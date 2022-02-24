情緒管理｜常與鄰居吵架死亡率增2倍？放任情緒失控　只虛耗身心

編按：人有情緒是正常的，不過如放任讓負面情緒蔓延，不加以控制管理，那不僅會傷及與別人的關係，更可能會令自己身心皆虛耗過度，徒令心情持續在谷底。以下為《精力管理》一書的節錄內容，提醒大家學懂管理精緒的重要。



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情緒是一面鏡子，照出悲喜交加的場景：愉悅時開懷大笑，生氣時怒火中燒，悲傷時痛哭流涕，焦慮時徹夜難眠……無論哪一種情緒，都屬於正常的心理反應；但凡事皆有度，一旦某種情緒持續的時間過長，會變成一場嚴重的自我消耗，甚至引發身心疾病。

丹麥有一項研究，從2000年開始，歷時11年，受試者為9,870名成年人。結果發現，與沒有相應問題的人對比：常因夫妻關係出現情緒困擾的人，死亡率增加1倍；常因親子關係焦慮的人，死亡率增加0.5倍；常與家人吵架的人，死亡率增加1倍；常與鄰居爭吵的人，死亡率增加2倍。

短期內，我們可能覺察不出持續的負面情緒對身體造成的嚴重傷害，但我們依然會出現不好的體驗，如：頭痛的頻次增加，頸椎和後背感到疼痛；無法集中精力工作，經常感到心神不安、焦慮急躁；跟周圍人溝通時動不動就發脾氣，說出一些難聽的話；尚未開始一天的工作，已經感覺精力不足。

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別被負面情緒拖垮

全球著名心理學家吉姆．洛爾博士（Jim Loehr）在《精力管理》（The Power of Full Engagement）一書中，對比了網球巨頭麥根萊（John Patrick McEnroe, Jr.）和干納斯（Jimmy Connors）在情緒管控上的差別，以及情緒對其職業生涯的影響。

麥根萊在整個職業生涯中，情緒一向控制得不太好，無論是自己失誤還是對裁判不滿，都會讓他憤怒而沮喪，這種情況隨着年齡增加變得愈發嚴重。干納斯只在早期階段不太懂得控制情緒，隨着年齡和閱歷的增長，他開始帶着愉悅和激情享受每場比賽。

麥根萊和干納斯都是出色的網球運動員，也曾連續幾年排名世界第一，從能力層面來說幾乎不相上下。但是，從整個職業生涯的時間軸來看，麥根萊在34歲退役了，而干納斯在39歲依然打進美國公開賽半準決賽，並在40歲才退役。

對於負向情緒的影響，麥根萊自己也意識到，他說：「如果我不陷入那樣的情緒，表現會更好。但是我卻不能信任自己的才能，或者任何事物。」他承認，放任憤怒的情緒是導致「人生最大損失和最痛苦失敗」的關鍵因素，在1984年法國公開賽的決賽中，他與蘭度（Ivan Lendl）對陣，開盤連勝兩局，最終卻輸掉比賽。

在看到這些事實的時候，我們不能只充當旁觀者，而是引起重視和警覺，並認真地思考—我是不是一個習慣讓負面情緒蔓延的人？這些負面情緒給我的人生帶來了怎樣的影響？想像一下，如果可以控制好情緒，我的生活會有怎樣的變化和不同？

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《精力管理》（萬里機構授權使用）

書名：精力管理——教你24小時頭腦清晰的高效



作者：曹敬

高級培訓師、中國年度100強講師、團隊管理實戰型導師。她於培訓界十餘年，致力培訓體系打造，促進行業人才發展。她秉承誠信的作風，堅持原創，持續開發課程，提升人才的職業能力。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】