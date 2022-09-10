職場健康｜無法思考、記憶力差？或受腦霧影響　5大飲食建議改善

最近總覺得腦筋轉不動，容易忘東忘西？和同事開會時都無法聚焦在思考上，甚至很容易恍神？你可能正面臨「腦霧」，你的大腦陷在一團迷霧中，怎樣也撥不開。



甚麼樣的飲食會引起腦霧？怎麼吃才能改善腦霧問題？

腦筋不靈光，不妨從飲食入手改善一下：（按圖了解）

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腦霧原因多：荷爾蒙失衡、壓力、腸道菌相失衡…

你是否也有正在面臨類似的經驗，覺得腦筋使不上力，彷彿大腦陷在一團迷霧之中，怎樣也撥不開？瀚仕診所醫生歐瀚文指出，這樣的現象稱為「腦霧」，在臨床經驗上，有腦霧問題的人不少。關於腦霧背後有諸多可能，也包含女性荷爾蒙失衡、壓力皮質醇失衡、腸胃道菌相失衡等，這些都可以透過檢測，並搭配飲食與營養素治療來改善。

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「飲食壞習慣」干擾腦部運作！改善腦霧這樣吃

歐瀚文說明，大腦約只佔體重的2.5％，但卻消耗身體超過20％的能量。而正所謂「You are what you eat！」，平時隨便亂吃的結果，就是用食物來傷害大腦，舉例來說像是過多的糖、精緻的碳水化合物、沒有攝取品質好的油脂來源、蔬菜水果吃太少導致微量營養素不足等，這些飲食習慣都會干擾腦部運作。想改善腦霧，歐瀚文整理以下5個飲食重點給民眾參考：

1. 挑選原型食物：

即便再忙，也盡量挑選看得出食物原來樣態的食物。

2.大量彩虹蔬食：

富含各種幫助大腦抗發炎、能量生成的微量營養素與植化素。

3.採低升糖飲食：

選擇全穀類作為主食來源，避免添加糖食物。

4. 攝取健康脂肪：

DHA是大腦佔比最高的n-3脂肪酸（又稱ω-3脂肪酸），多吃油脂高的魚類。

5. 選優質蛋白質

這是製造大腦神經傳導物質的原料，建議優先選擇植物性蛋白質。

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你的身體功能是否失衡？

歐瀚文表示，以上基本的大原則，對大部分的人來說都適用，而功能醫學上更講求精準的飲食計畫，可透過系統的評估，來了解身體功能是否失衡，再依照個人的健康狀態進行飲食調整。例如慢性食物過敏檢測，能了解自己是否對特定食物有敏感問題，像是奶製品、雞蛋、黃豆、小麥等，這些是最常會有的慢性食物過敏原，但慢性食物過敏的症狀往往要2、3天後才發生，因此一般人難以覺察，可以透過抽血檢測來知道。

想吃營養品補腦？可以先評估再補充

然而對有些人來說，現實的生活狀況，總難以實踐理想的飲食模式，歐瀚文說，這時營養品的輔助就有其必要性，像是綜合維生素礦物質、維生素D3、魚油或藻油、益生菌、葉酸、B12、輔酶Q10等，都與腦部運作有關。不過因為每個人營養狀態不同，建議大家不要一股腦兒的都買來試試看，做好還是先經過評估再補充。

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