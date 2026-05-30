ComicCon2026|必睇古天樂模型珍藏+邊佑錫等嘉賓現身+HotToys新品

香港 Comic Con 2026終於正式舉行，活動佔地超過兩萬平方米，攤位琳瑯滿目，為免大家眼花繚亂，我們特別精選了以下六個絕對不容錯過的重點攤位，為你逐一深入導賞。



一、Koo's Collection 古天樂私人珍藏展（攤位：G25／聯動天下一 G31）

作為本屆香港 Comic Con 的官方大使兼協辦方「天下一集團」領軍人物，古天樂破天荒將神秘而珍貴的私人玩具庫搬到會展現場，為影迷打造一座令人嘆為觀止的超級英雄博物館。

這個展區並非單純擺放玩具，而是展出超過十件極具電影歷史價值、一比一等身大的頂級雕像與道具。當中值得一看的展品包括：以 Tobey Maguire 版本為原型、捕捉角色動作瞬間頭肩線條的《蜘蛛俠》半身雕像，瞬間喚起無數粉絲的童年回憶；以寫實機能化設計著稱、完美還原戰損質感的《蝙蝠俠：黑夜之神三部曲》Christian Bale 版蝙蝠俠戰衣；呈現 Clark Kent 拉開襯衫、露出胸前標誌經典一刻的《超人：鋼鐵英雄》超人胸像。

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當然還有多件星戰陣容珍藏，包括古天樂預告、太逼真到平時要用布蓋住的 1:1 黑武士（Anakin Skywalker）可脫頭盔半胸像，紅黑面紋、手持雙刃光劍的達斯·魔（Darth Maul），身披戰損曼達洛裝甲的賞金獵人波巴·費特（Boba Fett），冷靜毒舌的反抗軍機器人 K-2SO，以及重現「機器人背包」喜感名場面的 C-3PO。

二、Hot Toys 獨家新品發售（攤位：A15）

整個會場最引發瘋狂搶購潮的，絕對是位於 3E-A15 攤位的世界級珍藏人偶品牌 Hot Toys。今次大會展品陣容鼎盛，橫跨 Marvel、DC、星戰以至遊戲與經典 IP，並分為「Exclusive Limited Release」（會場限定獨家發售）與「On-Site Pre-Order」（會場預訂）兩大類，當中不乏全球首發與會場限定品，吸引大批收藏家排隊。

新品與重點逐件睇

最大焦點當然是為慶祝首屆香港 Comic Con 而生、以古天樂在《九龍城寨之圍城》中經典角色「龍捲風」為原型的 1:6 比例珍藏人偶（港幣 1,780 元）。此品憑藉極致逼真的頭雕工藝與精細服裝剪裁，開展前已備受全球收藏家矚目；會場版限量 400 套，採「早鳥現貨」形式發售，售罄後始開放預訂。

會場預訂方面亮點同樣豐富，集中展出 DC 新片《Supergirl》兩大角色：由 Milly Alcock 飾演的鋼鐵女孩「Supergirl & Krypto 套裝」（港幣 1,730 元，附送單張電影海報），以及由 Jason Momoa 飾演、造型極具壓迫感的外星賞金獵人「Lobo」（港幣 2,130 元），後者配備全新開發頭雕，巧妙還原演員在厚重特效化妝下的神韻。

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人氣遊戲《Marvel Rivals》的吉祥物「Jeff the Land Shark」（標準版港幣 450 元／豪華版港幣 600 元）則主打可愛迷因路線，配備笑臉與張嘴兩款可替換頭部，豪華版更獨家附上可拆除的粉白色毛絨「偽裝海豚」外套，細節爆滿。此外，取材自 2026 年真人電影《Masters of the Universe》的「He-Man」（港幣 1,890 元）與「Skeletor」（港幣 2,190 元）亦同步開放預訂。

三、Signholic 高端收藏（攤位：G35）

隨著流行文化產業發展，明星簽名與限量周邊已演變成一門極具投資價值的高端「認證經濟」，而位於 G35 攤位的 Signholic 正是這個領域的佼佼者。

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該攤位專門提供配備國際權威鑑定機構防偽認證的官方親筆簽名收藏品，確保每件珍品的真偽與市場價值。走進這個充滿博物館氣息的攤位，參觀者可欣賞精選展出的 200 件極罕見 Marvel 宇宙演員親筆簽名珍藏，每一件背後都承載超級英雄電影的輝煌歷史。除展覽外，現場更有超過 2,000 件經嚴格認證的產品公開發售，滿足不同層次收藏家需求。

四、星球大戰 Star Wars 專屬展區（攤位：A11 & F29）

對全球數以億計的星戰迷而言，HKCC 2026 的星球大戰專屬展區絕對是不容錯過的夢幻聖地。這個區域主要分為兩大亮點。

A11 官方電影道具海外首展：華特迪士尼與盧卡斯影業特別為香港觀眾帶來《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）專屬展覽，現場展出多件直接從荷里活片場運來的官方戲服與精緻道具模型。粉絲可超近距離欣賞曼達洛人盔甲上細緻的戰鬥痕跡與金屬紋理，以及栩栩如生的古古（Grogu）模型。這類官方電影級別道具能離開美國本土展出，機會實屬難得。

會場另一方F29 攤位，是國際知名星戰粉絲組織「501軍團」香港駐軍（501st Hong Kong Garrison）的基地。這個以極高還原度製作帝國軍服裝、並致力慈善活動的組織，在現場搭建極具電影感的專屬區域。展覽三天，參觀者隨時會在通道上遇到全副武裝的帝國暴風兵、黑武士或經典反派列隊巡遊；他們不僅樂於與粉絲互動合照，更為整個 Comic Con 注入最純正、最具沉浸感的歐美動漫展氛圍。

五、主舞台與明星見面會

本屆主舞台星光熠熠，帶來香港動漫展史上最為燦爛多元的國際嘉賓陣容，三天節目編排緊湊且充滿驚喜。

5月29日:晚上八時，邊佑錫壓軸登場，出席首屆《HKCC 特別企劃：2026 亞洲焦點》，暢談其演藝事業的演進、拍攝《我獨自升級》的點滴與幕後花絮，以及參與其他作品的心路歷程。此外，在《絕命毒師》中飾演「炸雞叔」的Giancarlo Esposito亦於同日登台，主持一場關於《Cyberpunk: Edgerunners》的特別論壇，深入探討數碼龐克世界的魅力。

5 月 30 日 ：舞台焦點在於奇幻與驚悚題材。《怪奇物語》中飾演大反派 Vecna 的 Jamie Campbell Bower，與《哈利波特》中飾演張秋的 Katie Leung，將分別舉行專屬見面會分享拍攝點滴；《行屍走肉》靈魂人物 Norman Reedus 亦會現身暢談末日生存者的心路歷程，同場更穿插刺激的 GEA 評級卡現場拍賣。

5 月 31 日：全場最高潮落在最後一日，被譽為華語穿越劇鼻祖《尋秦記》主角的古天樂，將與經典科幻鉅作《回到未來》中飾演 Doc Brown 的 Christopher Lloyd 同台碰頭，跨越東西方影視文化、代表兩個不同時代時空旅行經典。

六、Artist Alley 藝術家長廊

壓軸介紹的，是向來被視為全球 Comic Con 最具靈魂與創作活力的核心地帶Artist Alley。

國際大師陣容方面，大會重磅邀請七十年代重新塑造《鐵甲奇俠》經典形象的漫威傳奇漫畫家 Bob Layton，以及人氣成人動畫《Rick and Morty》御用漫畫家 David Angelo Roman 坐鎮。這裡亦是亞洲畫師揚威國際的舞台，包括曾效力 DC 與 Marvel 的菲律賓籍畫師 Stephen Jorge Segovia、馬來西亞畫師 Alan Quah，以及以混合畫風聞名的 Kael Ngu，皆親臨現場與粉絲交流。

香港本土原創力量同樣不容忽視。本地知名漫畫家曾文帶來他極具標誌性、融合傳統水墨與現代美漫的獨特漫畫封面；曾參與《世外》製作的首席分鏡設計師 馮展鵬亦現場展示深厚繪畫功底。