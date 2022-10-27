30歲憑直覺轉行　台女任Google HR總監　外行速變內行：靠5個貼士

在工作選擇中迷惘、在職場上不被友善對待怎麼辦？Google 台灣人力資源總監呂亞樵 Vanessa 與你分享她三十歲前後的職涯經驗，教你突破自我設限。



呂亞樵 Vanessa，Google 台灣人力資源總監，職涯中的第一個十年在新聞和金融業中探索、突破自我設限，第二個十年跨進人資領域，曾就職於渣打銀行、微軟、LINE，現任 Google 台灣人力資源總監。

Google 台灣人力資源總監呂亞樵 Vanessa。（Source：女人迷）

豐富多元的經歷之後，她期許下一個十年，自己能支持企業工作者在職場找到成就感，保持終生成長動能，發揮正向影響力。

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三十歲前曾多元嘗試，最後相信直覺，人資就是適合自己的職業

現在這個年代，已經不是大學畢業後選定一份工作，然後就做到退休。職業選擇與個人生涯發展，每一年都更加多元，然而越多的變動，也易帶來越多的迷惘。我們問 Vanessa，當初是怎麼決定好人生方向？

思考中，Vanessa 彷彿掉入了初入社會時的回憶，在三十歲前的她其實沒有特定目標，職涯選擇往往隨興所至，因此工作從媒體業到金融業，從新聞編輯到外商銀行業務、專案管理。喜歡接下不同的任務的她，就在每一次的挑戰中獲得成就感。

「轉換產業和職務的過程中，都像用一次一次的跨界實驗釋放訊號，在雷達上感應探索，看看前方還有沒有令我驚喜的新發現！很幸運的是，我的努力付出都能在任務完成後，取得成就感。」



Vanessa 如此為自己的二十代做總結，但她也強調當時總隱隱覺得這些短期的成就感，沒有帶來長期的「意義」。

當時紅極一時的電影《練習曲》中有一句台詞：「有些事現在不做，一輩子都不會做了」影響到了 Vanessa，於是，在面臨人生的關卡加上一直以來的留學夢，令她決定按下了職涯的暫停鍵，到美國念 MBA。

留學期間除了學習之外，更多的是對於自我的探索。那段時間的她踏上了尋找歸屬感與意義的旅程——我是誰，我想做什麼職業，我能做什麼職業，哪裡是我的家，我想為誰努力，誰在乎我，我想當什麼樣的人？

這些對人生的探問，一再地追著她，而她也在不間斷的摸索之下，從一場職業適性測驗中找到了一絲頭緒：人力資源策略夥伴（HR Business Partner），這讓 Vanessa 感到驚奇與有趣，「這個選擇既能延續我對商業運作模式的實務經驗和理解，又能用企業策略強化人才策略，看似合理，但充滿挑戰。」

在三十歲關卡的面前，Vanessa 決定相信直覺，放手一試！

遇到人資領域的多元問題

Vanessa 說三十歲後跨界轉行最大的掙扎，其實還是在自己如何陪伴自己度過從外行變成內行的過程。

「三十歲不是二十歲，我告訴自己變內行的速度要快，變內行的品質不能打折甚至要有 MBA 的水準。回顧當時克服挑戰的最重要的具體行動，就是有紀律地進行自我覺察。」



Vanessa 口中的自我覺察是，每一個週期預留固定長度時間，確認目前工作跟自己追求的長期意義是否保持一致、短期目標為何、目前執行進度如何、情緒感受如何，是否需要做工作量調整或情緒調適。

Vanessa tips 每個週期的自我覺察

1. 確認目前工作跟自己追求的長期意義是否保持一致

2. 短期目標為何

3. 目前執行進度如何

4. 情緒感受如何

5. 是否需要做工作量調整或情緒調適

嶄新的跨界／跨行實驗，雖然起步顛簸，從外行轉內行的過程極度挑戰，但和過去不同的是，轉行後所有短期的成就感，都能一點一點累積成工作帶來的意義感，「這也讓我一腳踏進 HR 之後就沒離開過，甚至隨著經驗積累，能迸發出更多的創新。」

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在美國工作時，親身經歷多元共融的不足

既然決定好了人生方向，就要背起行囊上路。在美國公司實習的她分享，每一次的專案分組，都是一次心靈衝擊，體會到格格不入的窘境。

「我當時感覺自己不屬於這個辦公室，連坐在自己的位置上，都會擔心周遭的同事怎麼想，怎麼跟我互動。」所幸這些困窘，在一位前輩友善耐心的引導下，逐漸化解。

前輩會花時間與小組的每個人互動、了解背景、建立關係，在分配完工作之後也會定期關心進度，並解釋這些工作最終可以解決什麼樣的結構性問題。

這些讓 Vanessa 心裡踏實許多，也開始用實際的行動來消彌自我懷疑與不安，降低對陌生環境的戒心和不適應。她漸漸主動去跟其他同事交流，不只是日常打招呼，更是在專案討論時也展現出自信，更勇敢地提出自己的觀點。

有了親身經驗後，更懂得「多元共融 DEI」的重要性，與它所帶來的對公司及個人的好處。



Vanessa 建議我們每個人能多關注職場環境中屬於少數的夥伴們，更主動地在工作的大小環節中，想到他們、提到他們。

「只需要一個小動作，我們就都能為職場增加溫度，增進歸屬感。就像當初我遇到的那位前輩一樣，為當時的我建構了第一圈安全的環境。」她微笑著說道。

Vanessa 了解企業文化的形成，需要時間，也需要激勵因子，她也將這些年的學習與體驗，帶到 Google 裡實踐。

Google 致力打造一個「讓每一位工作夥伴都能自在地做自己，擁有歸屬感」的企業環境，超越傳統男女、種族、膚色等分類，創建安心的工作場域，鼓勵人們積極主動表達自己的需求，自在地做自己，自信地追求成就感。



Google 也會在年度員工調查持續詢問工作夥伴，是否認同公司是一個「讓所有類型的員工都可以充分發揮所長獲得成功的地方」，讓公司上下公開透明地追蹤數據趨勢，不間斷地進行改善——讓「歸屬感」不只是口號，而是落實成員工的日常。

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虐心職場療癒解方，心痛心累的充電 3 方法

在女人迷今年五月做的「職場虐心大調查」中，收到 1,894 份填答，其中高達 73.5% 的人感到職場虐心，主因包含工作內容低成就、工作與生活不平衡、公司缺乏溝通管道與文化。我們也問問 Vanessa 針對台灣的職場文化，有什麼樣的觀察？

對這個問題，她心有戚戚地描述：「在以前，我們的教育和社會氛圍鼓勵追求安定，重視實務和執行力，這確實是很重要的能力沒錯，但也同時讓我們對於挑戰現狀有更多的猶豫，更強的不安全感，」如果缺乏彈性的公司政策，容易令員工面臨成就感不足，或是不敢解決工作上的問題而產生空轉的狀態。

如果真的落入上述的工作環境，我們也會想知道，如果真的職場虐心，自己可以怎麼辦？

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Vanessa 大方分享 3 個修復療癒步驟，給女人迷讀者在心累時能好好充電：

1. 暫停

如果今天一個人的狀態已經到了心痛心累的程度，Vanessa 說「暫停」是她第一個會做的事。而暫停並不是逃跑、迴避、或拖延，而是讓強烈的情緒沉澱，沉澱過後再回頭與問題共處。

2. 反思

等到情緒穩定後，就能用簡單的問題進行反思，思考這次的心累或心累是否為一時的事件造成的，是暫時性的呢，還是長期的結構所致呢？如果職場氛圍會大幅度地影響工作，那是否需要盡快採取行動？

3. 跳出框架

把自己想像成空拍機在空中俯瞰地面一樣，將自己抽離，從閱讀書籍、觀看影片、參與座談等多元的方式，客觀地參考其他做法，放大感知和眼界。

「如此累積一段時間的見聞後，再回頭與那個讓人心痛心累的問題相處一下，可能就會有非常不一樣的想法和作法哦！」Vanessa 笑著回答，那是多年經驗所累積出的自信，因為她親身實踐過，知道這些方法真的有用。

從初入職場的迷惘，到三十歲後的職涯新選擇，Vanessa 為我們演繹了更多元的學習與職場相處，將多元共融化為生活實踐，讓它成為人生一輩子的助力。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Google 台灣人力資源總監呂亞樵 Vanessa 職涯故事：不夠 DEI，我就自己來！職場虐心，也能療癒充電 】