IKEA宜家家居PS系列2026回歸!精選6大爆款以玩味機能重新定義美學

【IKEA／宜家家居／設計】對於資深家居迷而言，「IKEA PS」絕對是擁有神級地位的系列。自1995年首度問世以來，它一直扮演著品牌中最前衛、最具實驗性的「設計搖籃」。然而自2017年推出第九代之後，這個備受追捧的系列便陷入了長達9年的沉寂。



IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

直到今年四月，IKEA帶著幾件神秘單品突襲米蘭設計周，憑藉一張金屬框架充氣椅瞬間在社交網絡上引發熱潮，正式宣告這個傳奇系列強勢回歸。早前小編親身飛到瑞典直擊IKEA發佈會現場，以下為大家精選6款必看爆款！

IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

IKEA PS系列究竟是甚麼？

1995年米蘭家具展，IKEA首次以「Post Scriptum」為名，推出有別於日常產品線的限量系列，目的是讓設計師「玩得更瘋、更自由」，把最前沿的北歐設計以親民價格推到普羅大眾面前。三十年來，PS系列每隔三至四年推出一次，一直被國際設計界視為IKEA「最前衛、最具實驗性質」的搖籃，但自2017年一代之後，系列罕有地沉寂了將近十年。

IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

今次IKEA PS 2026是系列第十代，亦是有史以來規模最大的一代。品牌集結12位來自全球不同背景的頂尖設計師，圍繞「玩味機能」（Playful Functionality）的核心主題，共同推出44款橫跨家具、燈飾、家飾與織品的全新單品，當中包括旋轉立燈、充氣休閒椅，以及會搖晃、會摺疊、會攀爬的各式家具與物件。

IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

而早在四月的米蘭設計週上，IKEA已先行曝光三件作品，包括Mikael Axelsson的充氣休閒椅、Lex Pott的立燈，以及Marta Krupińska的搖晃長凳。三件作品立即在Instagram與TikTok洗版式爆紅，Dezeen將立燈報導列為當月最高瀏覽量的設計新聞，Wired更稱整個系列為「居家辦公天堂」。所有人都在追問同一個問題：其餘41件作品到底是甚麼模樣？

焦點一｜IKEA PS 2026 扶手椅

設計師：Mikael Axelsson



（IKEA）

若要選出本次系列最具話題性的「C位」單品，絕對非這張鮮綠色充氣扶手椅莫屬，亦是發佈會上最多人討論的單品。早在1990年代中期，IKEA就曾嘗試以空氣作為家具的填充物，但最終因耐用度不足、氣體易滑動或洩漏等問題而宣告失敗。

IKEA 瑞典發佈會現場（攝：梁嘉欣）

時隔近30年，設計師Mikael Axelsson決心一雪前恥。他手焊了20組原型，最終以兩組獨立氣室結合管狀鍍鉻金屬框架解決了這個世紀難題。椅子採用平整包裝，並隨附腳踏打氣筒，更經過了IKEA對所有扶手椅的每一項耐用度測試。

IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

筆者在現場親身試坐，發現其支撐力與包覆感竟然不輸傳統的高密度泡棉沙發，金屬框架更完美解決了充氣物件容易滑動或彈跳的傳統缺陷。產品採用極致的平整包裝，隨附物理腳踏打氣筒，不僅免除了電子廢物的潛在問題，更讓搬屋頻繁的都市租屋族能以極低成本輕鬆帶走。

焦點二｜IKEA PS 2026 落地燈

設計師：Lex Pott



IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

這款立燈絕對是發佈會上另一件「話題王」。筆者在現場觀察，整個晚上都不斷有人圍著它打轉，更有不少傳媒親自走去找設計師Lex Pott要求現場示範用法。這位來自荷蘭鹿特丹的設計師所打造的落地燈，可以手動旋轉切換三種照明模式，分別是聚光燈、閱讀燈與向上投射燈，每一次轉動傾斜角度的關節都會帶來截然不同的空間氛圍。

Lex Pott在一次使用截斷鋸切割圓形木柄的日常操作中獲得靈感，他思考如果將金屬圓柱鋼管以精確的45度角切斷，並增設旋轉關節，會發生甚麼事？結果便誕生了這項已申請專利的幾何機構。

只要輕輕撥動燈柱中段的關節，立燈瞬間在三種光學軌跡之間切換，包括向上投射的漫反射氛圍燈、向下傾斜45度的無陰影閱讀燈，以及水平投射的強聚光射燈。只需一個簡單動作，空間氣氛便煥然一新。

焦點三｜IKEA PS 2026 貯物櫃

設計師：Friso Wiersma



IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

曾身為造船匠人的荷蘭設計師Friso Wiersma，為PS 2026系列貢獻了兩件實木儲物家具，靈感都來自他的造船背景。當中這款貯物櫃以編織木前板為設計主軸，採用單板編織工藝，工藝痕跡明顯到本身就成為了設計重點。

IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

交織的木單板呈現出迷人的微立體起伏，與手作特有的拉伸張力。Friso向筆者解釋，他特意選用了未經化學密封塗層處理的實心松木，這種天然材質會隨著居住空間中的空氣濕度、日照角度以及使用者日常觸摸的油脂，在歲月流逝中逐漸轉變為深邃溫潤的金黃琥珀色，讓家具成為記錄時間軌跡的專屬載體。

焦點四｜IKEA PS 2026 舒適椅

設計師：Ellen Hallström



近年來隨著人們對天然材質與可持續發展的追求，那種沒有厚重軟墊包覆、展現木材原始紋理的「全木質舒適椅」成為了北歐設計界的一大熱潮。然而這類設計往往因為對木材品質與加工工藝要求極高，市面上的定價動輒數千甚至上萬港元。

IKEA 瑞典發佈會現場（IKEA）

在這次的IKEA PS 2026發佈會上，設計師Ellen Hallström帶來了一款令人驚艷的樺木夾板安樂椅，以可靠的樺木夾板打造，提供實木的觸感卻沒有實木的高昂價錢，只需4百多港元就可以買到。這張椅子的設計語言極度克制，幾乎沒有任何多餘的裝飾，完全由幾塊精準切割的樺木夾板構成。

IKEA 瑞典發佈會現場（攝：梁嘉欣）

雖然全椅沒有半點軟墊或泡棉包覆，但編輯親自坐下後卻感到出乎意料的舒適，寬闊的椅背配合微微傾斜的座面，剛好托住腰背的弧度，承托感比想像中強得多，完全顛覆了木椅必然會坐得不舒服的傳統印象。

焦點五｜IKEA PS 2026 吊燈罩

設計師：Lukas Bazle



IKEA 瑞典發佈會現場（攝：梁嘉欣）

走到展覽後半段，很多人都會被一直在室內默默塗紅的藝術家吸引目光，原來是為了襯托Lukas Bazle操刀的這款半月形吊燈罩。

（IKEA）

這款燈罩以半月形剪影為設計重點，為傳統大型米紙燈賦予了全新詮釋，柔和的光線即使在層高較矮的房間也能營造出舒適氛圍。設計師Lukas Bazle熱愛大型米紙燈的風格與光感，卻不喜歡這類燈具往往只適合天花板高的開闊房間。於是他發揮自己的雙手功夫，反覆裁切、黏貼紙燈罩，最後從一個球體切割再重組成半圓拱形，造出一款既能擴散柔和光暈、又能向下投射聚焦光線的燈罩。對於香港常見的細單位低樓底格局而言，這款燈罩反而能打破單調，成為空間中的視覺焦點。

焦點六｜IKEA PS 2026 凳子

設計師：Mikael Axelsson



IKEA 瑞典發佈會現場（攝：梁嘉欣）

在發佈會上，不少人也駐足留意Mikael Axelsson設計的這張可調校高度凳子。它由實心樺木製成，可調校至4種不同高度（英國版本為3段），木材本身獨特的紋理與色澤令每張凳都擁有自己的小個性，分層上漆處理亦提升了耐用度，足以應付日常使用。中央那條鮮藍色的拉桿拉動的瞬間，整張凳子就會發出清脆的「咔噠」一聲，凳面隨之升高或降低。

（IKEA）

這個機構的厲害之處，在於它完全沒有用任何現代科技，沒有氣壓桿、沒有精密螺桿、沒有電子模組。Axelsson表示，這張凳的設計靈感來自一種叫做Tvingman的瑞典老派木工夾具，加上他作為年輕父親對「不需要小心翼翼的家具」的偏好。

調整高度時，使用者只需把楔形把手向上推，鎖扣便會鬆開，然後再把鋸齒底座手動嵌入更高或更低的位置。這種帶有金屬咬合感的手動過程，使「調高度」這個本來純粹實用的步驟，變成一種極具老派機械操作趣味的觸覺交互體驗。