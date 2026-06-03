6月展覽｜光線藝術家James Turrell展、故宮18件國家一級文物

【6月展覽】踏入六月，香港全面入夏。近日夏日炎炎，週末或假日留在室內看展覽就最適合不過。今個月香港有多個展覽接連開幕，當中包括匯聚趙無極與常玉等20世紀大師畫作的「彼我之間」、美國殿堂級藝術家James Turrell個展、展出逾百件珍貴文物的香港故宮「紫禁城看世界」，以及重現經典電影場景的Shannnam微縮模型展等，無論你喜歡光影藝術、歷史文物、現代大師畫作，都能找到心水選擇！這次我們選出7個6月必看展覽，讓你來一趟週末藝術之旅。



彼我之間：交織的時代

保利香港拍賣主辦的「彼我之間：交織的時代」，匯聚趙無極、吳冠中、常玉、林風眠、藤田嗣治、朱德群、潘玉良等20世紀藝術大師的作品，展開一場跨越百年、連結巴黎與亞洲的對話。

展覽分三條敘事線索，第一條「失落的一代」講述戰後旅居巴黎的外來藝術家的漂泊與哀愁。觀眾可從朱沅芷筆下的舊金山唐人街、藤田嗣治畫中神情憂鬱的孩童，以及常玉筆下寂寥的人物，感受異鄉人的孤寂。

第二條線索「與傳統『斷裂』後新生」，則展示藝術家在中西文化滋養下的融合。例如林風眠吸收了西方明暗光源法，吳大羽把具象化為勢與能量，趙無極與朱德群則以西方抽象色彩，融合中國書法線條與甲骨文符號。第三條「女性意識的崛起」，則透過潘玉良、謝景蘭、賀慕群、李聖子等女性藝術家的作品，呈現她們掙脫性別束縛的創造力與獨特視角。

展期： 即日至2026年6月10日

地點： 保利香港藝術空間



James Turrel詹姆斯‧特瑞爾「揭開帷幕」

美國藝術家詹姆斯‧特瑞爾（James Turrell）最近於高古軒香港舉辦作品展「揭開帷幕」。逾50年來，他一直以「光」為主要創作媒介，不斷突破感知的界限。他曾說：「光通常用於展示物品，而我則以光作為展示的對象。」

這次罕見的亞洲回顧展，焦點是三件來自《玻璃》系列的作品《堅毅》、《帕特莫斯》和《心意相通》，全部在畫廊內專門搭建的獨立空間展出。作品在牆上的洞口後安裝了由電腦控制的LED燈，色彩在中央與邊緣之間緩緩變幻，形成立體與平面交替的視覺效果。

此外，展覽亦展出特瑞爾約40年前開始創作的全息投影作品，以及代表作《羅登火山口》（Roden Crater）和《天空空間》（Skyspaces）的場地平面圖、照片與模型。

展期： 即日至2026年8月1日

地點： 香港中環畢打街12號畢打行7樓 高古軒



香港故宮「紫禁城看世界」

對歷史與宮廷文化有興趣的讀者，就不要錯過香港故宮文化博物館的全新專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」。

「紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」展覽海報

展覽以元、明、清三代600多年的歷史為脈絡，展示中國與世界在外交、商貿、科技及藝術等方面的交流。

山水掛屏（香港故宮文化博物館）

展覽匯聚逾130件珍品，以故宮博物院藏品為主，當中包括18件國家一級文物，涵蓋書畫、珠寶、鐘錶、瓷器等。展覽分四大單元：由馬可孛羅與鄭和的中外往來、明代宮廷的舶來珍品與世界新知識、清代康雍乾三朝的中外工藝與科技交融，到清代中晚期粵海關（天子南庫）的對外貿易。

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除實物展品外，展覽亦設多項多媒體互動裝置，包括以「乾隆花園」通景畫為靈感的投影探索、介紹清廷吸收外來知識的「康熙帝學甚麼？」互動裝置，以及重現清代廣州十三行茶葉貿易場景的投影，帶領觀眾走進中外交流的歷史現場。

展期： 2026年6月3日起開放

地點： 西九文化區香港故宮文化博物館展廳1



Shannnam「Somewhere We've All Met Before」

藝術家Shannnam將於灣仔日街舉辦首次個展「Somewhere We've All Met Before」，展覽名稱意指一個我們彷彿似曾相識、卻未曾有意識地抵達過的地方。

Shannnam以其「Mini-Tribute」微縮模型形式，把電影、音樂與藝術中那些經典而私人的時刻重新詮釋，將《 真人Show 》（The Truman Show）、《 無痛失戀 》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）、《 搏擊會 》（Fight Club）、《阿甘正傳》（Forrest Gump）等經典影視場景，以及The Beatles 披頭四《Abbey Road》的標誌性過馬路畫面，以樹脂及絲網印刷等媒材，凝縮成微縮模型。作品造工精細，保留了豐富細節，讓人看著就能自然地回想起那些熟悉的經典瞬間。

展期： 2026年6月5日至20日

地點： 香港灣仔日街5號



長島伊織香港首個展「之間」

日本藝術家長島伊織（Iori Nagashima）於香港的首次個展「之間」（BETWEEN）將於黃竹坑WKM Gallery舉行。他向來以柔和、細膩的筆觸描繪靜物與日常景象。今次展覽呈現他於SIDE SPACE駐留後的全新系列，作品取材自他在香港城市與本地社群中的觀察與相遇。

長島的畫作往往在「在場」與「缺席」之間取得微妙平衡。在他的畫布上，光影與灰調蘊含獨特能量，可能是一縷從窗戶飄入的夏日氣息，或是方才離開的身體所留下的餘溫。

長島伊織作品（WKM Gallery）

他把香港的肌理轉置到畫布上，將過往薄而優雅的油彩，轉化為厚重、可觸的層次，呼應這座城市的能量。長島期望他的作品能夠成為一種催化劑，促使觀眾對自身所處的位置、存在意義，以及藝術家與觀者之間交織的故事進行深刻的反思。

展期： 2026年6月6日至8月29日

地點： 香港黃竹坑道62號科達設計師中心20樓 WKM Gallery



弗蘭克‧鮑林「若水」

豪瑟沃斯香港（Hauser & Wirth）將呈獻弗蘭克‧鮑林爵士（Frank Bowling）在東亞的首場個展「若水」（Like Water）。鮑林是英國最重要在世藝術家之一，現年92歲，自1960年代起活躍於倫敦與紐約藝壇，六十多年來不斷拓展顏料的潛能與特性，至今仍每天在南倫敦的工作室持續創作。

展覽匯集自1960年代至2020年的精選作品，全面展現他對繪畫質感的掌控。亮點之一是他約於1973年開始創作的標誌性「潑灑繪畫」（Poured Paintings），例如1977年的《映照晨光的裂隙》。他透過傾斜特製畫板，任顏料在畫布上傾瀉流動，模擬潮汐的自然律動，在控制與偶然之間取得平衡，捕捉晨空映照於水面的半透明光感。

Frank Bowling《There Be Dragons> (Hauser & Wirth)

此外，觀眾亦能看到他運用「貼畫法」（marouflage）創作的厚實畫作，以及2020年的巨幅作品《有龍出沒》。畫中濃郁的藍綠色暈染與細閃的金箔交織，宛如陽光灑落水流，暗示水面下有著潛伏的龍首。

展期： 2026年6月11日至8月29日

地點： 豪瑟沃斯香港



何居怡個展「When The Shutter Closes」

攝影是否在按下快門那一刻就宣告完成？香港攝影藝術家何居怡（Daphne Alexis Ho）在攝影書店空間「顯影堂」舉辦的個展《When The Shutter Closes》，正是圍繞這個提問展開。展覽打破照片作為單純記錄的既有觀念，把影像視為可承受時間與痕跡的物件。

展覽呈現三個相互關連的系列。始於2023年的《TEAR》系列，受日本傳統修復工藝「金繼」啟發，把撕裂的照片重新拼合，並以手繪金粉接縫，讓破壞與修補並存，顯露影像的脆弱與承受力。《UNSTILL》系列在單色風景上散落顆粒狀的顏料，打破畫面的靜謐，為定格的影像引入流動與不確定。而《STILL》系列則保持作品原貌，是一種對影像現有狀態的接納。

展期： 2026年6月6日至7月4日（星期三至六下午2時至7時，需預約）

地點： 黃竹坑業勤街33號金來工業大廈二座6J室 顯影堂

