從《哈利波特》張秋到《柏捷頓》　梁佩詩：粉絲跟我一起長大

【《哈利波特》張秋/訪問/Katie Leung/梁佩詩】對父母均為香港人的蘇格蘭華裔女演員梁佩詩（Katie Leung）而言，2026年別具意義。二十年前，不少人因《哈利波特》而認識她，她是哈利青澀初戀「張秋」（Cho Chang）；二十年後，她在 Netflix 旗艦時代劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第四季中，化身氣場強大的貴族遺孀 Lady Araminta Gun。時間隔了一代人，觀眾又重新把目光放回她身上。



蘇格蘭華裔女演員梁佩詩（Katie Leung）（攝：梁嘉欣）

趁著 Katie 來港出席 Hong Kong Comic Con 2026，我們和她聊了一會這次回港的點滴，也談談當年與哈利波特的「短暫情緣」，以及她與香港的淵源。輕鬆之間，亦讓人看到她率性的一面。

回港第一件事是更新身份證

Katie 長居英國，但和香港的關係一直都在，去年十一月才剛回來過一趟。這回帶著大批粉絲的期待落地，她笑說自己其實先把一些瑣碎事辦妥了：「這算是我近來第一次能好好走走，連過了期的香港身份證都去換了。然後見了些新朋友舊朋友，吃了很多好吃的。」說著仍覺不夠，她坦言離港前打算「再多吃一點」。

問她最掛念哪種味道，她答得乾脆，全是市井裡的東西：「我想吃餐蛋麵。想去街市，尤其是大圍熟食中心，那裡的粥是全世界最好的。對我來說那地方裝著很多回憶，因為我祖父母就住在那邊。」

Katie如數家珍列出想在香港吃的東西（攝：梁嘉欣）

除了吃，她記掛的還有香港的遊樂場。小時候祖母常帶她和弟弟到樓下玩，那畫面她一直記得：「香港的遊樂場都很安全，那是我懷念的部分。去年我帶兒子來，看到有那麼多適合小朋友的東西，整個人都呆住了。香港對我來說很 kid-friendly，跟我在英國那種時刻怕孩子跌倒的緊張，完全是兩回事。」

談張秋與哈利：「那只是一段短暫的情緣」

話題回到讓她一夜成名的《哈利波特》。2004年，十六歲的她在三千多人之中被選中，一腳踏進「張秋」這個全世界都在看的角色。

Katie梁珮詩於《哈利波特》系列裡飾演張秋一角，於《哈利波特火盃的考驗》裡登場。（《哈利波特》電影劇照）

「得到這個角色之前，我只是個十六歲、在蘇格蘭鄉下家裡做功課的女孩。」回望那段忽然而至的名氣，她承認自己當時並沒準備好：「我根本不知道要面對的是多大規模的關注。而且這還牽涉到亞裔的代表性，壓力特別大。你才十六歲，連自己是誰都還沒弄清楚，正為身份認同而困惑，那種不安是很真實的。」

她性格內向，曾經把演戲當成一個可以躲進去的地方：「我很享受在台上變成另一個人的感覺，後來就又重新愛上了演戲。鎂光燈讓人不自在，但現在我習慣了，對自己是誰也比從前安穩、有信心。」

飾演張秋的梁佩詩（Katie Leung）憑此角而聲名大噪，更因奪走哈利的初吻曾遭惡意攻擊。（影片截圖）

至於外界念念不忘的張秋與哈利那段感情，她說得相當直接：「我覺得那稱不上戀愛，只是一段短暫的情緣（fling）。事情會發生，是因為張秋那時正在為西追（Cedric）傷心，整個人很混亂，而哈利剛好在身邊。他們之間其實沒太多深度。原著裡有更多細節，可惜沒拍進電影，那些沒被拍出來的約會場面，我其實挺想念的。」

香港的粉絲，就是不一樣

由《哈利波特》到《柏捷頓家族》，她已經演了二十年。動漫展現場，不少觀眾是看著她長大的。

香港 Comic Con 2026現場（攝：梁嘉欣）

「這些年來，各個年紀的粉絲都在支持我，看著我一路走過來，我真的很感激。尤其有人對我說『看得出你戲路很闊，不是只能演一種角色』，那句話對我意義很大。」她說，有了這些人，她不再覺得孤單：「一開始我是很孤獨的，因為我不確定自己是誰。但粉絲像是跟我一起長大，我越不去計較別人怎麼看我，就越能專心做好工作。」

世界各地的動漫展她都去過，但香港這一場，她說感受特別不同：「香港的感覺就是不一樣（Hong Kong just hits different）。因為他們從最初就一直陪著我，而且是用一種很支持的方式。」

《柏捷頓家族》的廣東話彩蛋

今年較早前《柏捷頓家族》第四季熱播，她飾演的 Lady Araminta Gun 順口說了一句廣東話「真係好浮誇」，成了香港觀眾津津樂道的彩蛋。她說：「當你手上有一個平台，我相信你有責任去反映真實的世界。」

《柏捷頓家族》

把自己的文化背景放進一個全球性的影視項目，她有過考量：「在倫敦拍戲、講廣東話，本來我覺得可有可無，因為不想把太多焦點放在這件事上。但對劇組來說，這像是一種致敬，不只是向廣東話，也是向中國文化致敬。」

她認為這個角色真正成功的地方，是它超越了種族這個標籤：「Araminta 剛好也是華人，但她始終是個細膩、複雜的人，跟我們每個人一樣有血有肉。把我們連在一起的就是這點：就算我的膚色跟別人不一樣，也沒關係。我們每個人都有自己的家庭問題，不是嗎？」

最愛王菲、偉仔與星爺的「真實」

荷里活的工作以外，Katie 私底下也是香港流行文化和日本動漫的擁躉。她從小看《蠟筆小新》和《火影忍者》長大，吉卜力的動畫更是她想像力的起點：「有很長一段時間，我其實不愛看真人演的東西，就是喜歡動畫，它能讓你的想像力跑得很遠。」

說到香港流行文化，Katie明顯興奮起來（攝：梁嘉欣）

說到香港流行文化，她明顯興奮起來。來香港的飛機上，她在家人的極力推薦下終於補看了《無間道》：「看完我就明白，難怪它那麼好看。」

問她最愛哪些香港 icon，她一口氣數出王菲、劉德華、梁朝偉和周星馳：「我愛王菲，因為她太獨特了，根本不在乎別人怎麼想她。九十年代她或許有過一些負面新聞，但我就是覺得，對，我愛她。然後當然還有劉德華和梁朝偉，因為他們太帥了。我也重看了周星馳的電影，那對我來說是一種懷舊。」

最後她替這四位巨星找到一個共通點，那也是她對自己這條路的期許：「他們四個都很真實（authentic），只是毫無歉意地做自己。我想這也是我一直想成為的樣子。這就是為什麼，他們最後都成了傳奇。」