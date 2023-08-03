自以為想法全面　其實充滿盲點！橋水基金創辦人分享常見問題所在

「我知道市場如何運作！」全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人瑞．達利歐（Ray Dalio）2017 年在 TED 演講〈如何建立一個讓最佳想法勝出的公司〉（暫譯，英文原文為〈How to build a company where the best ideas win〉）裏分享一段故事，他在 1982 年曾信誓旦旦預測經濟和股市會大蕭條，沒想到政府出手救市，經濟反而加速成長，股市開始大牛市。



接下來，美國迎來歷史上最低通膨、高成長時代。最終結果讓橋水的公信力大受打擊，賠了很多錢，甚至遣散許多員工。事後他反省，當時自己太過自信，太容易受到情緒影響。

他開始思考自己每一項決策、為甚麼做如此決定，以及決策結果，最後這些反思寫成《原則》一書。在眾多決策原則中，其中一個原則是「抱持極度開放的態度」，這是達利歐認為最重要的原則。如果我們能以更開放的態度，多方聽取其他聰明人的看法，會大大提高做正確決定的機率。

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多方聽取他人意見，大幅提升決策正確性

以他自身案例來說，他曾在 2013 年被檢查出巴瑞特氏食道症（Barrett's esophagus）合併高度表皮異常增生，醫生告訴他演變成食道癌的機率偏高，要開刀切除食道。但他的身體狀況不適合外科手術，只能觀察和等待，但如果不處理，3～5 年演變成癌症，然後死亡。

為了確認身體狀況，達利歐又去了一家大型癌症醫院檢查，這位醫生認為他可以切除食道和胃，增加存活機率。當達利歐拜訪到第三位醫生檢查，卻建議只要每 3 個月做內視鏡檢查，如果有發現任何增生組織，轉移到血液之前切除就好。

48 小時內，他經歷了被判死刑；可能有辦法治癒，但需要開腸剖肚；到最後只要定期追蹤異常增生，到底哪位醫生是對的？

開放心態的 2 種阻礙：自我意識和個人盲點

《原則》裏寫到，他發現前 2 位醫生分別告訴達利歐的話，和彼此通話講法完全是兩回事。2 位醫生的對談，以盡量縮小歧見，顧全對方的面子，把同行之間的禮貌看得比討論最佳解決方案更重要，深怕冒犯對方診斷。但站在病人的立場，重要的應該是甚麼才是對病人和病情最好的決策。

專家也會犯錯，但想減少失誤， 持開放的態度面對不一樣的意見之前，人往往會先遇到 2 種阻礙：自我意識（ego）和個人盲點。

自我意識是一種防衛機制，讓人很難接受弱點和錯誤。人的大腦有 2 區塊驅使我們對外界反應，一種讓你感知情緒，一種讓你感知決策、邏輯和推理。達利歐把它稱作「2 個我」，一個我擁有高層次思維，一種是低層次思維，高層次思維知道建設性批評是為自己好，但情緒中樞會把批評當作攻擊，讓人們啟動防衛機制，刺激我們「戰鬥或逃跑」，如果這個批評和個人評價有關，就容易激起更大的情緒反應。

盲點則是股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）的生意夥伴查理．蒙格（Charles Munger）在《窮查理的普通常識》提到的「鐵鎚人傾向」（man with a hammer syndrome）：當你的手裏只有鐵鎚，世界就像一根釘子。 意思是如果你只有一種思考模型，你解決任何事情的時候都會用同一種模式。

蒙格認為人應該要盡可能地擴充自己的知識和思考模型，達利歐也持同樣看法，「如果你知道你看不到，你可以想辦法讓自己看到，如果你不曉得自己看不到別人看到的，你會繼續遇到同樣的問題。」

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