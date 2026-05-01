深圳美食｜特色潮汕辣沙茶醬和牛堡　手打牛肉餅入口爆汁有奶香

撰文：深圳吃貨小分隊
出版：更新：

「潮汕漢堡」來了。

沙茶牛肉堡，來了。梅汁炸魚堡，來了。南乳炸雞堡，來了。

HOCH漢堡節售出100000+，潮汕辣沙茶九層塔和牛堡

說起深圳本土的手工精品漢堡，「怪獸餐桌」一定有姓名。始於2019年的一家小小街頭店，如今，已在全城開出了3家。「怪獸」的靈魂，必定是獨家純手工製作的漢堡醬。眼下最大爆款，莫過於風靡小李HOCH漢堡節、融入潮汕特色的「辣沙茶九層塔和牛堡」。

很潮汕，自家手熬沙茶醬+老家食材

大地魚乾、紅葱頭、蝦乾、手磨花生，從0-1製作

潮汕九層塔+手切黑鑽鳳梨+培根炒黃甜椒

「潮汕漢堡」的醬，以手磨花生、烘烤過的大地魚粉、香料為基底，將多種風味平衡地結合在一起。特別的是，它跳脱出潮汕沙茶的甜，自帶微辣，有南洋風情，再次提升了層次感。而頂部那一抹新鮮的潮汕九層塔點睛，直接把潮汕風味拉滿。

+2

布里歐修漢堡胚，25%黃油含量，更鬆軟

開業7年，配方不間斷調試

扒板煎制脆底，專屬燙印

麵包胚選用經典的布里歐修，回彈性優秀、含油量充沛，口感兼顧了紮實和蓬鬆。從開業到現在，配方一直都在不斷調試。如今的版本把麵包黃油含量提高至25%，是目前適配度最高的「黃金比例」。出品前用扒板煎至外殼微微酥脆，並烙下怪獸的專屬M印記。

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3肥7瘦，手打澳洲和牛肉餅

手打肉餅，排出多餘空氣

上腦+胸肉混合絞肉，肥瘦比3:7

漢堡的肉餅，選用澳洲和牛，油脂豐富度與牛肉風味兼具，肥瘦比在3:7，手打拍出多餘空氣，入口咬感十足、汁水豐盈，一口爆汁，滿口都是和牛特有的奶香。

深圳少見的潮汕漢堡，還有2大招牌

第2招牌：潮汕梅汁海鱸魚漢堡

第3招牌：潮汕IPA南乳炸雞漢堡

+1

珠海白蕉海鱸魚+梅汁果香塔塔醬+梅汁醃蘿蔔

靈感來自於潮汕人日常吃魚時，會與梅汁一起烹飪的搭配。選用廣東珠海的白蕉海鱸魚，質地鮮嫩，肉厚，製成外脆裏嫩的炸魚排。點睛之筆是梅汁脆蘿蔔，清爽解膩。

IPA南乳炸雞+醃製陳皮青蘋果蛋黃醬+蘋果絲

南乳炸雞，潮汕很火的街頭炸物小吃，這道漢堡的靈感便源於此。漢堡本身就跟炸雞絕配，而自家醃製的南乳雞肉，絲絲肌理都沁入了南乳的香甜。脆口乾香的雞肉，搭配豐富水果元素，來化解炸雞的膩口，中和之後酸甜清爽，南乳炸雞特有的風味，越吃越上癮。

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14款手作漢堡，口味不定期上新▼▼▼

+5

1. 焦糖洋葱朗德鵝肝漢堡

自制的焦糖洋葱，小火炒制近3小時，搭配3A級朗德鵝肝與和牛肉餅，融化的芝士更突顯牛肉的奶香，配上自制的芥末籽蛋黃醬，綿密的鵝肝與焦糖洋葱互補的口感相得益彰，在口中感受風味的融合。

2. 湖南樟樹港燒椒漢堡

喜歡吃辣椒的推薦這款漢堡，採用湖南樟樹港辣椒、青尖椒、雞腸線椒、螺絲椒、薄皮椒、小米椒，製成特製燒椒醬，帶來煙燻質感的燒椒風味。搭配鮮嫩的和牛肉餅，吃起來鮮辣開胃，肉香四溢。

3. 絲綢布拉塔漢堡

將布拉塔火腿這道下酒菜做成了漢堡，搭配和牛肉餅，頂部撒上了卡真粉，吃起來有意想不到的效果，布拉塔吃起來都會有肉的口感。

更多口味，不定期更新

還有花生醬黑鑽鳳梨漢堡、雲南菌菇漢堡、藍紋奶酪漢堡，漢堡的口味，隨着食材跟創意不定期更新，有些限定口味真的是吃一次少一次了。

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不止漢堡，分享小食＆精釀啤酒

1. 西班牙海鮮麵

除了漢堡，他家還有各種意麵、全餐及輕食，這道「西班牙海鮮意麵」非常值得一試，是不少回頭客的心頭好。自制蝦湯拼配雞湯煮麵，鮮香入味，搭配豐富的海鮮，非常紮實。

2. 炸魚薯條

這裏還適合跟朋友小聚，店裏有多道適合與分享的菜品。這道炸魚薯條，改良過後，炸魚非常鮮嫩，搭配潮汕特色醬汁，完全改觀對這道菜的印象。

3. 潮汕南乳IPA雞翅

「南乳炸雞堡」的同款雞翅，提前一天醃製的雞翅，非常入味，內裏鮮嫩多汁，雞肉是被醃製後特有的粉紅色，搭配醬汁一起吃，口感更豐富。

4. 還有自制甜品

5. 漢堡+精釀，街坊愛去的小食堂

漢堡配精釀，再合適不過啦，店裏有整面牆的精釀酒頭，供應8款不同廠牌及風味的精釀，每款都是老闆精選的，酒單會不定期更換，快約上朋友來吃堡小酌吧。

蛇口7年老店，搬了

蛇口老街→南海意庫，店更大了

怪獸餐桌，成立於2019年，曾經拿過必吃榜。第一家店在蛇口老街，最近搬到了南海意庫，店更大了，有更多就餐位了。臨街的座位，適合吹着蛇口的風，吃飽坐着發呆。

「獸性」大發了。

怪獸餐桌PRO&精釀
人均：74元人民幣
蛇口店地址：南山區南海意庫7棟106號鋪
營業時間：11:00-22:00
電話：19928728287
其他門店：
前海嘉里中心店：南山區紫荊西街前海嘉里中心B1層下沉廣場
電話：19902407720
apark店：福田區-梅林街道梅麗路9號apark一個公園2樓L115
電話：17377407460
TIPS：部分菜品目前僅限蛇口店供應，如果有特別想吃的口味，出發前記得打電話到相對應門店諮詢確認

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