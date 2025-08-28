預防癌症｜如何預防血癌？專家點名6大護血營養素牛油果富含葉酸

台灣藝人沈玉琳罹患血癌消息傳出後，引發社會大眾對血液健康的關注。台灣營養師王證瑋在Facebook「營養小當家_阿罐營養師」分享六大護血營養素，特別強調牛油果等富含葉酸的食物對造血系統的重要性。



血癌作為一種與免疫和造血細胞突變相關的疾病，包含白血病、淋巴瘤與多發性骨髓瘤等類型。王證瑋指出，現代人因為高壓力和熬夜等生活習慣，往往使身體長期處於發炎狀態。雖然單純依靠飲食無法完全預防血癌，但攝取適當的營養素確實能夠提升細胞修復能力並平衡免疫系統，進而降低細胞突變的風險。

王證瑋強調六大關鍵營養素的重要性。首先是葉酸，它在紅血球與白血球的生成過程中扮演重要角色，同時也參與DNA的合成與修復。他表示：「葉酸是造血系統的核心營養，若缺乏可能導致貧血和免疫力下降。」建議民眾可多攝取深綠色蔬菜、豆類、牛油果和全穀類等富含葉酸的食物。

維他命B12則是與葉酸共同參與造血過程的重要營養素。王證瑋提醒，這類營養素主要來源為肉類、魚類和乳製品，素食者應考慮額外補充B12 保健品。而維他命C則具有抗氧化、促進鐵質吸收以及增強白血球功能的特性，可從番石榴、奇異果、青椒和柑橘類等新鮮蔬果中攝取。

在微量元素方面，硒與鋅對於抗氧化酵素的運作、細胞訊號的傳導以及免疫系統的活性都有重要影響。王證瑋指出，這兩種營養素能有效降低基因突變與慢性發炎的風險，建議可從海鮮、南瓜籽、巴西堅果和全穀類中補充。

麩醯胺酸作為免疫和造血細胞的重要能量來源，具有修復受損細胞和維護腸道屏障的功能。最後，褐藻醣膠則能透過活化自然殺手細胞（NK cell），協助清除早期突變細胞，對預防血液癌變具有輔助保護作用。

