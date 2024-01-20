精品通勤手袋推薦Top 10　Dior、Celine、YSL　Ferragamo容量稱霸

這一季有不少一線精品推出的新款式，都是以「大尺寸」的包款為主，讓許多時髦OL們頓時眼睛為之一亮，從Dior的籐格紋托特包、YSL換上奶茶色，Loewe、Fendi的生力軍，



這邊小編整理出10款各大精品的「通勤大包」，喜歡大包的妳不妨可以考慮入手的款式喔！

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01. Louis Vuitton

法國精品LV一出手便知有沒有，儘管「Neverfull」、「Speedy」賣翻天，但其實有個相對低調的隱形熱銷王「Alma」也深受品牌鐵粉的愛！今年秋冬以手繪感的設計，運用在優雅的包型上，完全坐實美包製造機！

02. Dior

「Book Tote」在2018年剛推出時，正是小廢包話題沸沸揚揚之時，而Dior創意總監卻不為所動地地潮流而行，經過五年後也證明她的眼光真的很正確，像是上圖的海軍藍籐格紋托特包，下半年將再次拿下女人心。

03. Saint Laurent

聖羅蘭在去年開賣了「Icare」托特大包，在緊握大包趨勢與BLACKPINK Rosé的“雙重把關”下，一問世就在精品店上賣的嚇嚇叫，今年的秋季系列悄悄地換上讓女孩崩潰的奶茶色，是不是光看圖片就令人眼冒愛心！

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04. Fendi

僅管Fendi有著大姐「Baguette」與二姐「Peekaboo」撐起品牌營收，品牌卻沒有故步自封，反而在今年秋冬跟上大包風潮，以這款「Origami」托特大包，無論是老花款或是上圖的皮革編織，都讓包款一出場就備受矚目。

05. Bottega Veneta

把工藝細節擺第一，義大利精品Bottega Veneta成為女孩們榜上有名的夢幻包款，但近期以一款名為「Hop」的編織大包，用極具品牌識別度的窄版編織「Intrecciato」，硬挺廓形的手提把，梯形的包型的結構，自帶的隨性時髦感，讓舒淇也愛上！

06. Celine

Celine「16」包最具代表性的就是包袋上的金屬釦與鑰匙吊墜，而這一款「Cabas」以同樣大包包型，但更加休閒慵懶的線條，搭配上經典的老花印花與焦糖色提把，老花控下半年預算可花在這！

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07. Ferragamo

受到創意總監從頭到腳大改造，Ferragamo在包袋上也沒有放過自己，今年秋冬以全新的「Hug」抱抱包，從品牌經典之中提取設計靈感，簡約摩登的線條加上雙邊的五金包釦，一亮相就已經預定這一季的IT Bag名單了！

08. Loewe

Loewe今年下半年推出了新款「Puzzle Fold」一登場迅速引爆話題，用好皮質來打造女人的優雅，而這個包最大的特色就是，可以摺疊收納起來，直到需要的時候再變身“魔術大空間”，也難怪路上看到許多女孩已經上手。

09. Chloé

為何台灣女生都愛Chloé的包款？原因其很單純，「Woody」托特包自從問世之後，不只從外觀上的搭配性，再到實際的尺寸大小，都相當符合女孩們日常使用的時髦度與實用度，難怪在女生心中地位如此崇高！

10. Delvaux

內行貴婦很愛的比利時皮件品牌Delvaux，除了有「Pin Toy」、「Lingot」在可愛中帶點優雅，不過許多人第一次入手的話，常常將目光看向「Brillant GM」，簡約幹練的模樣讓許多職場女強人帶上手！

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