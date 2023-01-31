前廣華助產士揭秘辛　1晚接生31個最驚險　宮頸未開足便推入產房

撰文：香港中華書局
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作為廣華醫院護士學校培訓的3,300名助產士其中一員，何麗雯姑娘37年的護士生涯主要在產科工作，接生過無數嬰孩，最高紀錄是1970年代初的一晚，產房共迎接31名小生命的誕生。（本文節錄自《提燈者言：廣華醫院護理教育歷史》。）

受訪者：何麗雯前廣華醫院婦產科病房經理

訪談學生：香港浸會大學潘俊昂、麥詩韻、協恩中學張逸喬、陳嘉希、呂曉琳

受訪日期：2021年8月27日

照顧家人啟發做護士

何姑娘在上海完成中小學教育後，被保送到華東師範大學修讀教育心理學。「當時我也想到北京大學或者清華大學，不過我怕冷，所以選擇了上海」。距離畢業尚有一年時，卻收到早已在香港定居的父母信息，因母親身體欠佳，家人希望她回來照顧母親，故1962年何姑娘來到香港。

在照顧的過程裡，她想到如果自己是一名護士，便會有更多的護理常識，對母親的幫助或許更大，而且護理專業「幫到自己也幫到人」。1964年，正巧廣華醫院護士學校招生，入讀要求是中學畢業，她於是決定報讀。當時需要考中英數三科，獲取錄後，她完成三年的普通科護理課程，之後再修讀一年的助產士訓練。

難忘1晚接生31嬰兒經歷　BB床不夠要睡這裏（點圖放大閱讀精華節錄）：

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邊學邊做融會貫通

當時普通科招收的學生，一班也有30、40人，第一年學習基本知識和理論，每三個月在學校上課，接着的三個月在醫院實習，輪流交替。所以一年級時，何姑娘已經在病房工作，推着放有敷料的工具車，跟着她口中的「高班生」三年級生，看她們如何派藥、洗傷口，以學徒形式學習。

「我覺得這樣的學習形式不錯，因為一邊學一邊做，有機會與病人溝通，掌握他們的實際情況，不單是學習書本上的知識，也學到臨床上的處理」，更認為這樣邊做邊學，「記憶較深刻，知識亦能融會貫通」。

丁酉房情緒不穩的病人

在學護的生涯中，何姑娘有一段難忘的事。那時候她一年級，剛到病房實習，「在現今廣華醫院廟的旁邊，有一座一層的病房」，病房叫作「丁酉房」，住的是晚期癌症病人和久臥病床的人，很多都是半身不遂或大小便失禁，病人在情緒影響下「會將大便到處拋擲」。這令何姑娘感到很難過，所以她嘗試在工作以外與他們聊天，希望提供精神上的支持或幫助，只是「他們卻不明白我的意思」。

那間病房後來被拆卸，病人轉移到1965年興建的東華三院黃大仙護養院。

至於何姑娘提及的病房位處「廣華醫院廟」的旁邊，醫院內何來有「廟」？原來是指昔日廣華醫院大堂，1970年已改為東華三院文物館的地方，因裡面供奉神農氏，所以被醫院中人稱為「廟」。

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一晚接生三十一個嬰兒

1968年完成助產士訓練後，何姑娘便開始在產科工作。1970年代初是廣華醫院產科的旺盛期，那時很多孕婦前來分娩，除了本地人外，還有持單程證從內地來的，不過也有些是沒有證件的，「警察送來醫院就直接進入產房，什麼檢查也沒有做過，其實也頗危險」。

不過要數驚險的，還是那個在一更八小時內「我們接生了31個嬰兒」的晚上。當晚除了負責產房工作的何姑娘外，還有兩位產科生和四位助產士，合共七個人，其時產房只有六張產床，一般情況下，要待孕婦子宮頸開至八、九度才推進產房，但那晚有不少來自油麻地的水上人孕婦，因為經常勞動，「她們一進產房便馬上分娩了」，所以只開到六、七度就已推入產房作準備。

「當時實在太多人」，所以何姑娘先替第二、三胎會較快分娩的產婦接生，第一胎的準媽媽只能在候產室等候。接生後還有不少事情要做，先替嬰兒抹一抹身，然後為他戴手帶、腳帶、打腳印，確保身份無誤。「產婦姓名、嬰兒性別不能弄錯，先標記好，打好腳印，記下出生時間，這是很重要的」，由於要趕及做基本紀錄，「那些嬰兒還沒洗澡呢！」。

由於盛況空前，醫院短時間內找不到足夠的嬰兒床，最後有18個嬰兒要睡帆布床。當時一班同事忙得「連去洗手間的時間也沒有」，何姑娘下班後回家仍心中記掛，雖然很疲累，也要打電話給同事確保紀錄沒出錯才能入睡。

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助產士的工作

那時候的產房分兩層，一層是「正常產」的產房，在北翼11樓，是何姑娘工作的樓層，下一層是「異常產」的產房，像那些「臀先露」，即是臀部先出來的，又或是孕婦有妊娠併發症，如高血壓、產前出血的，「總之有疑難、與妊娠有關的病症都在北翼十樓」。正常產的產婦大部分都是由助產士主理，資歷較深的便做負責人，當年何姑娘在產科學校畢業兩年已經要全權負責了。

不過，當年有孕婦因沒有做產前檢查，到臨盆時才發現是「臀先露」，「如果嬰兒的頭不能順利娩出，便會在子宮裡面窒息而死」，即使當刻醫生未及時趕到，也要替產婦接生。「我們的年代就要一手包辦，那時候的助產士真的很能幹」。

除了接生的產房外，當年何姑娘還在產前房和產後房工作。產前房是給那些未分娩但患有妊娠毒血症、高血壓、糖尿病等的孕婦入院作檢查和觀察；產後房則是分娩後產婦入住的房間，「工作較簡單」，主要是觀察產婦有否產後出血等異常情況和餵哺工作。

油麻地水上人少做產檢

1970年代的油麻地有很多水上人，她們即使登記後都很少做產前檢查，直到快臨盆時才趕來醫院，變成「急產」。由於水上人大多都是多孩家庭，加上普遍有重男輕女的思想，有時為了「追仔」，妻子更不斷懷孕，覺得這麼多小孩也是這樣分娩，就不在乎產檢。

當時計劃生育的觀念在民間不算普及，而且廣華醫院不收費用，便吸引更多人前來分娩。「我們沒有分什麼階級，有錢或沒錢，都會一視同仁」。

不過，即使有做產前檢查，那時的產檢並沒有現今的科技和數據支持，如嬰兒的磅數只是大約估計。有次何姑娘便接生了一個十磅三安士的嬰兒，「那晚我連飯也吃不下，因為我用盡了力氣幫她娩出來」。當時嬰兒的頭部娩出後，她便準備娩出嬰兒的肩，可是「他的肩卡住了出不來，要令到他的肩能順着產道才可娩出來」，最後，何姑娘用盡方法將嬰兒轉至正常位置，才能娩出。換作是今天早知道嬰兒的情況，多會選擇剖腹產。

接收留產所個案

何姑娘除了替廣華醫院的產婦接生外，也要接收從「留產所」轉來的個案。留產所是助產士自己掛牌開設的私人接產地方，沒有醫生駐守，盛行於1950、60年代，1970年代逐漸減少。當留產所在接產時遇上難產或嬰兒出現問題時，便會趕快轉送產婦到醫院，由醫院處理。

何姑娘於2001年退休，職銜是病房經理。她說接生嬰兒真的要到臨床體驗才能明白，縱使開始時面對很多困難，但「那時的環境會讓你學習、鍛練、適應和成長」，使她們在複雜的環境下，學會判斷、處理和解決問題。回顧過去，何姑娘說，與同事們一起工作、互相幫助，互相提點，發揮團隊精神，所有事情和問題都能迎刃而解。

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提燈者言：廣華醫院護理教育歷史（香港中華書局授權使用）

書名：提燈者言：廣華醫院護理教育歷史

作者：東華三院檔案及歷史文化辦公室

作者簡介：東華三院的歷史源遠流長，保存了大量歷史檔案和文物，有說東華三院是本地擁有最豐富文獻的民間機構。不少學者認為，研究東華三院的歷史檔案和文物有助他們了解香港，特別是華人社會的發展。東華三院於2010年成立檔案及歷史文化辦公室，藉推廣文物保育工作及提供文化服務，致力保護、開發及分享東華三院的歷史文化。近年辦公室先後推出多項重要的文物保護計劃及公眾教育項目。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】

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