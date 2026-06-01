《夢想中華人物誌》｜霍英東的強國夢：從足球場到南沙

心繫中華的夢想家，照亮著中國發展之路；而霍英東博士，則以一生實踐了何謂「改革先鋒」。全新電視節目《夢想中華人物誌》由政制及內地事務局與香港電台聯合製作，首集〈改革先鋒－霍英東〉，透過家族成員霍震霆、霍震寰和霍啟剛，和多年追隨霍英東工作的南沙發展見證者楊結，以及中國香港足球總會會長貝鈞奇的訪問分享，帶領觀眾認識這位前全國政協副主席暨實業家，如何從體育和南沙開發，一步一步參與國家改革開放的歷程。

撰文：Susanna ｜圖片提供：香港電台



《夢想中華人物誌》由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。

足球場上的信念：強國必須強身

提起霍英東博士，許多人首先想到的，是地產、南沙開發，或改革開放。而在節目中，霍震霆卻分享，父親自小的夢想，其實是成為一位足球員。

年輕時的霍英東在足球場上的英姿。

霍英東熱愛足球，並將運動視為人生中不可缺少的一部分。這份熱愛，其實與他的成長經歷有關。他年輕時曾因長期勞碌而病倒，令他深深體會到，唯有擁有強健體魄，人才有能力成就事業、承擔責任，從而振奮民族精神、實現國家富強。他一直相信：「強國必須強身。」，而必須強健這種觀念，亦與中國一直以來重視體育發展的理念一脈相承。從近代提倡強身健體，到今日建設「體育強國」，體育不只是競技活動，更承載著民族精神與國家自信。正如中國近代教育家張伯苓所言：「強國必先強種，強種必先強身」。而霍英東博士正正將這種重視強身、自強的精神，帶進香港與國家的體育發展之中。

霍震霆分享父親「公益社會 奉獻民生」的家國情懷以及對體育的熱愛。

霍英東的人生信念：「強國必須強身。」

省港盃背後：一場跨越時代的體育交流

節目其中一個重要篇章，便是回顧已有四十多年歷史的省港盃。今日看來，香港與廣東足球交流或許理所當然；但在七十年代改革開放初期，省港盃其實是極具突破性的嘗試。在國家支持下，霍英東促成獲中央政府批准的地方涉外體育賽事。當時，他更親自組織香港商界與體育界北上觀賽，希望透過體育交流，加深香港與內地之間的聯繫，也讓外界看見改革開放初期中國的新氣象。

走過四十多年歷史的省港盃，見證粵港足球交流。

足球場上比拼的是技術；但足球場外，霍英東真正希望建立的，其實是一條香港與內地重新連結的橋樑。這種「以體育促交流」的想法，反映出中國文化中重視連結與凝聚力的精神。霍英東深信，民間交流能夠拉近彼此距離，而體育，正是一種超越地域的共同語言。

從奧運夢到民族自信：將中國帶到世界舞臺

霍英東博士不只關注足球，更一直希望中國能踏上世界體壇舞臺。他積極參與中國申辦奧運，並認為體育成績代表著一個國家的國力與民族自信。

1992年，北京首次申辦2000年奧運，直至2001年，北京終於成功申奧，霍家三代都不遺餘力參與。霍啟剛憶述，2008年北京奧運開幕時，數萬人齊唱國歌的一刻，令他非常感動，也令他想起祖父畢生未完成、卻始終堅持的夢想。奧運從來不只是體育盛事，更承載著一代中國人的民族自信。

北京成功申奧，達成霍英東多年的心願。

霍啟剛分享2008年北京奧運開幕時的喜悅。

體育精神的傳承：從競技走向全民健康

霍英東博士對體育的熱愛，亦深深影響下一代。霍震寰推廣中華武術文化，霍啟剛則積極參與青年與體育發展工作。 霍家後人響應國家「633」戰略，與中華全國體育基金會推動「強基計劃」，在未來四年內於14個重點體育項目，系統化培養1,200名基層教練員，希望從基礎建立人才庫，延續霍英東的體育理念。對霍家而言，體育的價值不只在於金牌與比賽成績，更重要的是讓運動真正融入大眾生活。

霍震寰延續著父親對體育發展的抱負。

強基計劃於南沙正式啟動，霍英東家族均有出席。

因此，霍家於南沙推動帆船、高爾夫球等活動，希望更多年輕人有機會接觸體育；即使是過往被視為「高消費」的運動，亦盡量降低門檻，推動普及化。當運動融入普羅大眾的日常生活中，便能成為培養自信、紀律與團隊精神的一部分，延續霍英東一直重視的全民運動理念。

霍英東基金會於南沙推廣帆船運動，並與南沙帆船協會合作舉辦青少年訓練班。

南沙：霍英東的改革藍圖

霍英東推動南沙發展時，面對的不只是資金問題，更有當時複雜的制度與觀念限制。楊結回憶，九十年代初的南沙缺乏配套，但霍英東依然堅持親自到當地開會、留宿，陪伴員工一起面對困難。 這種「一步一腳印」的實幹精神，反映出中國傳統文化中重視實踐、堅毅不屈的信念。

霍英東博士看準南沙位處珠江口核心位置，希望連結香港，走向世界。

霍英東博士看準南沙位處珠江口核心位置，希望連結香港，走向世界。

明朝哲學家王守仁強調：「知行合一」。而霍英東博士，正正不是停留於理念的人，而是一步一步將構想付諸實行。當年很多人不理解他為何投資南沙，但三十多年後，這片昔日荒地，已逐漸發展成為珠江口城市群的重要組成部分。今日南沙井然有序的城市面貌，以及遊艇會、體育設施與青年培訓項目，呈現霍英東當年「立足南沙，連結香港，走向世界」的構想，如何一步步成為現實。 南沙，從來不只是一個商業項目，更承載著霍英東對改革開放與國家未來的想像。

「敢為天下先」的改革先鋒

霍震霆形容父親是一位擁有強烈家鄉觀念的人。霍英東博士始終認為，自己只是「大海滴水」，希望能為國家帶來一點正面影響。或許，這正是霍英東最值得後人記住的地方。

「改革先鋒」霍英東，一生見證國家發展歷程。

霍英東博士一生橫跨體育、慈善、商業與國家建設，始終相信香港能成為中國連結世界的重要橋樑。從支持中國踏上國際體壇、推動省港盃、參與改革開放、到投身南沙開發，他所展現的，不只是企業家的眼光，更是一種「敢為天下先」的開拓精神。這份精神，亦令他獲國家授予「改革先鋒」的榮譽稱號，以表揚他多年來對國家現代化發展的貢獻。

從足球場上的民族自信，到南沙改革開放的藍圖，霍英東留下的，是一代中國人勇於開拓、相信國家未來的信念。

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政制及內地事務局與香港電台聯合製作《夢想中華人物誌》，介紹五位不朽傳奇人物—霍英東、曾憲梓、饒宗頤、李兆基、胡鴻烈，如何以畢生心血化作照耀中華夢想的璀璨之光。節目由6月2日起，逢星期二晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/chronicleofnotablechinese