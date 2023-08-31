深圳好去處｜小眾書店6家推薦 散文詩集美式復古電影主題通通有
這炎熱的天氣，就算是週末，也很難讓人有出門的慾望。不適合徒步、爬山的日子就去書店坐坐吧，喝喝咖啡看看書。
小編蒐集了深圳6家值得一逛的有趣書店，每一家都可以逛可以拍照，找個休息日，留點時間在閲讀中自己相處～👇👇👇
1. 新青年會客廳 美式復古居家書吧
這並不是一家「單純」的書吧，集書店、簡餐、自習空間、會客廳於一體，給人一種舒適的居家感。
地址：深圳南山區南山大道華聯城市中心T5棟二樓209號
交通：深圳地鐵9號線荔林站C出口步行390m
2. 飛地書局 在詩歌藝術中流連忘返
從入門處就能感受到別緻的氛圍感，書店涵蓋了文學、社會學、哲學、電影、音樂等種類，還有很多小眾書籍值得我們去探索。
地址：深圳南山區華僑城B4棟一層101室
交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口
3. 舊天堂書店 城市的盡頭是天堂，天堂的盡頭是書店
這家隱匿在華僑城的低調書店店面不大，散文、詩集、哲學藝術、原版外文圖書都能在這裏找到。還有各種唱片、黑膠，甚至還有近乎絕跡的音樂磁帶，找個時間來淘一淘，一定不會失望。
地址：深圳南山區香山東街華僑城創意園北區A5棟120鋪
交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口
4. 小津概念書店 會放電影的書屋
這裏讓國內外老電影的價值得到了體現，來這兒的人不僅只是為了看看書喝喝咖啡，還有為了等到晚上7、8點，開始播放的各種老電影。這裏的書籍基本上都和電影有關，是很多喜歡看書和電影的人常去的地方。
地址：深圳福田區天健時尚新天地商鋪一樓B10
交通：深圳地鐵景田站E出口
5. 白鷺坡書吧 海岸線上的書吧，門前即是大海
店裏四處都能看到「白鷺」的元素，臨窗而設的閲讀區，愜意享受還吸引了許多人來這裏辦公，一坐就是一天，三面落地書牆，感受書海的力量。
地址：深圳南山區深圳灣公園白鷺坡
交通：深圳地鐵9號線紅樹灣南站
6. 九斤書店 九元一斤的二手書店
深圳的二手書店不多，能堅持到現在更少，這裏沒有咖啡文創，沒有簽到打卡，有的只是二十多年來對二手書籍割不掉的情懷。
地址：深圳龍華區五和大道花城旅館對面
交通：深圳地鐵五和站H出口
【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】
在深圳除了吃喝玩樂，有沒有一些知性一點的文青好去處？
深圳有不少別具一格的書店，有些集書店、簡餐、自習空間、會客廳於一體，也有電影等主題書店，甚至臨海閱讀的也有，當然亦有堅持超過20年的二手書店，通通值得一遊，按此看更多介紹和相片。