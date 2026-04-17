深圳露營好去處｜7公園必打卡：綠草如茵湖水清澈　運動休閒皆宜

出發，去大草坪上曬曬太陽透口氣！



陽光透過樹葉灑在草地，投下斑駁光影。這時走上草坪奔跑、休憩、玩耍，所有疲憊都被治癒。

深圳露營好去處

1. 羅田森林公園

羅田森林公園，深圳市唯一的省級森林公園，地處深莞交界，跨越寶安、光明、東莞三地，由於地點較偏，所以很少人來玩，造就了它僻靜、安靜的優勢，很適合來這好好的放鬆躲躲人潮。

公園很大，佔地576.39公頃，以「山、水、林、田、湖」為主要特色，漫山遍野皆是綠意，呼吸都稍顯輕鬆了些。

廣闊綠地大草坪，來這野營露宿放風箏

「久在樊籠裏，復得返自然」，月亮湖旁邊就是羅田森林公園最有特色的露營大草坪了，幕天席地間，青草香撲得滿身，讓人忍不住想躺下小憩。草坪開闊平整，適合鋪張野餐墊，三五好友圍坐閒聊，或放風箏、玩飛盤，盡享冬日暖陽。

周邊林木環繞，遠離城市喧囂，湖面微風盪漾，靜謐氛圍中只能聽到鳥鳴與風聲，格外治癒。

於時光之樹下，閒談暢聊、吸吸氧

在露營大草坪上，還長着一棵60餘年的大型古榕樹，大家都叫它「時光之樹」，幾十年以來它一直矗立在這守護着這片開闊的綠地，是最為忠誠的「時光守衛者」。

春夏有人來這庇廕乘涼，秋冬則在這露營野餐，無數人與這棵樹邂逅，在時光之樹的遮蔽之中，更能感受到時光的力量。

羅田森林公園

位置：寶安區S31龍大高速北33號附近

交通方式：6/11號線松崗站E出口，建議打車前往

導航至「羅田森林公園停車場」（公園南門入口處）

開放時間：6:00-22:00

遊玩TIPS：

（1）公園綠植較多，遮擋較少，建議提前做好防曬驅蚊等；

（2）目前公園內暫不能騎行，未經允許自行車、電車等不能入園；

（3）公園內禁止升放無人機、風箏、氣球等飛升空物體；

（4）公園禁止攜帶寵物入園；

（5）露營草坪處需正確搭建帳篷：中小型家用帳篷，佔地面積小於5平方米，高度不超過1.5米，不得使用腳釘固定，不可生火；

（6）文明遊園，請隨手帶走垃圾，保護環境



2. 新安公園

新安公園作為寶安最早建成的公園之一，在去年2月升級改造完成後重新開放，改造之後的新安公園新添了多個功能區，這下新安公園的可玩性更多了。

地鐵直達的新安公園，一齣地鐵口就能看到滿屏的綠色，大草坪視野開闊，周邊植被豐茂，彷彿置身於天然的綠色氧吧，空氣格外清新。

環湖草坪，可小徑漫步、可樹下躺平

陽光透過樹葉的縫隙灑落草地，投射下一片光斑，波光粼粼尤為翠綠明媚。新安公園的草坪環湖鋪展而來，還有石階小徑穿插其中，可以一邊散步一邊緩緩步入樹林深處，渾身神清氣爽。

草坪上常常聚集着三兩個小朋友，平坦廣闊的綠地是他們天然的遊玩勝地，肆意奔跑玩耍，釋放兒童心性，到處都洋溢着輕鬆愉快的氛圍。

新安公園

位置：深圳市寶安區前進一路與新安二路交叉口

交通：地鐵12號線新安公園站A、B口

遊玩TIPS：

（1）注意防蚊蟲叮咬；

（2）公園可以免費停車，設有少量停車位



3. 桂灣公園

作為深圳前海首個水廊道公園，桂灣公園以「水」為主題，打造了蜿蜒河道、濕地和親水步道，極好地融合了自然景觀與城市功能，成為前海人茶餘飯後散步運動的又一個好去處。

園內「一河兩岸」的帶狀設計串聯起濕地、綠地和城市景觀，金屬質地的建築與植被相互映襯，不愧被大家稱為城市中的「鋼鐵森林」。

45公頃綠意不斷，是城市中的「自然綠芯」

桂灣公園內的陽光草坪是其一大亮點，因開闊的空間和豐富的休閒娛樂功能深受遊客青睞，周末節假日期間來到桂灣公園，能看到80%的人被這片綠地吸引，紛紛帶着家人和毛孩子來草坪上露營曬太陽，享受悠閒愜意的時光。坐在草坪上，還能擁有前海CBD最佳景觀視野，面前是碧波盪漾的桂灣河，抬頭便是眾星雲集的前海高樓大廈，藍綠交替，景緻別有一番風味。

+ 1

綠地延伸至紫荊園，一路花海漫步

陽光草坪一路延伸至紫荊園，便可看到小路兩旁的長勢喜人的花叢，這裏每年都是春夏賞花的必打卡地標之一，不定期就能get到不同顏色的花海，在花海中拍照打卡，氛圍感滿滿~

桂灣公園

位置：南山區前海一路與聽海大道路口

交通：地鐵5號線前海灣站B口步行約13分鐘

開放時間：06:00-23:00



4. 四海公園

四海公園始建於1987年，是蛇口面積最大的公園，也同樣是深圳最老牌的公園之一，承載了一代蛇口人的回憶。

公園以湖水與荔林為基調，用中國傳統建築為點綴，極具古風韻味，園內一半湖水，一半荔林，搭配大片綠地草坪、翠竹、花叢，漫步於其間，賞心悦目。

穿梭在荔林中，翻一本自然「百科全書」

走進四海公園，周身的一切彷彿都慢了下來，到處可見老年人三三兩兩結伴在草坪邊下棋博弈，在樹蔭的遮蔽下，不熱不燥，心平氣和地與老友們共下一盤棋，倒也舒服愜意。

草坪與荔枝林之間修建了許多蜿蜒小道供人們遊走散步，兩旁樹木鬱鬱葱葱，形態各不相同，倘若看見不同枝椏，及時定格下來識圖查查資料，也稱得上是一處天然的「百科全書」，很有意思。

超大草坪廣場，盡情撒歡奔跑

公園西門口的草坪中央擺放着幾棟巨石像，像剛出土的文物一樣莊嚴肅穆，與周邊的綠地相互輝映，是繪畫寫生的不二選擇。

園內除了這處草坪，各式的廊橋也是一大風景線，每座橋風格不同、獨具韻味，有復古的九孔橋、疊水橋、熙春橋，也有獨具現代風的蜿蜒紅橋，新舊交替，串聯起公園內的多處景色，慢慢悠悠沿着廊橋步步深入，也是消磨時間的好方法。

四海公園

位置：南山區公園路82-2號

交通：12號線四海站A口步行896m／2號線灣廈站C口步行1.2km

開放時間：6:30-22:30

遊玩TIPS：

（1）公園內禁止騎自行車、電動車；

（2）公園內禁止寵物入內，東門處有寵物樂園；

（3）「四海書吧」開放時間：周二至周日 下午2:00-6:00；

（4）進入公園內請文明遊玩，愛護草坪，愛護環境



5. 龍華公園

龍華公園始建於1992年，在去年12月升級改造後重新開放，重新修築後的龍華公園劃分出了多個功能區，容納了6.9萬㎡的綠地+90%超高綠化，帶小孩放電、鍛鍊、露營都能找到合適的位置，周末來逛逛，遊玩體驗100分！

鋪塊墊子，在草坪上露營野餐

草坪平坦開闊，有一層薄薄的草甸打底，走起來軟乎乎的，非常舒服。每逢周末，草坪上滿滿當當聚集的都是來這野餐遊玩的家庭，一坐就是好半天，舒服得根本不想走。

草坪周圍還貼心的設置了涼亭、兒童滑滑梯、乒乓球區，家長在草坪上聊天的同時，小朋友們也可以隨意到附近的遊玩區做遊戲，玩累了回到草坪或涼亭休息，處處充滿了快樂。

龍華公園

位置：龍華區人民路4279號

交通：4號線龍華站C口，步行15分鐘

開放時間：00:00-22:00



6. 金湖公園

才開放不久的金湖公園，是我本年度發現的最令人驚喜的公園之一，作為羅湖區首個庫改公園，整體以金湖上庫水庫為中心，風景環湖而建，面積不大，但該有的景觀廊橋、湖畔涼亭一應俱全，晚秋時候來，還能看到紅透的落羽杉林臨水而生。

站在公園入口放眼望去，滿屏的碧綠映入眼簾，其中最有看點的一定是面前這片遼闊的湖面，清澈的就像一面鏡子，將天空投映在湖面上，宛如「宮崎駿的世界」。

深圳又一處「梅林水庫小山坡」就在這

走上觀景台，另一半被掩藏的絕美風景逐漸顯現，四周群山環繞，遠處的濕地上落着幾隻來南方過冬的候鳥，整體氛圍安靜祥和。

水庫的斜坡上，生長着偌大一片碧綠的草坪，這相似的場景，彷彿是梅林水庫的翻版，湖光山色綠地彼此交融，釋放着盎然的生機，對眼睛很是友好~

金湖公園

位置：羅湖區銀湖路與珠嶺路交匯處

交通：地鐵9號線銀湖站B口，站外步行10分鐘

遊玩TIPS：

（1）禁止攜帶寵物進入；

（2）禁止電動車、自行車駛入；

（3）提前做好驅蚊措施，遊玩更安心；

（4）園內禁止釣魚、游泳、打鳥、搭帳篷



7. 華僑城綠地

華僑城綠地也是深圳難得的開闊草坪之一，生態廣場的大草坪簡直是為小貓小狗們量身打造一樣，草坪開闊、綠草如茵，經常有修草師傅來這修剪枯草，無需擔心會被蟲子咬。

偶爾路過看到好多人喜歡來這扔扔飛盤或紮營野餐，各種各樣的戶外活動都適合在這開展，遠離了紛紛擾擾的市區，安靜人少，玩起來也更隨心一些。

華僑城綠地

位置：南山區佛山街與西隆西街交叉口西南200米

交通：1號線華僑城站C口步行10分鐘

遊玩TIPS：遛狗要牽繩，文明養狗



去享受陽光和草坪吧！

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