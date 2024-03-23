理想｜別以為填問卷賺點數好抵！4大「低效慳錢法」夠蠢才去做

想透過理財累積更多財富，除了開源之外，具備良好的節約觀念也很重要。對此，日媒《日刊SPA！》報道，一位以傳授省錢、消費點數回饋等妙招聞名的日本搞笑藝人「井上積分」分享，在他24年的省錢生涯中，認為不必要或者已放棄的省錢方法有哪些。



1. 填寫問卷賺取點數回饋，以時薪換算的話不值得

井上表示，他從大學時期開始便有累積購物點數的習慣，畢業有了信用卡之後，又更在意消費後的點數回饋，在剛出道沒甚麼工作機會時，他也常利用空閒時間填寫網絡上的問卷，換取少許的點數報酬。

為了賺取少許點數，井上每天都會花時間填寫網路、電視節目的問卷表單，然而，某天他意識到，自己透過填寫問卷所換取的點數報酬，以時薪換算之後，僅有300日圓（約港幣15元）左右，他馬上放棄以此方式累點。不過井上表示，在社交平台上仍有許多CP值高的點數回饋問卷，如果划算還是可以參加。

2. 在馬桶水箱內放膠水樽，反而使水流不止

井上曾為了節約用水，在馬桶的水箱內放入兩個500毫升寶特瓶，如此一來，每次沖水都能省下1公升的水量。

然而在幾個月後，井上發現，在沒有人使用的情況下，馬桶水箱仍有水流動的聲音，探究原因，原來是水箱中會隨着水位上升的浮球被膠水樽壓住，使它無法浮於水面上，從而導致水箱持續注水、無法停止，於是決定不再使用這個方法。在翻閱資料過後，井上發現，放置膠水樽還可能使水箱內的零件破損，造成更多損失。

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3. 小心超市的半價商品

井上表示，超市中常常出現以打折、甚至半價形式販賣的熟食小菜，因為價格便宜，總會忍不住買回家。但在回到家享用時，才發現自己並沒有那麼想吃這個食物，在無形中製造了許多不必要的消費。

除此之外，井上也提醒，如遇到滿額折扣、買○送一的銷售手法也需要小心，不要為了滿足折扣條件而過度消費。

4. 節省使用記帳本所花費「時間」

為了儲蓄結婚所需經費，井上曾利用記帳本記錄理財開銷，但因為自己生活中並沒有太多不必要的花費，後來便不再使用了，作為替代，井上推薦使用有相同功能的記帳APP，並將主要使用的銀行與證券公司統一，以確實掌握資產。

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