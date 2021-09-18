創業者傳奇｜如何用自己的知識做榜樣｜乜都有哲學｜連載之十五

謀事在人，成事在天。阿瑪爾‧博士（Amar Bose）是 Bose 博士音響的創立者和第一代 CEO。他出生於美國，父親是印度人，抵達紐約的時候，身上只有五元美金。我想他沒意料到有一天，自己會成為一個舉足輕重的億萬富翁。性格決定命運，命運決定行為。阿瑪爾‧博士為什麼成功？

從耳朵聽到的CEO ｜ 文：吳文芳

1.他的數學很棒。他不喜歡做教師，但教書可以支持他去做深層的研究，於是他執起教鞭，並將科學和人生道理結合，因此受到學生的歡迎。他常常用自己的知識來做榜樣。

2.他用10年和五千萬美元成功研究降噪技術。他說「如果我在上市公司，恐怕我一早已經被罷免了」。結果他為公司帶來了 3.5 億美元的利潤。

3.他認為如果一個人生存於世界上，任由自己的想像力死去，那是很悲哀的。每個人都要相信自己的能力一定會比想像中大很多。

4.無論我要做什麼，永遠問自己「如何可以做得更好？這是否第一個人這樣做。」

5.我永遠不會理會所做的是否會賺大錢。我只知道，我可以從中做些沒有人做過而又很有趣的東西。

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6.所有創新的東西都不是來自理性的原因，而是一個直覺的想法。

7.麻省理工學院是一間非常出色的機構，他們除了有很多動人的腦袋，更重要的是創新與科研的自由。

8.他從來不在產品的盒上陳述有關產品的技術資料。他認為音樂是人類對感情的一種反應，不是因為機器有什麼功能，你就會有同等的反應。

9.阿瑪爾‧博士在2013年去世，但在許多年以前，他就將部分股份送給母校麻省理工學院，如今麻省理工學院是博士音響最大的受益者。

10.阿瑪爾‧博士提到「Psychoacoustics」（心理聲學）的概念，「心理如何去接受聲音是人性的」是因人而異的。

我很喜歡他的見解，套用在自己身上，我寫的文章，一樣不可以用規格來計算我寫得好不好。

（本文不代表藝文格物立場）

第十五集受訪嘉賓：了一法師｜了一法師出家前曾從事廣告電視製作。她於70年代畢業後，於酒店採購部及電視台工作。她在姐姐離世後，對於世事的對錯充滿疑問。直到一次，她聽到一段能夠解答她心中疑問的佛經，以致她萌生出家的念頭。現時她在不同平台推廣心靈環保，將佛法帶進生活中實踐應用。



香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳、紀文鳳與嘉賓了一法師（中）合照（香港電台提供）

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香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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