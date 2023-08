自以為想法全面　其實充滿盲點！橋水基金創辦人分享常見問題所在

「我知道市場如何運作!」全球最大避險基金橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人瑞.達利歐(Ray Dalio)2017 年在 TED 演講〈如何建立一個讓最佳想法勝出的公司〉(暫譯,英文原文為〈How to build a company where the best ideas win〉)裏分享一段故事,他在 1982 年曾信誓旦旦預測經濟和股市會大蕭條,沒想到政府出手救市,經濟反而加速成長,股市開始大牛市。



接下來,美國迎來歷史上最低通膨、高成長時代。最終結果讓橋水的公信力大受打擊,賠了很多錢,甚至遣散許多員工。事後他反省,當時自己太過自信,太容易受到情緒影響。

他開始思考自己每一項決策、為甚麼做如此決定,以及決策結果,最後這些反思寫成《原則》一書。在眾多決策原則中,其中一個原則是「抱持極度開放的態度」,這是達利歐認為最重要的原則。如果我們能以更開放的態度,多方聽取其他聰明人的看法,會大大提高做正確決定的機率。

相關文章:喬布斯大學未畢業卻可創立蘋果?多做5件事 你才有能力抓住運氣

+ 13

多方聽取他人意見,大幅提升決策正確性

以他自身案例來說,他曾在 2013 年被檢查出巴瑞特氏食道症(Barrett's esophagus)合併高度表皮異常增生,醫生告訴他演變成食道癌的機率偏高,要開刀切除食道。但他的身體狀況不適合外科手術,只能觀察和等待,但如果不處理,3~5 年演變成癌症,然後死亡。

為了確認身體狀況,達利歐又去了一家大型癌症醫院檢查,這位醫生認為他可以切除食道和胃,增加存活機率。當達利歐拜訪到第三位醫生檢查,卻建議只要每 3 個月做內視鏡檢查,如果有發現任何增生組織,轉移到血液之前切除就好。

48 小時內,他經歷了被判死刑;可能有辦法治癒,但需要開腸剖肚;到最後只要定期追蹤異常增生,到底哪位醫生是對的?

開放心態的 2 種阻礙:自我意識和個人盲點

《原則》裏寫到,他發現前 2 位醫生分別告訴達利歐的話,和彼此通話講法完全是兩回事。2 位醫生的對談,以盡量縮小歧見,顧全對方的面子,把同行之間的禮貌看得比討論最佳解決方案更重要,深怕冒犯對方診斷。但站在病人的立場,重要的應該是甚麼才是對病人和病情最好的決策。

專家也會犯錯,但想減少失誤, 持開放的態度面對不一樣的意見之前,人往往會先遇到 2 種阻礙:自我意識(ego)和個人盲點。

自我意識是一種防衛機制,讓人很難接受弱點和錯誤。人的大腦有 2 區塊驅使我們對外界反應,一種讓你感知情緒,一種讓你感知決策、邏輯和推理。達利歐把它稱作「2 個我」,一個我擁有高層次思維,一種是低層次思維,高層次思維知道建設性批評是為自己好,但情緒中樞會把批評當作攻擊,讓人們啟動防衛機制,刺激我們「戰鬥或逃跑」,如果這個批評和個人評價有關,就容易激起更大的情緒反應。

盲點則是股神華倫.巴菲特(Warren Buffett)的生意夥伴查理.蒙格(Charles Munger)在《窮查理的普通常識》提到的「鐵鎚人傾向」(man with a hammer syndrome):當你的手裏只有鐵鎚,世界就像一根釘子。 意思是如果你只有一種思考模型,你解決任何事情的時候都會用同一種模式。

蒙格認為人應該要盡可能地擴充自己的知識和思考模型,達利歐也持同樣看法,「如果你知道你看不到,你可以想辦法讓自己看到,如果你不曉得自己看不到別人看到的,你會繼續遇到同樣的問題。」

【延伸閱讀,更多打工仔自我管理建議】

年輕人生活很消極?或受8大習慣拖累 「自恃年輕」已是一大問題

+ 22

進步|不怕得罪人、謙虛又自傲 成功人士8個奇異特質 你都有?

+ 17

【本文獲「經理人」授權轉載。】