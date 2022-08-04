時間管理｜慣為別人而活　自然沒me time　即學7招重拾生活主導權

曾任職「財富世界500大」企業的行銷策略家羅伯‧麥克‧傅立德（Robert Michael Fried）和一位事業夥伴唐恩在紐約的餐廳用餐，他是一家大型成衣公司的高階主管。



酒過幾旬後，唐恩開始慨嘆，說他的生活一塌糊塗，工作忙到沒時間陪妻兒，也提到他最熱愛的高爾夫球，希望能有多一點時間精進球技。

總之，他想花更多時間在自己熱愛的事情上，但他就是找不出時間，因為工作實在太忙了......

每天時間總是不夠用？實踐以下7個建議，你或會發現生活輕鬆了很多（按圖了解）：

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你很少留點時間給自己，因為你總是「為別人而活」

為甚麼我們總認為時間不夠用？上班努力工作、趕進度；下了班，回到家還有一大堆家事等着你，彷彿這些待辦事項永遠都沒有做完的一天，你不禁開始懷疑：究竟甚麼時候才能泡一杯茶、拿一本心愛的小說，享受一個沒有時間壓力的午後。面對大量的工作和生活瑣事，你只能像一個賽跑選手，被時間追着跑，一刻都不敢鬆懈下下來，深怕一不小心就被死線（deadline）超前、追過。

事實上，生活被工作和雜事綁架的原因，是因為你很少留點時間給自己，反而經常落入「為別人而活」的迷思，把大部分時間浪費在對自己無關緊要的事情上，比如說：為了拿下訂單，把自己打造成「全能」超業，凡是客戶提出的要求照單全收，只能用工作外的私人時間，為客戶打點額外的服務；或者自願扛下超量的業績，拼了命加班，只為獲得主管信賴、向上晉升，卻犧牲了陪伴小孩成長的時光。

其實，每個人擁有的時間，都和全球最富有、最有權勢的人一樣多，就連最睿智的人一天也只有24小時，重點在於我們如何運用每一天。但是該如何運用我們一天有限的時間呢？美國企業家李‧艾科卡（Lee Iacocca）認為，想善用時間，首先需要先知道甚麼事情很重要，然後全心投入。

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想找出屬於自己的時間，先定義甚麼東西對你很重要

傅立德也同意善用時間的重要性，他在《人生的行銷企劃書》提供7個方法，幫助你找出值得你投資大量時間的事物。

1. 定義甚麼事對你最重要

傅立德提醒，如果你不花時間定義甚麼最重要，你永遠都有時間管理的問題。你應該把時間花在優先要務上，而不是次要事務上。

因此，你可以將生活中的待辦事項一一列出來，包含工作、家事等日常任務，而且還要額外加一項「一個人的時間」，保留一段你可以自由運用的時間給自己（甚至想用來放空也無妨），並由「最重要」至「不重要」分類、排序，規劃出專屬自己的待完成清單（to-do list）。

2. 重視時間的品質

日本星巴克前執行長岩田松雄認為，雖然每天都有許多零碎時間，但這通常只能用來「輸入」資訊；對於思考重要事情、寫一篇好報告等需要「輸出」的工作，至少需要3個小時。所以當你訂下待辦事項的優先順序後，你可以空出2～3個小時，找一個舒適、安靜的空間，不受瑣事打擾，專心投入一件重要的專案或任務。

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3. 多和正面積極的人相處

工作時，你會遇到各式各樣的合作夥伴，傅立德認為，和指導、激勵、鼓舞你的重要人物共享時光，向來是達到真正成功的一大要素。因此，盡量和正面積極的人相處，避開浪費你時間及占用你注意力的人，他們只會消耗你用來追求目標、夢想、願望的能量。

4. 找出浪費時間的事

寫下一天之中浪費你時間的事物，這些事物可能是：看電視、上網滑手機、聊天傳訊息、逛街購物、通勤等。

5. 多授權給身邊的人，共同分攤任務

學習把工作、社群服務、家事交辦出去，騰出更多時間在自己的長處上，別浪費時間做你不擅長的事。

6. 避免一心多用

研究顯示，當你在不同的要務之間切換時，大腦要花加倍的時間才能專注，並投入眼前的新任務。因此，可以根據你排定的to-do list，將一天的時間依重要性分配給尚未完成的事物，一步一步完成手邊的工作或家事。

7. 適時休息

當工作告一段落，你可以先放下手邊的任務，離開座位到隔壁同事的辦公桌前聊5分鐘，再回到座位上；或到附近的公園散散步、享受午後陽光和新鮮空氣，舒緩上一秒因專注而緊繃的神經，休息一下，充飽電後再出發。

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