

為什麼要補償呢？因為所有經驗都是透過「比較」來理解和評價的。明太祖朱元璋落難，餓了幾天幾夜，就向偶遇的乞丐討要吃食。乞丐也沒餘糧，只能用餿掉的食物做菜，結果深獲好評。等到朱元璋當了皇帝，每天山珍海味，但感覺味道都不如當時的菜餚，就命人找尋那名乞丐來做飯，怎料一品，超級難吃。

姑且不論故事的真實性，但它完整體現了受苦的快樂，每天大魚大肉，好吃都變不好吃了；連日飢寒交迫，餿水也會變大餐。因此，為了最大化快樂，人可以嘗試操弄痛苦，像是先吃辛辣食物，再灌一口清涼啤酒；電影愈恐怖，才能體驗平凡的日常有多珍貴。但布魯姆提醒，凡事都有「度」，太極端的痛苦，沒有快感還會傷害自己。

要使良性受虐發揮效果，有幾個條件：首先，痛苦不能造成太大傷害，且必須相對短暫，像是皮鞭抽在身上，2 次痛苦要有間隔，才能留下足夠的時間，讓人跟舒服的快感做對比；再來，要先感受痛苦，之後才是快樂。諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）研究發現，音樂表演出錯，如果發生在序幕，幾乎不影響體驗；但若是在結尾，評價就會變極差。受苦也是一樣，快樂要放在結尾，才會留下強烈印象。

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結婚生子累又不快樂？付出的過程能帶來滿足

第二種痛苦，本身不會帶來愉悅感，卻有意義，讓人感受到成就感，最經典的例子是生兒育女。康納曼曾請 900 位職業婦女，每天睡前記錄當天的活動以及進行活動的幸福程度。結果發現，與孩子在一起的時光，其實不如其他活動帶來的快樂，像是看電視、購物或準備食物。其他研究也顯示，孩子出生，父母幸福感會逐漸下降，直到孩子長大離家。

那為什麼依舊有許多人表示「結婚生子是自己做過最好的事呢？」布魯姆解釋，因為他們不是在說日常生活（過程）多有趣，而是討論這件事的意義與目的。過程愈辛苦，會讓受苦者覺得，結果更有意義。 社會心理學家羅伊．鮑邁斯特（Roy Baumeister）研究也顯示，人花在照顧孩子的時間愈多，會感覺生活愈有意義，儘管報告顯示，他們的生活並不都是充滿歡笑。換句話說，生兒育女的過程也許不快樂，卻能帶來滿足感。

至於什麼是有意義的活動？布魯姆指出，它們都涉及一個有影響力的目標，像是攀登聖母峰，而且要持續一段很長的時間，比如一般人攻頂要 3 天，過程會涉及一系列事件，譬如登山者的進度落後，要繼續或下山？

痛苦雖然不是必要條件，但想達成有意義的目標，過程往往枯燥困難，與痛苦幾乎密不可分。

至於能不能過程愉快，結果又有意義？布魯姆表示，快樂是短暫的、意義則是長期的，想一次滿足兩者，必須從宏觀，也就是整個人生的角度觀察，同時扮演體驗者和旁觀者，平衡痛苦、快樂和幸福的比例。

在某些時刻，刻意放縱享受；也要樹立長期目標，才不會在玩樂後感覺空虛，或一輩子總在為他人付出。

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