午睡｜頻午睡恐增兩大身體風險 研究：高血壓、中風機率增幾多？

在午膳時間爭取午睡片刻，以養足精神繼續在下午拼搏相信是不少打工仔的習慣。不過近日有研究指，經常午睡原來恐對身體構成兩大風險，當中包括高血壓風險會增12%，腦中風風險會增24%，這是否意味着打工仔以後應戒除午睡習慣？



不少打工仔或會利用午膳時間爭取在辦公室少睡片刻。（資料圖片）

午睡應以15-30分鐘為佳

美國心臟學會旗下期刊《高血壓》（Hypertension）日前刊登了上述研究，研究從英國生物銀行（UK BioBank）數據庫中挑選出35萬名無高血壓和中風病史、40歲至69歲當地人資料，並對他們進行10年隨訪。研究發現，即使已經排除了糖尿病、高膽固醇、睡眠障礙、夜班工作者等高血壓的高風險族群，但研究中顯示頻繁午睡者比從不午睡者，發生高血壓的風險高出12%，發生腦中風的風險高出24%。

據研究團隊表示，這次研究對象雖然為歐洲中老年人群，但因屬大樣本臨床研究，因此具有一定的普遍提示性。不過截至目前，午睡與高血壓、腦中風等疾病關聯性的內在機制尚不明確，有待進一步研究。

研究團隊亦提醒，對於夜晚睡眠時間充足（超過7小時）的中年人來說，每日午睡有效睡眠時間在15至30分鐘最佳，既有利於保持下午的清醒，又能降低心血管疾病發生的風險。特別是既往研究也發現，夜晚睡眠不足，白天補眠雖不造成健康風險，但也不能完全彌補夜間睡眠不足帶來的危害，因此人們盡量保證夜間的睡眠充足，以維護心血管健康。

同場加映，陷入恐怖夢境5大原因：（按圖👇👇👇）

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晚上睡眠不足或為真正原因

有關研究亦在學界引起迴響，美國班納大學醫學中心圖森分校行為睡眠醫學門診主任Michael Grandner推測背後原因指，儘管「睡午覺」本身無害，但許多睡午覺的人可能是因為晚上睡眠差，才需要午覺來補眠，而晚上睡不好可能會損害健康，且午覺並不足以彌補夜晚睡眠不足帶來的傷害。

美國睡眠醫學會發言人、南加州大學凱克醫學中心臨床醫學副教授Raj Dasgupta表示，在中午12點到2點間小睡15-20分鐘，是讓自己補充睡眠的好方法，但他不鼓勵慢性睡眠患者睡午覺，因為這可能讓人晚上睡不好。

他也提醒，研究中大部分常睡午覺者，同時也會吸煙、每天喝酒、打呼、有失眠症狀、晚睡，這些因素都會導致睡眠變差。他認為，睡午覺可能是某種睡眠障礙的徵兆，而這個睡眠障礙可能尚未得到診斷，進而影響健康。

同場加映，9大助眠穴道：（按圖👇👇👇）

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過度午睡增失智症風險？

除了高血壓及中風風險外，國際學術期刊《阿茲海默症和失智症》今年3月亦曾刊登一份研究發現，如果午睡太久，罹患失智症風險增高。

研究人員在14年間追蹤逾1,400名平均年齡為81歲的長者，當中每位受試者都需要佩戴追蹤手環14天，佩戴時間由上午9時至晚上7時，如手環長時間無法感應移動，就會自動判定在睡覺。

研究最終發現，與每天午睡少於30分鐘相比，每天午睡2小時的認知障礙風險更高，每天午睡超過1小時，罹患阿茲海默症等失智症的風險高出40%。

研究團隊指，目前未有足夠證據證明午睡和失智症存在必然因果關係，惟過度午睡或會導致罹患失智風險增加。

同場加映，５招提升睡眠質素：（按圖👇👇👇）

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3招夏日好入眠

事實上，造成習慣午睡的主要原因大多與本身晚上睡眠不足有關，特別是近日正值炎夏更難入睡。對於夏日安睡的良方，日本睡眠環境專家三橋美穗分享了3招應對方法，正確調整室溫，減低睡眠中暑的風險。

冷氣溫度



三橋小姐指當室溫超過攝氏28度時，睡眠中暑的風險就會增加。因此，她建議「冷氣應該開到早上」，並將溫度設定為攝氏26至28度。她提醒冷氣設定的溫度不等於室溫，建議在床邊放置溫度計，從而找出合適自己的溫度。

睡衣



三橋小姐提醒開冷氣睡覺時穿長袖長褲的睡衣，以免著涼。

設定溫度的時間



三橋小姐建議要把冷氣設定溫度分為「兩個階段」。 首先，睡前一小時，先將房間設置較低的溫度，然後在睡前再設置較高的溫度。此舉可令房間的溫度慢慢升高，讓大家在睡著時身體不會太冷，營造出一個熟睡環境。

▼同場加映，睡眠姿勢知多啲：（按圖👇👇👇）

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