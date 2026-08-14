兒童癌症｜6歲童牙痛腹痛竟確診血癌？醫揭兒童癌症9大症狀要留意

1名6歲男童突然出現牙痛、腹痛和頭痛等症狀，家長發現他臉色變得蒼白、高燒倦怠又虛弱，甚至無法走路，就醫查出竟是罹患急性淋巴性血癌。經安排化療以及專業團隊的治療下，三年後癌細胞完全清除，並正常就學。



台灣中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科主任張德高說，男童到院時，包括骨髓檢查芽細胞、白血球、血色素、血小板等檢驗數值均超出或遠低於正常值，但年幼的孩子因不擅表達，加上照顧者對兒癌不熟悉，易錯失早期治療的機會。

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台灣兒童癌症基金會也提出，當發現孩子有下列兒癌9大症狀，包括不明原因發燒持續一周以上、不明原因的疼痛、不明原因的腫塊、淋巴結腫大、生長發育發生改變、臉色蒼白、紫斑或出血傾向、神經方面的症狀以及眼球異常反射光（白色瞳孔）等，都應盡速至醫療院所的兒童血液腫瘤科就醫。

台灣兒童血腫科醫師余登揚說，台灣每年約有150至200位兒童罹患急性淋巴性血癌。雖然兒童癌症和成人癌症相比，整體存活率高出許多，但仍會遇到一些困難治療的狀況。除了傳統療法，目前也積極整合免疫治療、細胞治療、標靶治療和質子治療等4大新興療法，為兒癌病童打造個人化療程，帶來更加樂觀的治療前景。

他說，免疫治療及細胞治療是利用病人自身的免疫系統來對抗癌細胞，中國醫藥大學兒童醫院已有多位高危險型B細胞急性淋巴性血癌病童接受雙特異抗體免疫療法，效果顯著。還有數種免疫檢查點抑制劑可治療黑色素瘤、腦瘤等困難個案。

針對頑固及復發型CD19抗原陽性兒童B細胞急性淋巴性白血病，可選擇CAR-T細胞治療，中國醫藥大學兒童醫院是目前台灣少數可正式提供臨床使用CAR-T細胞治療的醫院。

余登揚說，標靶治療則使用針對癌細胞特定分子的藥物，將治療精準定位在癌細胞上，減少對正常細胞的影響。該院的精準醫學分子實驗室是在腫瘤檢體中偵測到某些致癌基因，篩選出適合使用特定標靶藥物的兒童腦瘤及固態腫瘤個案，提供有效且相對安全的治療。質子治療則是提供更精確的放射劑量，減少對周圍組織的損傷及降低副作用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】