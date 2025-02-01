吸毒末代皇后人生極淒涼　曾私通侍衛　傳女嬰遭溥儀丟進鍋爐燒死

郭布羅．婉容是末代皇帝溥儀的妻子，也是中國歷史上最後一位皇后，身份尊貴的她最後卻與侍衛有私通的嫌疑，甚至產下一個女嬰。



溥儀發現後，氣得將剛出生的嬰兒丟進鍋爐弄死，而婉容得知後受到極大打擊，僅僅2年的時間，昔日如花似玉的女子變成完全不能控制自己的瘋子，最後病逝時不過41歲。

中國最後一個皇后婉容傳私通侍衛 生下女嬰被末代皇帝溥儀這樣殘殺 下場極淒涼（01製圖）

清秀時髦美少女變「吸毒皇后」精神失常 整天披頭散髮還不能見光（點圖放大閱讀）：

+ 17

婉容長相清秀、穿著時髦，由於父親是內務府大臣榮源，母親恆香是愛新覺羅氏，她自小就接受傳統的貴族教育，以及美國教會學校教育，不僅琴、棋、書、畫樣樣精通，也說得一口流利英文，出眾容貌與才華名聞滿清貴族。

婉容18歲那年嫁給年僅16歲的溥儀，經常帶著他吃西餐、看電影等，認識西方文化，然而溥儀把淑妃文繡「休」了後，把所有的責任推給了婉容。在溥儀的冷漠甚至限制自由下，婉容寂寞空虛冷還心痛不已。

婉容患有遺傳性精神病，她的父親榮源曾患此疾，後用鴉片治好了精神分裂，所以在溥儀的同意下用鴉片替婉容治病，可惜不但沒醫好病，反成了癮君子，特別是受到冷落的時期。此外因性生活不正常，婉容每到月經來時就經痛，有時候又頭痛，溥儀就讓她抽大煙，一是治肚子痛，二是想以此來麻醉她，一來二去，婉容抽上了癮，愈抽癮愈大。

溥儀曾在自傳《我的前半生》寫下「她染上吸鴉片的嗜好，有了我所不能容忍的行為」。原來，溥儀患有性功能障礙，婉容經常獨守空閨，久而久之就傳出與貼身侍衛李體玉、祁繼忠私通，甚至產下了一名女嬰。

【延伸閱讀】史上最幸運宮女 太監寫錯1字讓她鹹魚變皇后 兒子更成千古明君（點圖放大閱讀）：

+ 28

溥儀一直到婉容臨盆前才知道真相，備感羞辱的他下令將剛出生的女嬰丟入鍋爐燒死，並欺騙婉容已將私生女送養。不過溥儀在自傳聲稱，女嬰剛出生即夭折，他只不過將死去的嬰屍丟入鍋爐焚化，是否真有殺害私生女，已然成為歷史懸案。

事件爆發後，溥儀與婉容婚姻徹底決裂，從此將她打入冷宮，而婉容得知女嬰死訊後，因受到打擊變得精神失常，整天不梳頭、不洗臉，披頭散髮，不剪腳、手指甲，而且無法控制自己的情緒，醒來就在吸食鴉片，越抽越上癮，一直抽到兩腿發軟。由於長久關在房子裡，本來就有目疾的婉容，眼睛更見不得光亮，要用扇子遮著從扇子骨的縫隙中看人。

她偶爾也有清醒的時候，每逢這時，她就哭著罵她的父親榮源，罵他為了自己要當國丈而斷送女兒的一生。最後婉容病逝，終年41歲。

【延伸閱讀】野史中最風流皇太后 與和尚偷情 還帶着皇后「下海開妓院」（點圖放大閱讀）：

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】