心臟病｜上下班做運動未必足夠　日坐超「這鐘數」易患心血管疾病

隨科技便利與生活形態改變，久坐不動的工作形態越來越普遍，但根據美國《內科醫學年鑑》研究發現，每天坐超過13個小時的死亡風險，比少於11個小時者高出200%。只要坐超過30分鐘，患病風險就提高55%，而久坐超過90分鐘者，患病風險更是高出2倍。



不僅如此，久坐會提升糖尿病、心臟病和中風等心血管疾病發生的風險，死於心血管事件的機率增加90%，死亡率也增加49%，顯示久坐是造成早逝的危險因子。

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久坐易致肥胖、心血管疾病

台灣國泰醫院一般心臟醫學科醫生郭志東表示，當人們長時間坐着時，身體會產生幾項變化：

1. 血液流動會減慢

使得脂肪酸在血管中堆積而導致心臟病。

2. 身體處理脂肪的能力減少

脂蛋白脂肪酶是身體一種十分重要的酵素，它能分解血液中的脂肪。但久坐時，身體產生的脂蛋白脂肪酶會下降約90%，使得身體很難利用脂肪，當身體不再使用脂肪時，脂肪就會被儲存起來，造成肥胖和心血管疾病。

3. 久坐會導致胰島素抗性

進而導致第2型糖尿病和肥胖，這是心臟病的兩個極為主要風險因子。

郭志東說，有些人會利用早上前或下班後到健身房慢跑30分鐘，或利用上下班時走路活動，但來到辦公室常在電腦前坐上8個小時，對於心血管疾病的保護力仍然不夠。尤其研究顯示，久坐10個小時是一個門檻，超過10個小時久坐，罹患心血管疾病的風險將大幅增加。

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每坐1小時就走動舒展

他建議，上班族每隔1小時就站起來走動走動，可利用手機或電腦應用程式來提醒，適時舒展筋骨。也可以在工作習慣中，創造一些起身活動的機會，例如使用站立式或可調整高度的辦公桌，讓人更有意願四處走動。

另外利用通訊軟件交待事項或傳遞訊息固然方便，但若每天有1、2次直接走到辦公室與對方面對面交流，不僅能引起對方的重視，也能讓自己遠離久坐的風險中。除此之外，利用午休到附近公園綠地走走，呼吸新鮮空氣可以提高創造力。

若非得一整天坐在電腦前，在辦公室做一些輕微的運動也有好處，例如每坐20分鐘試着站8分鐘、伸伸懶腰，走動2分鐘，去喝杯水或去個洗手間也是不錯的選擇。

最後是可利用智慧型手機或簡單計步器記錄步數，建議目標是每天走1萬步。但若久坐不動，任何「一小步」的改善都有益處。「當你一天只走2000步時，那就爭取達到4000步，慢慢達到預設的目標。」

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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