深圳必做100件事｜本地人私藏清單　玩轉科技、海灘和城市煙火氣

你知道嗎？深圳這座被稱作「速度之城」的地方藏着一千多個公園，有能看海的地鐵，有24小時不打烊的書店，還有咬一口就爆汁的乳鴿……



今天給大家整理一份「在深圳可以做的100件事」，幫你把快節奏的日子，過出慢下來的甜。

1. 去楊梅坑，打卡電影《美人魚》拍攝地。

2. 坐深圳唯一海上地鐵11號線，體驗千與千尋同款海上列車。天氣好時，還能邂逅海上日落與晚霞。

3. 去南澳第一沙灘，踏浪玩沙享海濱愜意。

4. 去鵝公灣，看玻璃海打卡深圳版「峇里島」。

5. 去桔釣沙，在深圳版「馬爾代夫」看海。

6. 去大梅沙游泳，地鐵直達超方便。

7. 到小梅沙海洋世界看白鯨表演。

8. 去較場尾海邊聽浪，住一晚民宿，早上被海浪聲叫醒。

9. 去打卡深圳首個都市沙灘——前海沙灘，天氣好的話還能看絕美日落。

10. 去東涌穿鼻岩，打卡深圳版「聖象天門」。

11. 漫步鹽田海濱棧道，從鹽田港至大梅沙，感受海風輕拂。

12. 去西涌天文台，用望遠鏡看星星，感受宇宙的浩瀚。

13. 到西涌海灘搭帳篷，半夜看星星，等清晨的第一縷陽光灑在海面上。

14. 去官湖村拍彩色房子，像走進了童話小鎮。

15. 去大萬世居，看深圳十大客家古村落。

16. 去南頭古城，看歷史古蹟與現代藝術碰撞，超有feel。

17. 去逛六百多年的大鵬所城！這裏像極了讓人慢下來的大理。

18. 去逛深圳「小麗江」甘坑客家小鎮！裏面的二十四史書院像極了《夢華錄》裏的場景。

19. 去深圳四大古墟之一的清平古墟，看古建築感受慢時光。

20. 打卡中國第一油畫村——大芬油畫村，藝術氛圍濃厚拍照也很出片。

21. 去中英街逛一逛，在界碑旁拍照，感受「一街兩制」。

22. 去觀瀾版畫村，打卡古村，逛中國版畫博物館。

23. 去壩光銀葉樹濕地看古銀葉樹、白鷺覓食。

24. 去鹽田漁民新村，看百年漁村感受舊時光。

25. 去鳳凰古村，看古村落觸摸歲月痕跡。

26. 去市民中心看燈光秀，感受深圳的科技感。

27. 去灣區之眼（深圳書城灣區城），看書看展逛新開文化綜合體。

28. 去前海滑雪場，不出深圳也能滑雪哦。

29. 去深圳歡樂劇場，在全國最大水上舞台看演出。

30. 坐灣區之光摩天輪，升到最高處時和朋友喊「深圳，你好呀」。

31. 去仙湖植物園停車場，看浪漫簕杜鵑花海瀑布。

32. 打卡梅拉尼亞小鎮，免費get歐洲風情大片。

33. 去泰華梧桐島，在生態園區放空發呆。

34. 去梧桐山徒步，在深圳第一峰山頂等一場美到窒息的雲海。

35. 去鳳凰山森林公園爬山祈福，許個暴富的願望。

36. 去爬鐵仔山，遙看海上日落。

37. 去塘朗山登高望遠，還有機會遇到猴子。

38. 去筆架山公園，俯瞰城市風光，這裏夜景很美，宛如愛樂之城。

39. 去馬巒山看瀑布，沿着小溪徒步。

40. 去銀湖山綠道騎行，沿途的樹林超遮陰。

41. 去演藝公園草坪看一場浪漫的日落。

42. 去恩上濕地公園，在深圳版阿勒泰漫步吸氧看景。

43. 去陌上花公園，看四季不同花海超治癒。

44. 去洪湖公園，夏季賞荷，秋冬看落羽杉變紅，拍出來像童話世界。

45. 去紅花山公園登高望遠，這裏的山坡草坪和仿宋古塔，真的好美。

46. 去福田紅樹林生態公園觀鳥，漫步在木棧道上好愜意。

47. 去西麗生態公園走空中棧橋，看遠處的西麗湖，風景超美。

48. 去深圳中心公園草坪野餐，帶塊格子布，擺上零食和水果，超愜意。

49. 去深圳灣公園騎行，沿途有智能導覽牌查景點，累了還能在太陽能充電椅補電，冬季到深圳灣公園看海鷗。

50. 去燕晗山郊野公園徒步，宛如闖入現實版的秘境森林。

51. 去陽台山森林公園爬山俯瞰山海連城，還可以看瀑布。

52. 到蓮花山公園放風箏，順便登頂俯瞰福田CBD，現在還能看紅了的欒樹。

53. 去綠樹成蔭的香蜜湖公園！走空中棧道、賞美麗湖景。

54. 去仙湖植物園，看落羽杉解鎖秋冬絕美景色。

55. 去大沙河公園，露營野餐還能躺大草坪曬太陽。

56. 去深圳唯一省級公園——羅田森林公園徒步，感受森林野趣。

57. 打卡梅林水庫斜坡草坪，搭配藍天白雲，讓人彷彿置身動漫世界。

58. 去園博園逛嶺南園林，感受穿越江南的詩意。

59. 去大鵬半島地質公園，看「恐龍」觀古火山遺蹟。

60. 去吃深圳「市菜」——椰子雞！

61. 去宜家，逛完傢俱還能吃瑞典肉丸等各種美食。

62. 去寶安鹽田夜市街吃美食，感受深圳煙火氣。

63. 去光明招待所吃深圳特產——乳鴿！外皮脆到掉渣，一口就驚豔。

64. 逛福田水圍夜市，這裏的小吃很平價。

65. 去深大拍網紅洞洞牆，還能吃大學附近的美食。

66. 到華僑城創意園逛特色小店、看展覽。

67. 去逛荷蘭花卉小鎮，除了買花，還能打卡拍照，輕鬆假裝在歐洲。

68. 去深圳博物館不僅能免費看展，了解深圳歷史，還可以打卡網紅膠囊電梯。

69. 坐光明雲巴！這趟像從動漫裏駛出的空中巴士，全程智能調度不堵車。

70. 去打卡鐘書閣（深圳店），魔幻的書架設計，拍照超出片。

71. 去深圳科技館（新館），作為民生科技場館，一層二層公共區免費開放。

72. 去坪山美術館看展，感受藝術與美的邂逅。

73. 去深圳國際會展中心看展，不管是科技展還是文創展，都能開眼界。

74. 去鹽田「燈塔圖書館」打卡看書，累了就看一眼大海，治癒又放鬆。

75. 去深業上城拍彩色建築，輕鬆get多巴胺大片。

76. 去東門老街，逛街、購物、美食一網打盡！

77. 去華強北電子市場，逛電子產品、手機殼……

78. 去深圳野生動物園看熊貓、喂老虎。

79. 去光明滑草遊樂園滑草，從坡上滑下來的瞬間，風都在笑。

80. 去世界之窗拍微縮地標，在「埃菲爾鐵塔」下打卡，假裝在國外。

81. 去歡樂谷坐過山車，尖叫着把壓力都喊出來。

82. 坐東部華僑城森林小火車，像走進動畫片。

83. 逛錦繡中華，看不同民族的建築風情。

84. 去海上世界文化藝術中心看展，落地窗外就是蛇口港，看船來船往。

85. 夜遊海上世界，看噴泉燈光秀。

86. 去深圳大劇院看歌劇，感受藝術的魅力。

87. 去深圳機場碼頭，坐船看海上深中通道。

88. 去福田站或深圳北站，坐高鐵去香港。

89. 去蛇口碼頭，坐船去珠海。

90. 去深圳各大商場，吹空調+逛吃超舒服。

91. 去深圳音樂廳聽交響樂，閉上眼睛，讓音樂包圍自己。

92. 去深圳圖書館，看書享受安靜慢時光。

93. 去大運中心體育館，看一場演唱會。

94. 去水貝，逛全國最大黃金批發市場淘金飾。

95. 去南油時裝批發中心，買衣服超划算。

96. 去平安金融大廈高空觀光層，將深圳繁華盡收眼底。

97. 到地王大廈體驗高空觀光，俯瞰深圳都市風光。

98. 去雲上圖書館，看書打卡，一秒出片。

99. 寫封信給未來的自己，等明年再拆開看。

在深圳待着真的太舒服啦，出門就是好風景，日常民生辦事也很方便，科技的便利感都藏在生活裏～

你是不是也看出來了？上面只列了99件事！因為第100件事，想讓你來告訴我呀。

