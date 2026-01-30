深圳必做100件事｜本地人私藏清單 玩轉科技、海灘和城市煙火氣
你知道嗎？深圳這座被稱作「速度之城」的地方藏着一千多個公園，有能看海的地鐵，有24小時不打烊的書店，還有咬一口就爆汁的乳鴿……
今天給大家整理一份「在深圳可以做的100件事」，幫你把快節奏的日子，過出慢下來的甜。
1. 去楊梅坑，打卡電影《美人魚》拍攝地。
2. 坐深圳唯一海上地鐵11號線，體驗千與千尋同款海上列車。天氣好時，還能邂逅海上日落與晚霞。
3. 去南澳第一沙灘，踏浪玩沙享海濱愜意。
4. 去鵝公灣，看玻璃海打卡深圳版「峇里島」。
5. 去桔釣沙，在深圳版「馬爾代夫」看海。
相關文章：深圳南澳｜海貝灣藍白色燈塔啱打卡 遙望東平洲玩水船河任你揀
6. 去大梅沙游泳，地鐵直達超方便。
7. 到小梅沙海洋世界看白鯨表演。
8. 去較場尾海邊聽浪，住一晚民宿，早上被海浪聲叫醒。
9. 去打卡深圳首個都市沙灘——前海沙灘，天氣好的話還能看絕美日落。
10. 去東涌穿鼻岩，打卡深圳版「聖象天門」。
11. 漫步鹽田海濱棧道，從鹽田港至大梅沙，感受海風輕拂。
12. 去西涌天文台，用望遠鏡看星星，感受宇宙的浩瀚。
13. 到西涌海灘搭帳篷，半夜看星星，等清晨的第一縷陽光灑在海面上。
14. 去官湖村拍彩色房子，像走進了童話小鎮。
15. 去大萬世居，看深圳十大客家古村落。
相關文章：【深圳好去處】教你去深圳版鎌倉 官湖村拍日系清新相打卡
16. 去南頭古城，看歷史古蹟與現代藝術碰撞，超有feel。
17. 去逛六百多年的大鵬所城！這裏像極了讓人慢下來的大理。
18. 去逛深圳「小麗江」甘坑客家小鎮！裏面的二十四史書院像極了《夢華錄》裏的場景。
19. 去深圳四大古墟之一的清平古墟，看古建築感受慢時光。
20. 打卡中國第一油畫村——大芬油畫村，藝術氛圍濃厚拍照也很出片。
21. 去中英街逛一逛，在界碑旁拍照，感受「一街兩制」。
22. 去觀瀾版畫村，打卡古村，逛中國版畫博物館。
23. 去壩光銀葉樹濕地看古銀葉樹、白鷺覓食。
24. 去鹽田漁民新村，看百年漁村感受舊時光。
25. 去鳳凰古村，看古村落觸摸歲月痕跡。
26. 去市民中心看燈光秀，感受深圳的科技感。
27. 去灣區之眼（深圳書城灣區城），看書看展逛新開文化綜合體。
28. 去前海滑雪場，不出深圳也能滑雪哦。
29. 去深圳歡樂劇場，在全國最大水上舞台看演出。
30. 坐灣區之光摩天輪，升到最高處時和朋友喊「深圳，你好呀」。
相關文章：深圳羅湖｜蓮塘仙湖3大景點必去梧桐山 仲有美食街咖啡一條街
31. 去仙湖植物園停車場，看浪漫簕杜鵑花海瀑布。
32. 打卡梅拉尼亞小鎮，免費get歐洲風情大片。
33. 去泰華梧桐島，在生態園區放空發呆。
34. 去梧桐山徒步，在深圳第一峰山頂等一場美到窒息的雲海。
35. 去鳳凰山森林公園爬山祈福，許個暴富的願望。
36. 去爬鐵仔山，遙看海上日落。
37. 去塘朗山登高望遠，還有機會遇到猴子。
38. 去筆架山公園，俯瞰城市風光，這裏夜景很美，宛如愛樂之城。
39. 去馬巒山看瀑布，沿着小溪徒步。
40. 去銀湖山綠道騎行，沿途的樹林超遮陰。
41. 去演藝公園草坪看一場浪漫的日落。
42. 去恩上濕地公園，在深圳版阿勒泰漫步吸氧看景。
43. 去陌上花公園，看四季不同花海超治癒。
44. 去洪湖公園，夏季賞荷，秋冬看落羽杉變紅，拍出來像童話世界。
45. 去紅花山公園登高望遠，這裏的山坡草坪和仿宋古塔，真的好美。
相關文章：深圳近郊現大片紅林落羽松 洪湖公園蓮花山絕美景緻如Wallpaper
46. 去福田紅樹林生態公園觀鳥，漫步在木棧道上好愜意。
47. 去西麗生態公園走空中棧橋，看遠處的西麗湖，風景超美。
48. 去深圳中心公園草坪野餐，帶塊格子布，擺上零食和水果，超愜意。
49. 去深圳灣公園騎行，沿途有智能導覽牌查景點，累了還能在太陽能充電椅補電，冬季到深圳灣公園看海鷗。
50. 去燕晗山郊野公園徒步，宛如闖入現實版的秘境森林。
51. 去陽台山森林公園爬山俯瞰山海連城，還可以看瀑布。
52. 到蓮花山公園放風箏，順便登頂俯瞰福田CBD，現在還能看紅了的欒樹。
53. 去綠樹成蔭的香蜜湖公園！走空中棧道、賞美麗湖景。
54. 去仙湖植物園，看落羽杉解鎖秋冬絕美景色。
55. 去大沙河公園，露營野餐還能躺大草坪曬太陽。
56. 去深圳唯一省級公園——羅田森林公園徒步，感受森林野趣。
57. 打卡梅林水庫斜坡草坪，搭配藍天白雲，讓人彷彿置身動漫世界。
58. 去園博園逛嶺南園林，感受穿越江南的詩意。
59. 去大鵬半島地質公園，看「恐龍」觀古火山遺蹟。
60. 去吃深圳「市菜」——椰子雞！
61. 去宜家，逛完傢俱還能吃瑞典肉丸等各種美食。
62. 去寶安鹽田夜市街吃美食，感受深圳煙火氣。
63. 去光明招待所吃深圳特產——乳鴿！外皮脆到掉渣，一口就驚豔。
64. 逛福田水圍夜市，這裏的小吃很平價。
65. 去深大拍網紅洞洞牆，還能吃大學附近的美食。
66. 到華僑城創意園逛特色小店、看展覽。
67. 去逛荷蘭花卉小鎮，除了買花，還能打卡拍照，輕鬆假裝在歐洲。
68. 去深圳博物館不僅能免費看展，了解深圳歷史，還可以打卡網紅膠囊電梯。
69. 坐光明雲巴！這趟像從動漫裏駛出的空中巴士，全程智能調度不堵車。
70. 去打卡鐘書閣（深圳店），魔幻的書架設計，拍照超出片。
71. 去深圳科技館（新館），作為民生科技場館，一層二層公共區免費開放。
72. 去坪山美術館看展，感受藝術與美的邂逅。
73. 去深圳國際會展中心看展，不管是科技展還是文創展，都能開眼界。
74. 去鹽田「燈塔圖書館」打卡看書，累了就看一眼大海，治癒又放鬆。
75. 去深業上城拍彩色建築，輕鬆get多巴胺大片。
76. 去東門老街，逛街、購物、美食一網打盡！
77. 去華強北電子市場，逛電子產品、手機殼……
78. 去深圳野生動物園看熊貓、喂老虎。
79. 去光明滑草遊樂園滑草，從坡上滑下來的瞬間，風都在笑。
80. 去世界之窗拍微縮地標，在「埃菲爾鐵塔」下打卡，假裝在國外。
81. 去歡樂谷坐過山車，尖叫着把壓力都喊出來。
82. 坐東部華僑城森林小火車，像走進動畫片。
83. 逛錦繡中華，看不同民族的建築風情。
84. 去海上世界文化藝術中心看展，落地窗外就是蛇口港，看船來船往。
85. 夜遊海上世界，看噴泉燈光秀。
相關文章：深圳主題樂園5推介｜免費入場／最大滑雪場／世界之窗／親子必去
86. 去深圳大劇院看歌劇，感受藝術的魅力。
87. 去深圳機場碼頭，坐船看海上深中通道。
88. 去福田站或深圳北站，坐高鐵去香港。
89. 去蛇口碼頭，坐船去珠海。
90. 去深圳各大商場，吹空調+逛吃超舒服。
91. 去深圳音樂廳聽交響樂，閉上眼睛，讓音樂包圍自己。
92. 去深圳圖書館，看書享受安靜慢時光。
93. 去大運中心體育館，看一場演唱會。
94. 去水貝，逛全國最大黃金批發市場淘金飾。
95. 去南油時裝批發中心，買衣服超划算。
96. 去平安金融大廈高空觀光層，將深圳繁華盡收眼底。
97. 到地王大廈體驗高空觀光，俯瞰深圳都市風光。
98. 去雲上圖書館，看書打卡，一秒出片。
99. 寫封信給未來的自己，等明年再拆開看。
在深圳待着真的太舒服啦，出門就是好風景，日常民生辦事也很方便，科技的便利感都藏在生活裏～
你是不是也看出來了？上面只列了99件事！因為第100件事，想讓你來告訴我呀。
【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】