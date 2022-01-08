飛機場少女長大後造出無數「暴力乳房」　一位來客看到作品就哭了

1993年出生的南京女孩王瑋珏，22歲時迷上了粉紅色的羊毛，5年來她一直孜孜不倦地與這種材質做鬥爭，把它們「戳」成女性的乳房、子宮、各種人體器官，房間內部……表面甜美蓬鬆，內裡卻充滿了暴力痕跡。



撰文：魯雨涵 責編：石鳴（一条）

3月底，一条來到南京，和王瑋珏聊了聊她對粉色羊毛氈的「偏愛」。她坦言自己很多作品的主題都和性有關：「從小到大我都是一個不擅長表達的人，戳羊毛氈對於我來說就是代替了說話，表達我對這個世界的看法。」

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初見王瑋珏的印象，就是一個長相甜美的南方妹子，留著齊腰的羊毛卷。和乖巧的外表不同，她說話語氣總是很「喪」，MBTI人格測試結果是標準的內向性格。喜歡收集古董人偶，最大的愛好是在夜深的時候獨自一邊喝酒，一邊看恐怖片。她的藝術創作也一樣矛盾。雖然是粉嫩、柔軟的羊毛氈玩偶，卻是暴力的產物。2017年從舊金山藝術學院畢業以後，王瑋珏回到了家鄉南京，蝸居在市中心的一個loft裡。創作的時候，她幾乎不會出門，一樓是她的工作室和廚房，上了二樓就是臥室。工作室的面積不大，一側堆滿了她之前的羊毛氈作品，另一側是她的繪畫作品和從二手市集上買來的古董娃娃。窗台上擺著幾個收納箱，裡面裝滿了粉紅色的羊毛，都是之前的展覽結束後拆下來的。

王瑋珏從不眷戀自己的作品。在美國讀書時的所有作品，她回國時一件都沒有帶回來。看到我們對她做的羊毛氈乳房感興趣，就讓我們隨便拿。從2015年開始做羊毛氈作品到現在，她坦言說「有點厭了」，每一件作品都有不滿意的地方。下一步她想嘗試行為藝術，從自己的身體上發現更多的可能性。我們問她：「那這些作品怎麼辦？」「不知道，可能找個時間燒了吧。」

哺乳期的媽媽 看到作品就哭了

（以下是她的自述）我從小其實是一個特別自卑的女孩，覺得自己有很多缺陷，比如我有大小眼，胸很小，腿很粗。從高中開始，我每天都會貼雙眼皮貼。那時候不太會卸妝，就直接地把它們從眼皮上硬扯下來，大小眼就越來越嚴重，最後還是決定去做了雙眼皮的手術。躺在手術台上的時候，因為被麻醉了，所以感受不到疼痛，但是我能感受到醫生在拉扯我的眼皮，針在我眼皮上穿梭。因為我兩隻眼睛不一樣大，醫生需要反覆調節，就給我留出了很多思考的時間。我就突然想到了小時候戳羊毛氈的狀態，但是我不是操作的人，而是變成了被操作的玩偶。越想我越覺得，這件事特別滑稽。當時我就決定，我要用羊毛氈來表達一些東西。

我從2015年開始創作羊毛氈作品，主要使用的是粉紅色的羊毛。羊總是被看作是一種溫順的動物，粉色也通常會被貼上女性的標籤。很多人會把羊毛氈定義成只有女孩子會做的手工活。雖然看起來很蓬鬆、可愛，但它其實是誕生於暴力。我們需要用一根帶有倒刺的戳針，反复地穿梭在羊毛裡面，才可以讓它氈化成型。所以我就想用這樣一個本來就帶有性別標籤的東西，用帶有性別標籤的顏色，去表達一個女性可能會遭受的心理上和身體上的創傷。我最早是做了一系列的羊毛針氈的乳房。當時在美國唸書，我身邊不管是中國女孩還是外國女孩，都非常在意自己的胸部是否豐滿。從小被叫「飛機場」叫到大，我對女性的「胸部焦慮」感觸也很深。2017年，在舊金山的Startup藝術博覽會上，我做了兩個非常大的乳房，放在房間的床上。有一個在哺乳期的媽媽，一進到房間裡就哭了。她開始不斷和我說她每天的經歷，哺乳期的疼痛，她本身還有非常嚴重的乳腺炎。白天要工作，晚上還要照顧小孩。雖然我沒有生育經驗，但是同為女性，不管是心理上還是生理上，這種疼痛的感覺是相通的。

壓抑的房間呈現出中國傳統家庭觀 點擊欣賞更多王瑋珏的作品▼▼▼

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我們有意、無意就會去成為承受暴力的人，或者變成實施暴力的人（點擊放大瀏覽作品）▼▼▼

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做東西對我來說是一種語言，因為我以前是一個特別不善表達的人，所以我會選擇用手上的動作，去代替說話這件事情。

一旦紮起羊毛來，就會進入一個接近冥想的狀態，什麼都不去思考，就是很機械地戳羊毛。生活中遇到一些壓抑的事情，都可以瘋狂地拿一根針戳戳戳，其實挺發洩的。

暴力留下的痕跡也是生活的一部份（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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