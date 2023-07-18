可跟上司成為朋友嗎？謹記3大界線　他或會成為你事業上的貴人

已有許多研究證實，在職場上有好友，有助於引起工作者的熱情，進而提升他們的工作效率。蓋洛普（Gallup）一項針對美國職員的調查指出，自認在職場上有親密好友的人，有超過一半都認為自己對工作充滿熱情；反之，在職場上沒有親密好友的人中，只有 10% 覺得對工作有熱情。



波士頓顧問公司（Boston Consulting Group，BCG）一項涵蓋美國、德國和印度 1 萬 2000 多名職員的調查則發現，因疫情而改為遠距工作、自認與同事的連結變少的受試者中，有 80% 認為自己的工作效率變低了。

能對彼此的身份保持尊重，老細、上司都可成為你的朋友吧！（按圖了解）

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職場友誼存在「陰暗面」

職場上的友誼雖然重要，但職場是個一言一行都必須謹慎的地方，與要好的同事相處時，還是有些不可逾越的分際。有些人可能會擔心「人們在工作中跟我當朋友，只是因為想從我這裏得到好處」、「很難跟比我年長的人成為好朋友」，或是「我沒辦法信任職場裡的人」，這些都是職場上合理的擔憂，也說明了同事之間的友誼相對其他領域的關係脆弱。

以下是在職場上建立友誼的一些技巧：

1. 測試可信度

友誼建立在親密的基礎上，人和人之所以成為朋友，是因為雙方都透露了自己的想法和經驗。然而，在工作上過度揭露自己是有危險的，除非可以確認對方不會洩露這些資訊或拿來對付自己，因此，測試對方是否值得信任是一個必經的過程，首先要謹慎且密切關注對方。當他們不知道自己正被觀察時，在不同的情況之下，他們會如何表現？

2. 從相互分享開始

經過觀察與評估後仍認為值得深交的對象，也就適合投入更多風險，畢竟友誼源於相互努力，可以試著適度分享自己的憂慮、成功和挫折，並和對方交換想法。如果發現感覺不妙時，再退回同事關係也還不遲。當雙方能夠彼此依賴並共享訊息時，除了能獲得穩定的支持，也可以增強彼此的歸屬感。

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如何與主管建立友誼？

那麼，如果同期的同事早一步升遷，能繼續做朋友嗎？又或者，自己和聊得來的同事之間剛好是上下級關係，這樣的職場友誼該如何經營？

對某些人來說，與在職場上跟自己有利害關係或是從屬關係的人建立友誼，看似棘手又沒必要。這也使得發展職場友誼對於管理階層來說尤其困難，根據波士頓大學凱斯特羅姆商學院管理與組織系的講師康斯坦斯．哈德利（Constance Hadley）和歐洲工商管理學院組織行為學副教授馬克．莫騰森（Mark Mortensen）的研究，在職場尚未被新冠肺炎影響前，就有 76% 的高管表示他們很難與同事建立關係，甚至有 58% 的高管以「膚淺」來形容他們在工作中的人際關係 。

然而美國人力資源網站 Indeed 指出，與主管發展友好關係，並在工作中持續保持專業，對於自己的職涯發展其實非常有幫助。例如，當工作者更深入了解主管的個人信仰、價值觀、期望和偏好時，可能會提高與上司溝通的效率；工作上遭遇挑戰時，也更能相互支持；如果雙方的關係牢固，主管也有機會將工作者引薦給自身的專業人脈。當工作者與主管建立積極、健康的友誼，便更能享受自己的職場生活，有助於提升上班的動力。

以下是和主管發展友誼的一些建議：

1. 保持對權威的尊重

當工作者與主管成為朋友，必須向主管表明，即使彼此之間存在友好的關係，自己仍會繼續敬重對方，尊重權威有助於強調自己的專業精神。

2. 建立開放的溝通

與主管保持溝通可以確保彼此對關係有相同的理解，也讓雙方有機會討論到工作者面臨的挑戰，有機會調整自己的行為並共同尋找解方。

3. 保持包容與專業

即使與主管關係密切，也要考慮到同事的感受。除了確保所有同事都得到主管的平等對待，工作者也要對其他同事表現出關心，並花時間與他們相處。雖然不需要特別保密自己與主管的朋友關係，但保持專業也可以維護主管的權威地位，使他在工作中感到自在。

有許多工作者每天在職場工作超過 8 個小時，如果在職場環境中沒有可以依賴的朋友，會是很可惜的。因此建議工作者不要放大建立職場友誼的困難，也不要小看在工作場合中擁有親密朋友的好處。然而與在工作上跟自己有利害關係、從屬關係的人建立友誼時，必須先了解自己該掌握的分際，避免產生特別偏好或排擠的情況。

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