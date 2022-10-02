睡眠質素｜同事自私冷漠非本性？研究：或因失眠、休息不足所致

睡飽能夠維持生理與心理的健康，而沒睡飽對身心影響甚鉅，這兩點大家都知道。然而有研究發現，睡不飽的人會變得「自私」！怎麼會這樣呢？



睡眠不足決策更保守 但並非唯一原因

台灣科技媒體中心表示，在8月23日，國際期刊《公共科學圖書館－生物學》（PLOS Biology）發表了最新研究。研究團隊做了3個實驗，首先是剝奪受試者睡眠1晚，接着以問卷評估受試者的利他意願，並用fMRI影像評估這些人的大腦活動，發現睡眠剝奪後抑制了大腦中與社會認知相關的網絡。

第2個實驗，則是先評估受試者睡眠品質，分析受試者作答利他主義問卷的結果，這兩個實驗都觀察到受試者表示自己幫助他人的意願較低。至於第3個實驗，則是分析了1個網路捐款平台中6,211,956筆的捐款資料，探討捐款行為與夏令時間少一小時睡眠的關聯，發現失去1小時的睡眠後，捐款金額降低10%。

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台灣科技媒體中心提醒，此研究觀察的是睡眠與回報自己助人意願之間的關聯性，尚未證明因果關係，真正影響一個人願意幫助別人與否的因素很多且複雜，睡眠只是其中一個環節。作者也在研究中說明，睡眠不足而影響助人意願這個現象，並不能用「情緒狀態的變化」、「付出努力的意願」或「個人同理心」來單純的解釋。

學者：適當時機運用相當有用 選對時機募款更有利

台灣科技媒體中心引用兩位專家之說法：台灣應用心理學會監事蔡宇哲表示，這項實驗設計是用想像的方式來回答，缺乏實際行為指標，且變動因素還有行程的大幅變動等，難以理解缺乏睡眠，對實際助人行為的影響力有多大。

國立成功大學心理系副教授林君昱表示，對一般人來說，這類研究在適當時機運用，將是可考慮的參考面向，例如在校園內辦義賣或募款，要避開期中或期末考週（學生熬夜念書）。另外，在近幾年陸續有幾篇研究舉出睡眠可能和「利社會」（prosocial）行為有關，但本論文算是以較嚴謹且多角度的檢驗，來提出證據支持此論點。然而也要提醒一般民眾，這是個有趣且可能未來有更重大意義的研究方向，但目前還不適合做過度相信，以及延伸推論。

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