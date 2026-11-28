景田書店一條街，1.6公里5家書店。



深圳福田5家閱讀好去處

景田書店一條街，1.6公里5家書店。（ShenzhenLOOK授權提供）

1. 月島書店：開在菜市場二樓的獨立書店

這場景田書店巡禮的第一站，從梅富村的巷子裏開始。樓下是熱鬧的集市，買菜的人、送貨的車、此起彼伏的嘈雜聲，而「月島書店」，就開在這裏的二樓。

順着樓梯上去，推開那扇綠色木門，霎時隔絕了外界的紛紛擾擾，像是進入了一座安靜的讀書島嶼。

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這是一家「很有規矩」的書店

為打造一個安靜舒適的讀書空間，店長再三斟酌定下了「14歲以下禁入」的規定，這也是一份對安靜空間的堅持。入店需脱去鞋履，脫下鞋子走進這家書店，踏在乾淨的木地板上，有種回到家裏閲讀的舒適和輕盈。

這家書店 有自己的「性格」

店內書籍的選品也很有巧思，陳列着人文、社科、藝術、文學、歷史等各個類型的書籍，也貼心地作了分區。很喜歡「發呆區」這個角落，坐在這裏可以什麼都不想，戴着耳機聽磁帶，望着眼前的大魚缸放空。

這裏的椅子不像其他的書店統一規整，你可以選擇任何一個喜歡的角落坐下。從書店選址再到入店的「規矩」，都可以看出這家書店的獨到個性。

每一款飲品和特調 都以書影音命名

深圳的書店大大小小去過不少，但月島書店是我來過之後還會想要再來一次的閲讀空間，格外喜歡這家店的餐食菜單，多以電影和書籍名稱來命名，點單的過程又多了一份新鮮感和儀式感。

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本次點了他們家的鬆餅和一杯蘋果梅子氣泡水，鬆餅外表酥脆內裏綿密鬆軟，搭配清新的淡奶油和水果一起，很是適合夏日的午後。

月島書店

營業時間：10:00-22:00

門店地址：福田區景田北三街梅富村11棟201室

交通方式：地鐵9號線梅景站A2口，步行約330m



2. 小津概念書房：白天看書，晚上看電影

從月島出來，走到景田天健時尚新天地，在商鋪的盡頭，有一間概念書房。如果你喜歡電影，那一定要走進去逛逛。

這裏的書籍，大多與電影相關，賈樟柯、楊德昌等導演的書作陳列於書架上，供讀者翻閲。店面不大，加上閣樓也不過40平方米。一牆書、一個雜誌櫃、幾張沙發、幾張桌椅便是全部。

由深圳獨立電影社成員創立

這裏最起初是由深圳獨立電影社創辦，這是深圳早期的一個影迷圈子部落，創辦的初衷是源自電影資源匱乏年代的分享衝動。

如今去到許多咖啡店和清吧，都能看見店內播放獨立電影，當初那些年輕人的期盼已然實現。開了十六年，換了幾個主人，但每天晚上八點的電影沒有斷過。

點一杯飲品 可免費看電影

店裏有個不成文的原則：不出售勵志書，不放映商業片。

這些年來，小津凝聚了一批固定影迷，大家因為共同的愛好而來到這裏，觀影不收費，但需要點一杯飲品或甜點，也算是老朋友的默契。

小津概念書房

營業時間：14:00-23:00（逢周一店休）

門店地址：福田區天健時尚新天地商鋪一樓B10

交通方式：地鐵2/8/9號線景田站E出口



3. 藍書坊 x UABB城市驛站：公園裏的克萊因藍小房子

這間藏在景蜜公園的克萊因藍（國際奇連藍）小房子，是深圳首個以城市建築文化為主題的新型文化空間——藍書坊 x UABB城市驛站，遠處就能看見亮眼的一抹藍色點綴在大草坪上，藍書坊也入選「廣東省最美公共文化新空間」。

走進這個閲讀空間，就能看見咖啡工作台，最亮眼的還屬演講台上巨大的天窗，天氣晴好時能把陽光最大限度地請進來，在這裏閲讀看展，很是舒適。

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成為「家」延伸的一部分

這裏不定期舉行詩歌、戲劇、讀書會、藝術等形式的活動，附近的孩子放學後來這裏自習、老人在這裏休憩，成為「家」延伸的一部分。

在這座城市裏，人們來來去去就像空中的雨珠般，時而散開，時而匯聚。鄰里間的閒談、陌生人的微笑、因書而起的緣分，在這個空間裏展開，這些萍水相逢的問候，拉近了我們與「附近」的距離。

走出書房 邂逅滿眼的綠色

走出室外，就是景蜜公園，整片的綠地是孩子們的遊樂場，不熱的午後在公園裏散步很是舒服。

點一杯咖啡，選一本書靜坐閲讀，累了踏出門就能邂逅滿眼的綠色，就這樣足以消磨一個美好的午後了。

藍書坊 x UABB城市驛站

營業時間：09:00-21:00

門店地址：福田區景蜜公園南側

交通方式：地鐵9號線梅景站A2口，步行約500m



4. 帆書．樊登書店：婦兒大廈裡的閱讀客廳

行至婦兒大廈，這座彩虹大樓同樣藏着一家書店。帆書．樊登書店（深圳中心店），就在這裏。

它的開業日期也很有意思，於2024年4月23日開業，選了世界讀書日這個日子，佔地超300平方米，開放式的書架、寬敞的通道、柔和的燈光，更像一座閲讀客廳。

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不定期舉辦文化沙龍、主題講座

書店分了好幾個區域，閲讀區、咖啡區、沿窗自習區、藝術展示區。書不止有帆書APP解讀過的，主理人還精選了文學、生活、經管、科普、兒童讀物等。也會不定期組織文化沙龍、作家簽售、主題講座活動。

帆書．樊登書店

營業時間：12:00-21:00

門店地址：福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈裙樓201

交通方式：地鐵9號線景田站B口



5. 福田圖書館：深圳唯二週一開放的公共圖書館

福田圖書館，是本次景田書店漫遊路線的最後一站。它是全深圳唯二周一開門的公共圖書館，也有人說它是深圳最「卷」的圖書館。

一共有四層空間，一樓是沙龍區、數字化閲讀空間和24小時自助圖書館，二樓以報刊為主，三四樓則是各個主題的閲覽室，設置閲讀自習的空間。圖書館不大，但該有的都有，不論什麼時候來到都是座無虛席。

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成為了景田居民日常的一部分

很多年前，景田的居民還習慣去別處借書，後來福田區圖書館搬到了這裏，成了附近許多人的閲讀日常。在景田長大的朋友，應該都有在福田圖書館自習的回憶。

這裏給我的感覺更像一個社區圖書館，老人看報、學生寫作業備考、閲讀的人和加班的人都在同一個空間下各取所需。

福田圖書館

營業時間：周三至周一09:00-21:00（周二閉館）

門店地址：福田區景田路70號圖書館大廈

交通方式：地鐵9號線景田站B口

入場方式：無需預約，免費開放



一本書、一杯咖啡、還有一點陽光，足夠構成一個理想的午後。