消暑｜夏季要防暑更要防濕 避免傷及脾胃影響消化及食慾

說起夏天，老生常談要消暑、清熱解毒，但是否凍飲加冰、多喝湯水利尿即等於有效的排毒和降溫？夏季需要防止中暑，而長夏季節需要防濕。在日常生活中，應該避免貪涼和過食生冷的食物，以免損傷身體的陽氣。另外，夏季屬火，與臟腑—心相對應，因此需注意心火上炎，容易神明受擾而見煩躁、心煩意亂。除了情緒也容易波動外，亦常見失眠、頭痛、心悸等症狀。而隨著立夏過後，氣溫逐漸升高，五個夏季節氣：小滿、芒種、夏至、小暑、大暑，也接踵而至。六氣之一：「暑」，代表著夏至之後到立秋之前的氣候特徵。炎夏中身體代謝旺盛，然而，隨著消耗的體力及水分、電解質的流失，身體容易出現氣虛和津傷—— 即氣陰兩虛的情況。

本文作者：註冊中醫林之蘭



夏季注意飲食 宜清補脾胃、養氣益陰

在夏季，宜以清淡飲食為主，因長夏屬土，需注意脾胃的健康。「脾病起於長夏」，在夏季容易受到天氣潮濕、食物不潔、過量食用生冷食物等因素的影響，容易傷及脾胃、消耗脾陽，導致消化功能減弱，食慾不振，甚至泄瀉不止的情況。為了保護中焦，建議烹調方法以簡單、易消化食材為主。最近在為病人開方後，也囑咐他們勞動、大汗出後可以配合清粥，清補脾胃，以達到養氣益陰的效果。

在介紹消暑特飲前，先為夏季水果作的簡單分類：瓜類如西瓜、哈蜜瓜等，具有消暑利水的作用，但素體虛寒、脾胃弱的人不宜多吃。其他熱帶水果，例如荔枝甘溫能補氣益血，龍眼偏溫，並能養心安神，兩者適量食用有益，過量時氣有餘便是火，特別是陰虛火旺的人應慎量，避免上火。實際上，「濕熱水果」是一個相對的概念，濕是因為水果多汁，熱是因為其偏性屬溫。當我們「濕滯」—水濕過盛、停滯中焦（如舌苔厚膩、大便黏爛），又或「躁底」—陰虛陽亢時（如口乾舌燥、潮熱盜汗），就不適合食用所謂徧「濕熱」的水果了。

消暑飲品食譜



（以下飲料份量為1-2人份量）

+ 4

1.天然利賓納｜洛神紫貝山楂蜜

紫紅色——紫背天葵：清熱解毒﹑養陰生津

深紫色——洛神花：清心降火、養顏

配合山楂：消滯解膩、增加食慾

材料：紫背天葵20g、洛神花20g、山楂15g

做法：

1. 洛神花、紫背天葵略為沖洗便可，切忌長時間浸泡

2. 煲滾水後放入三者，轉文火煲15分鐘

3. 最後隔渣，煮融冰糖入內，又或放凉後加入蜜糖

2. 清爽解渴：薄荷蜂蜜檸檬白苦瓜

白苦瓜：消暑熱、解煩渴

薄荷：清利頭目，疏肝解鬱

材料：白苦瓜1個、檸檬半個、薄荷葉5塊

做法：

1. 要減少苦瓜的苦味，可以去除苦瓜內的瓜籽、瓜囊和白膜

2. 將已切好的白苦瓜放進攪拌機內，加入兩至三湯匙蜂蜜和半個檸檬汁，然後攪拌均勻即可。

＊蜂蜜的份量可以根據個人口味進行調整

3. 最後可隨心放入適量薄荷，新鮮連枝風味更佳

3. 東洋風味：梅子荔枝肉桂梳打水

荔枝：補肝益脾、生津止渴

肉桂：補火助陽，溫經通脈

梅子：開胃解暑生津，日本紫蘇梅咸咸酸酸，能中和荔枝的甜膩

材料：荔枝 8至10粒、肉桂少許、梅子4至6粒

做法：

1. 荔枝剝皮，洗淨去核、內皮，放入鹽水浸泡

2. 肉桂，紫蘇梅按個人口味添加。

注意肉桂份量，味道過濃容易影響口感

3. 2碗水水加梅子、肉桂，水滾後放入荔枝，煲5分鐘後可溶入冰糖

4. 停置室溫後，按比例 1:2 或 1:3 加入梳打水

4. 古早糖水：糖冬瓜薏米斑蘭水

炒薏米：健脾利水，炒品兼能理氣，健脾力較生薏米為佳

糖冬瓜：清甜可口，同冬瓜清熱利尿，生津止渴

班蘭葉：消暑降火，安神解鬱

四季桔：寬中化痰下氣

材料：炒薏米 50g、糖冬瓜 12-15條、班蘭葉 2片（打結）、四季桔 1粒（切薄片）

做法：

1. 薏米洗淨，然後浸泡水中1小時備用

2. 薏米和班蘭葉落水，煮滾後轉文火，熬煮1個小時

3. 加入糖冬瓜糖，攪勻並轉武火煮滾，轉文火再煮30分鐘

4. 室溫攤凍後加少許酸柑片

作者簡介：林之蘭註冊中醫（註冊編號：008810）

香港浸會大學 中醫學學士 及 生物醫學（榮譽）理學士

香港大學專業進修學院 中醫學深造證書（臨床婦科學）

專業資格香港註冊中醫師（全科）

博愛醫院林之蘭中醫師

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